КРУТЕЦКИЙ КВЕСТ

Игра состоится при любой погоде

На Крутицком подворье ежемесячный квест уже стал традиционным. На этот раз по благословению настоятеля – епископа Люберецкого Серафима – была запланирована особая игра, посвященная Царю-страстотерпцу Николаю II и его семье. При подготовке маршрута мы задались вопросом: много ли мест помнит Москва, где бывал последний российский Государь? Оказалось, таких адресов предостаточно! Еще больше точек связано с династией Романовых в целом.

Итак, три десятка молодых людей под проливным дождем получают задания от автора квеста Сергея. Никто не предложил отменить игру из-за неблагоприятных погодных условий! И вот шесть команд стартуют по маршруту, финиш которого предполагается в Новоспасском монастыре, древней усыпальнице бояр Романовых.

Но пока еще участники об этом не догадываются. Первая часть заданий была посвящена столетию революции. Обычно, вспоминая те события, мы думаем о Санкт-Петербурге – «колыбели революции», ведь все происходившее там известно буквально поминутно. В Москве же ситуация складывалась иначе из-за купечества, которое сильно сопротивлялось революционным настроениям.

Сначала группа ребят оказалась в самом центре города. Участникам предстояло пройти улицами, которыми отступали в такие же октябрьские дни век назад юнкера. От памятника Гоголю, до сих пор хранящего следы от пуль красногвардейцев, они передвигались до здания Министерства обороны (бывшего Александровского военного училища), где многих сдавшихся юнкеров расстреляют.

Следующим этапом стала Марфо-Мариинская обитель. Это место воспринимается исторически цельно – ведь там, как и век назад, занимаются своим служением сестры милосердия. Не сразу удалось ребятам найти вход в подземную крипту…

Уже в сумерках участники добирались до Новоспасского монастыря. Обитель тесно связана с династией Романовых, исторические документы хранят сведения о семидесяти захороненных здесь представителях фамилии.

Как известно, Николай II с Александрой Федоровной в сопровождении Великого князя Сергея Александровича и Великой княгини Елизаветы Федоровны посетили монастырь в 1900 году. В память об этом событии в усыпальнице был обустроен храм во имя покровителя царского рода – преподобного Романа Сладкопевца. Сейчас он действует, в нем развернут церковный музей. Одна из экспозиций посвящена памяти Великого князя Сергея Александровича, похороненного здесь же, в родовой усыпальнице.

Тщательно изучив монастырскую территорию, игроки выполнили последнее задание, нашли «первого, встретившегося с последним». Именно так в тексте был определен памятник двум царям – Михаилу Федоровичу и Николаю II, – установленный к 400-летнему юбилею дома Романовых перед соборным храмом. А на память об игре все участники с удовольствием получили подарки с изображением Государя-страстотерпца Николая Александровича.

Александрина Маланина, фото Игоря Дмитриева

Опубликовано: №21 (634) ноябрь, 2017 г.