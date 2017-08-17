ЛЕСТВИЦА ПОПАЛА В ПЕРЕПЛЕТ

Золотые тайны средневекового рукописного памятника раскрываются в ходе реставрации

Рукописная «Лествица», созданная больше пяти веков назад в скриптории Волоколамского монастыря, демонстрируется в Центральном музее древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева . Выставка «Писано по благословению…» знаменует окончание первого этапа реставрации уникального памятника русской книжности. А некоторые сенсационные находки помогают разгадать секреты мастерства средневековых переписчиков.

Две тетрадки из антиквариата

В Москву датируемый 1510 годом экземпляр «Лествицы» пера писца Волоколамского монастыря инока Ферапонта (Обухова) угодил в середине прошлого века. В бывшем подмосковном монастыре тогда расформировывали местный краеведческий музей, и значительная часть его фондов попала в столицу.

— Долгое время рукопись считалась неполной: отсутствовали верхняя крышка переплета и первые две из 45 тетрадей, — рассказывает ведущий научный сотрудник отдела научных исследований и каталогизации музея им. Андрея Рублева Лариса Алехина. — Но в начале 2000-х годов известный московский коллекционер и большой друг нашего музея Владимир Логвиненко в свободной продаже увидел недостающие части. Он приобрел их и подарил нам…

Специалисты не сомневаются: «воссоединились» с основной частью книги именно те фрагменты, которые составляли с ней некогда единое целое. Об этом свидетельствуют разлиновка рукописных листов, бумага и водяные знаки на ней, детали прописей мастера-переписчика, графика инициалов (буквиц начала абзацев) и особенности шитья переплетного блока. Но главное — заметные только профессиональному глазу характеристики красивого почерка писца, типичного для начала XVI столетия каллиграфического полуустава.

Дырочки от циркуля

Восстановление комплектности книги позволило приступить к ее реставрации. Один только первый этап, в ходе которого удалось «оживить» внешние, находившиеся в самом тяжелом состоянии листы, занял у реставратора графики Елены Булыгиной два года. Результаты работы Елены Валерьевны сейчас как раз и доступны почтенной публике. А вот и основная часть книги — в станке под специальным прессом: ей продолжают возвращать правильную форму.

Исследование «Лествицы» в разгаре, но ее пристальное изучение уже позволило ученым основательно продвинуться в разгадке тайн профессионального мастерства средневековых каллиграфов. Особенно интересные результаты удалось получить, анализируя так называемые заставки.

— Известны несколько способов исполнения заставок в древнерусских рукописных книгах, — говорит Лариса Алехина. — Но не всегда легко понять, использовал ли мастер прорись или создавал рисунок самостоятельно. Тут как раз второй случай! Когда вот этот лист подвесили вертикально, я буквально обомлела. Как видите, в повторяющихся фигурах орнамента прекрасно заметны дырочки от циркуля, при помощи которого переписчик 507 лет назад выполнил заставку… Кстати, подобную иллюстрацию мы обнаружили в происходящем из Иосифо-Волоколамского монастыря Евангелии-апракос, также начала XVI века.

С ювелирной точностью

Еще одна заставка в «Лествице» явно не родная: то, что она приклеена к листу рукописи, заметно невооруженным глазом.

— Текст на обратной стороне приклеенного фрагмента опять же прекрасно виден на просвет, — продолжает Алехина. — Это отрывок из толкования на одно из посланий апостола Павла. Обратилась к известным рукописям инока Ферапонта и убедилась: его работа. Об этом говорят все те же водяные знаки и особенности бумаги, указывающие на изъятие этого фрагмента из тома рукописного Апостола.

Некоторые заставки в оригинале защищались тонкой тканевой завесой. Оказывается, штрихованный орнамент иллюстраций колоритно подчеркивает тончайшая золотая нить. Чтобы золото не осыпалась, и понадобилась дополнительная защита. Раструбы инициалов также декорированы золотой обводкой, что позволяет причислить труд изографа к ювелирному искусству. Воедино такие драгоценные листы соединялись византийским переплетом: тетради сшивались цепочкой, которая пряталась в пропил корешка.

Николай Георгиев

Опубликовано: №15 (628) август, 2017 г.