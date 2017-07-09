КРЕСТНЫЙ ХОД НА МЕСТЕ

Зачем стоять к мощам святителя Николая, привезенным из Бари

Как только в Россию привезли фрагмент мощей святителя Николая Мирликийского из Бари и к нему выстроилась многотысячная очередь, тут же в интернете принялись упражняться в остроумии недоброжелатели.

Немедленно всплыл список 25 храмов (на самом деле их, кстати, гораздо больше!), в которых есть частицы мощей этого святого и где приложиться к ним и помолиться Николаю Чудотворцу можно безо всякой очереди. «Зачем стоять, если можно вон туда за угол быстренько забежать после работы, свечку поставить, приложиться к точно таким же мощам, попросить о чем хочешь и бежать дальше суп детям варить?»

Интересный, однако, критерий… По такой логике и в паломничества ездить нет смысла, а уж многодневные крестные ходы и вовсе представляются этим шибко занятым остроумцам занятием бесцельным. Смысл очереди к принесенным в Россию мощам именно в самой этой великой очереди.

Очередь и есть тот же крестный ход, только очень медленный. И в этом меня, наверное, поддержат все, кто за полтора месяца нашел силы и время в ней постоять. Вот что, например, пишет в фейсбуке мой старинный школьный друг: «В это воскресенье, в проливной дождь, собрался и поехал. Отстоял очередь, приложился… Можете смеяться, дело личное. Я вообще не считаю себя воцерковленным человеком, но это короткое паломничество помогло мне что-то успокоить, стабилизировать внутри себя, в душе».

Атмосфера в очереди на поклонение святыне удивительная! Незнакомые люди улыбаются друг другу, вместе молятся, поют акафист, помогают подержать сумку, раскрывают зонты над теми, у кого их нет, мгновенно находят потерявшихся бабушек и детишек… И чем хуже погода, чем труднее условия и длиннее очередь – тем в большей мере проявляется эта любовь.

Так получилось, что сам я отправился к мощам именно в тот день, когда по стечению обстоятельств очередь была самой долгой. Я простоял в ней почти 12 часов – весь день. Но не жалею ни об одной минуте. Задумайтесь: часто ли вам, дорогие читатели, удается посвятить целый день Богу, молитве, заботам о своей душе, помощи ближним, христианской любви? И может ли быть на свете какое-то иное дело, важнее этого?..

Андрей Клочков

Опубликовано: №13 (626) июль, 2017 г.