МЕДЛЕННЫЙ КУЛИЧ: ПАПА СМОЖЕТ!

Как обитателю обычной городской квартиры самостоятельно приготовить деревенский творог, белую глазурь и краску из луковой шелухи

Творог для пасхи по старинному деревенскому рецепту

Берем молоко жирностью 2,5–3,2% и тщательно вымытую и высушенную стеклянную трехлитровую банку, которую заполняем молоком. Заквашиваем двумя столовыми ложками сметаны жирностью 20% и оставляем в теплом месте, накрыв марлей. Простокваша будет готовиться 2–3 дня. Когда по стенкам банки проявится рисунок из пузырьков воздуха, длинным ножом делаем крестообразный надрез, стараясь достать до дна, и начинаем прогревать сквашенное молоко на водяной бане. Кастрюлю подбираем побольше, чтобы как следует погрузить банку в холодную воду, а на дно обязательно кладем тряпочку, чтобы не треснуло стекло. Медленно прогреваем простоквашу до отделения творога от сыворотки. Затем выключаем огонь и не тревожим банку в воде до полного остывания. Далее отбрасываем творог на марлю и подвешиваем для стекания лишней жидкости на 12–16 часов. Убираем творог в холодильник до приготовления пасхи.

Из 3 литров молока должно вый­ти 600–700 г творога. Если творог получится жидким, его окажется меньше, но по вкусу он будет невероятно нежным и вкусным.

Пасха творожная

творог – 2 кг

сливочное масло – 600 г

ванильный сахар – 2 пакетика

яичные желтки – 8 шт.

сахарная пудра – 1,5 стакана

Детки всегда с удовольствием помогают готовить пасху и прекрасно справляются с мамиными заданиями.

Повернув пасочницу узкой частью вниз, обкладываем стенки формы смоченной в воде марлей (обязательно в два слоя), расправляем складки в углах. Все ингредиенты постепенно (в указанном порядке) смешиваем при помощи миксера. Перекладываем творожную массу в форму, равномерно распределяя ее, и накрываем оставшимися снаружи кусками марли. Сверху устанавливаем маленькую дощечку с гнетом, а снизу – емкость для сбора сыворотки. Отправляем в холодильник на 12 часов. Затем дно пасхи освобождаем от марли, накрываем тарелкой и переворачиваем. Осторожно убираем стенки пасочницы, снимаем марлю.

Кулич для замешивания в хлебопечке

теплое молоко – 200 мл

яйца – 2 шт.

растопленное сливочное масло – 120 г

цукаты, изюм, орехи – 2 большие горсти

мука – 500 г

сахар – 60 г

соль – 1 ч. л.

ванильный сахар – 1 пакетик

сухие дрожжи – 7 г

В чашу хлебопечки укладываем все ингредиенты в строго указанной последовательности. Выбираем основную программу для выпечки хлеба весом 750 г. Когда прозвучит сигнал, означающий последний подъем теста перед выпечкой, вынимаем тесто и распределяем по формам. Ждем подъема теста и выпекаем при температуре 170–180 градусов.

Кулич, не терпящий суеты

мука – от 1,5 до 2 кг

молоко – 400 мл

сливочное масло – 300 г

яйца – 6 шт. (отдельно желтки и взбитые белки) + 2 желтка для смазки

сахар – 2 стакана

сырые дрожжи – 100 г

ванилин – 1 пакетик

соль – 1 ч. л.

изюм – 150 г (промытый, обданный кипятком и просушенный)

Сначала готовим опару. Растворяем дрожжи в 200 мл теплого молока, 1 ч. л. сахара и 1 ч. л. муки. Ставим в теплое место на 10–15 минут. При появлении обильной густой пены доливаем оставшееся теплое молоко, добавляем 500 г муки и вымешиваем тесто, чтобы не было комков. Накрываем полотенцем и оставляем в тепле на 1,5 часа, пока не подойдет опара.

Теперь замешиваем тесто. Добавляем в приготовленную опару растертые с сахаром желтки, соль, ванилин, изюм, мягкое сливочное масло и в финале взбитые белки.

Затем натираем тесто так, чтобы в него поместилось не менее 1 кг муки. Если папа согласен, лучше позвать его на помощь в этом деле, работа требует физической силы. Этот процесс займет не менее часа.

Первый подъем теста продолжается 2–2,5 часа. Тесто держим в тепле, не допуская сквозняков.

Раскладываем тесто в формы для куличей. В случае использования металлической формы ее дно и бока обкладываем промасленной бумагой. Заполняем формы тестом на треть – половину объема. Здесь тесто поднимается второй раз. Дожидаемся, когда над краем формы вырастет купол из теста. Это и будет момент окончания расстойки куличей.

Начинаем выпекание. Заранее как следует прогреваем духовку до 210 градусов. Верх куличей смазываем желтком и отправляем в печь. Первые 45 минут духовку не открываем, затем понижаем температуру до 150 градусов. Ждем еще 15 минут и проверяем куличи лучиной: если она сырая, а верх кулича зарумянился, накрываем его смоченной в воде бумагой и оставляем в духовке еще на полчаса.

Куличи аккуратно укладываем набок и оставляем охлаждаться. Храним до освящения, тщательно закрыв со всех сторон чистым полотенцем.

Белая глазурь для украшения кулича

Взбиваем миксером яичный белок и стакан сахара до белой пышной массы. В конце взбивания добавляем три капли лимонного сока или щепотку лимонной кислоты. Смазываем верх кулича глазурью, которая застынет постепенно, в течение трех часов. Пока она сырая, можно аккуратно украсить кулич ягодами, изю­мом, орехами. На твердой же глазури очень интересно рисовать орнаменты цветными сахарными карандашами.

Природный краситель для яиц

Раствор для окрашивания готовим, залив кипятком луковую шелуху. Когда он остынет, опускаем в него яйца и оставляем на ночь. Назавтра варим яйца 10–15 минут при несильном кипении. Аккуратно вытащив готовые яйца, подсушиваем их на газетном листе и для блеска смазываем растительным маслом.

Лидия Сергеева