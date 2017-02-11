КРЕСТНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ

Вместе со знаменитым полярником Артуром Чилингаровым протоиерей Феодор Конюхов собирается на дно Марианской впадины

На самом глубоком месте нашей планеты священнослужитель, путешественник-экстремал планирует установить традиционный восьмиконечный крест из реликтового известняка, добытого на берегах реки Мсты в Боровичском районе. В интервью «Православной Москве» обладатель многочисленных рекордов пересказывает увиденный при жизни ад, раскрывает тайну данного в небе над Антарктидой обета и вспоминает детскую мечту, подвигнувшую его на новый полет на воздушном шаре.

– За всю историю человечества состоялась всего два погружения в Марианскую впадину. Вы будете третьим…

– Как известно, Марианская впадина глубиной 11025 метров образовалась в изломе меж двух тектонических плит. В 1961 году американцы достигли 10800-метроврой глубины. В 2012-м режиссер-оскароносец Джеймс Кэмерон спустился точно по этим координатам на такую же глубину. У него была задача: «рукой»-прибором взять кусочек грунта и поднять его наверх. Это была бы огромная ценность для ученых! Однако где-то на глубине 3 километров метров произошел мягкий, но очень сильный удар. Кэмерон опустился, а «руки» прибора не работают. Два часа просидел и поднялся. Мы хотим погрузиться глубже, уже точно на 11025 метров. И если мы, Россия, достанем грунт – это будет сенсация.

– Установка креста на дне Марианской впадины запланирована на 2019 год. А сейчас вы готовитесь к новому полету в стратосферу на тепловом аэростате. С какой целью?

– Целей несколько: научные, спортивные (сейчас рекордная высота полета на тепловом шаре 21 км, а у меня будет 25 км) и… личная, детская мечта –увидеть, как планета изгибается, и небо черное вокруг.

– Расскажите о вашем рекордном полете на шаре.

– Когда шла гроза, я мог пристроиться и лететь следом за ней. Это очень удобно, но есть одна проблема: скорость падает до 40 километров в час. Мне передают сообщение: «Не долетишь, упадешь. Иди на Антарктиду –обогнешь грозу и придешь в Австралию». Так я и поступил. Смотрю – уже айсберги белеют, кругом лед. Грозы далеко в стороне, но тут и ветер стихает. В Антарктиде совсем нет ветра! Если отойти хоть чуточку в сторону –зависнешь на одном месте и упадешь.

Ученые связываются с южноафриканскими спасателями. «Вы что! – отвечают те, – мы и днем туда не летаем! А уж в полярную ночь…» Делать нечего – надо грозу огибать. И я близко, вдоль самого ее края, прохожу. Кругом всполохи, молнии шипят. Мысленно со всеми прощаюсь. Думаю: «Увидел ад при жизни. А что будет там?» Меня уже клонит. А ведь сколько топлива в шаре! Гигантский взрыв гарантирован! И вдруг смотрю, сполохи отдаляются, отдаляются… Думаете, можно расслабиться? Как бы не так! По радио говорят: «Федор, ты не должен ни спать, ни есть, лететь точно так же – ни ниже, ни выше – чтобы выйти на мыс Луин. Поднимешься чуть выше – проскочишь и не попадешь в Австралию, уйдешь на второй круг. А если чуть ниже – уйдешь в Индийский океан и там упадешь». Так я и летел, управляя. Не ел и не пил 11 дней и точно вышел на мыс Луин.

– Тут уж не полюбуешься пейзажем…

– Почему же! Виды необычные. Шесть раз ходил этим маршрутом на яхте. Когда лежал, смотрел в небо и думал, как буду лететь… И вот мечта моя сбылась. Скорости гигантские, несусь на шаре. А какие пустыни в Австралии красивые! А какие горы! Узнаю склоны, на которые я когда-то поднимался….

– Отец Феодор, сейчас вместе с художником Владимиром Михайловым вы работаете над скульптурным образом святителя Николая Чудотворца. Как пришла такая идея?

– Когда шел через Тихий океан, молился: «Если выживу, вернусь – сделаю скульптурный образ Николая Чудотворца». Эскиз уже был готов, я его написал, когда шел вокруг Антарктиды. В одной руке святитель Николай держит мыс Горн, а в другой – яхту. Поставим его 22 мая на Николу Вешнего в Люблине, недалеко от храма святой мученицы Татианы Римской. Сейчас там уже установлен камень. Недавно ко мне приезжали альпинисты и говорят: «Отец Феодор, вы написали для моряков-путешественников мыс Горн, а теперь напишите нам Николая Чудотворца Эверестовского».

– Думаю, такая любовь к этому святому не случайна…

– Мы привыкли каждого святого ставить в свой ранг, вводить его в свой круг. Тогда как помогают все святые, которым мы молимся. Молись, поднимаясь на Эверест, матушке Матроне – и она будет помогать!

КОММЕНТАРИЙ

Владимир Михайлов, художник-камнерез, автор креста для Марианской впадины: «Запечатаем шрам Земли» Артур Чилингаров озвучил свое желание установить на дне Марианской впадины государственный флаг России. Ну а мы с отцом Феодором решили ставить крест. Только представьте! Самая глубокая расщелина, шрам Земли. До преисподней, наверное, рукой подать! Надо это место запечатать крестом. И, кроме того, важно оставить след, свидетельство, как человек с Божией помощью достигает почти всех уголков Вселенной.

Работалось легко. Самая идея воплощалась благодатно! До того, как наступили морозы, друзья успели выломать из грунта плиту. Только обтесал заготовку и закатил в мастерскую – началась зима. Поднял с помощью лебедки, уложил на рабочий стол. Вытесал. Иногда работаю в тишине, стараясь уйти в молитвенное состояние; иногда слушаю псалмы Давида, церковную музыку и что-то под настроение – например, лирику Есенина и Рубцова.

Анастасия Чернова

Фото: Юлия Пчелинцева

Опубликовано: №3 (616) февраль, 2017 г.