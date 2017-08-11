ЛАГЕРЬ ПОНЕВОЛЕ

Как «школа выживания» для детей превратилась в школу мужества для родителей

Большинство московских семей с детьми летом стремятся уехать из мегаполиса. К бабушке – уже редкость, в деревнях в лучшем случае остались только дальние родственники.

Куда деваются внуки

Редкая бабушка устоит пред естественным желанием побаловать внуков даже вопреки воле родителей. А родители вдруг замечают, приезжая на выходные, что чадо разбаловалось сверх всякой меры. Срочно требуется смена обстановки. Рецепт прост: набираем телефон старой доброй знакомой многодетной семьи, которой доверяем, и спрашиваем: «Не возьмете ли на неделю/две девочку/мальчика на перевоспитание? А двух?» Разве можно отказать: где пять детей, там и шесть, семь, восемь, девять…

Автономное плавание

Однажды мы, многодетные родители, решили облегчить себе летнюю загородную участь, устроив для детей «школу выживания». Рассказали об этом друзьям, а те, загоревшись идеей, чуть ли не списки стали составлять, кого из своих чад ­отправить в это замечательное приключение. Купили огромную палатку и каждому по спальному мешку, прочие туристические приспособления остались еще со времен походной молодости. Даже призы придумали за освоение навыков выживания и длительность «автономного плавания». Все закончилось в первую же ночь: сначала пришли самые маленькие и, залезая под папино одеяло, сказали, что им страшно. Ну и старшие тоже не заставили себя долго ждать. На этом детское выживание исчерпалось, зато началось родительское.

Как не стать обслуживающим персоналом

Только молитвой, утром и вечером, пусть и сильно сокращенной от положенного правила. Рядом храм, который каждый вечер перед молитвой надо обойти кругом (традиция такая сложилась). По субботам приезжает священник и совершает Литургию, а в воскресный день все едут на богослужение в ближайший город. Честно говоря, наши друзья присылают своих детей не для пресловутого «перевоспитания», а ради уклада верующей семьи и посещения храма.

И никак не обойтись без привлечения детей к бытовым заботам. Рисуется красочный график дежурств. Сначала все воспринимается как приключение, с большим энтузиазмом. Через некоторое время уже требуется напоминать об обязанностях и немного понукать, иначе – опасное полное расслабление.

Гнезда на деревьях и ящерицы в террариуме

В этом году лето не балует хорошей погодой, поэтому купание пока отменяется. Зато есть ящик с гвоздями, клещами и молотком, а во дворе много старых досок. Ребятам вполне хватает фантазии, чтобы соорудить «гнезда» на деревьях.

Да и в огромном заросшем саду полно приключений и всякой живности. Во дворе стоит старый аквариум, в котором перебывал не один десяток ящериц. Они на волю не особо рвутся, потому что несколько пар детских рук кормят их мухами и муравьиными яйцами. Хотя попадаются экземпляры, которые начинают анализировать поведение детей и хватают за пальцы самых нервных: отдернутая рука, вовремя раскрытые челюсти, полет и свобода. Нестрашно: через десять минут на место беглянки водворяется свежепойманная ящерица.

Дожди затопили мышиные норки в саду, и грызуны ринулись в дом. Однажды дочь поймала за шкирку мышь. Та повернула голову и укусила дочь за палец. Хищница была поймана повторно и водворена в мамин таз для белья. Приключение на целый день: мышь кормили, гладили, разглядывали ее трясущиеся лапки, а потом отпустили: нельзя мучить живую тварь.

Ни одна мышь не пострадала

Хитом сезона стало спасение летучих мышат. Однажды пред богослужением надо было открыть храм для уборки. И вдруг сверху посыпались летучие мыши, еще маленькие. Они, посчитав себя взрослыми, с чердака переползли на створку двери и совсем не ожидали, что та откроется. Визг, восторг и любопытство: летучие оказались милее обычных, и шерсть у них более бархатистая. Хотя недавно пойманный крот даст и им фору. После всеобщего разглядывания и ощупывания мышей посадили на каменную стену, и они очень быстро и уверенно, как заправские альпинисты, полезли к щели на чердак, откуда и попадали. А мама-мышь очень волновалась: несмотря на солнечный свет, перелетала от чердака к ближайшему дереву и обратно.

Еще рядом с домом живут бобры, а по вечерам приходит песик, которого «забыли» в деревне, – милая такса с ошейником. Ну а когда за окном дождь, в ход идут пазлы, познавательно-развлекательные фильмы и даже чтение вслух. На подходе синтезатор!

Для чего все это? Ради самого дефицитного в нашем мире: живого общения и дружбы не только между детьми, но и их родителями. Парадокс: москвичи чаще видятся летом в деревне, нежели в столице. Позвонить, написать сообщение – пожалуйста, а посидеть и поговорить времени не хватает. Нас тоже летом зовут в гости, но нам жаль ухоженных садиков и тщательно подстриженных газонов на подмосковных бабушкиных дачах…

Имеем право

Несколько федеральных и региональных правовых актов (среди них Федеральный закон № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», ряд статей Земельного Кодекса и др.) гарантируют многодетной семье право на получение земельного участка (в среднем 12 соток). Но на практике дешевле купить дом в деревне, чем обустроить выделенный в чистом поле участок (если его, конечно, удастся получить). Преимущества покупки дома в деревне

1.Коммуникации подведены.

2.Крыша над головой.

3.Относительная транспортная доступность. В чистом поле, где выделяют участки многодетным семьям, нет ни транспорта, ни дорог.

Диакон Сергий Правдолюбов

Опубликовано: №14 (627) июль, 2017 г.