МЕДЛЕННЫЙ КУЛИЧ: ПАПА СМОЖЕТ!

Как обитателю обычной городской квартиры самостоятельно приготовить деревенский творог, белую глазурь и краску из луковой шелухи
Творог для пасхи по старинному деревенскому рецепту
Берем молоко жирностью 2,5–3,2% и тщательно вымытую и высушенную стеклянную трехлитровую банку, которую заполняем молоком. Заквашиваем двумя столовыми ложками сметаны жирностью 20% и оставляем в теплом месте, накрыв марлей. Простокваша будет готовиться 2–3 дня. Когда по стенкам банки проявится рисунок из пузырьков воздуха, длинным ножом делаем крестообразный надрез, стараясь достать до дна, и начинаем прогревать сквашенное молоко на водяной бане. Кастрюлю подбираем побольше, чтобы как следует погрузить банку в холодную воду, а на дно обязательно кладем тряпочку, чтобы не треснуло стекло. Медленно прогреваем простоквашу до отделения творога от сыворотки. Затем выключаем огонь и не тревожим банку в воде до полного остывания. Далее отбрасываем творог на марлю и подвешиваем для стекания лишней жидкости на 12–16 часов. Убираем творог в холодильник до приготовления пасхи.
Из 3 литров молока должно выйти 600–700 г творога. Если творог получится жидким, его окажется меньше, но по вкусу он будет невероятно нежным и вкусным.
Пасха творожная
творог – 2 кг
сливочное масло – 600 г
ванильный сахар – 2 пакетика
яичные желтки – 8 шт.
сахарная пудра – 1,5 стакана
Детки всегда с удовольствием помогают готовить пасху и прекрасно справляются с мамиными заданиями.
Повернув пасочницу узкой частью вниз, обкладываем стенки формы смоченной в воде марлей (обязательно в два слоя), расправляем складки в углах. Все ингредиенты постепенно (в указанном порядке) смешиваем при помощи миксера. Перекладываем творожную массу в форму, равномерно распределяя ее, и накрываем оставшимися снаружи кусками марли. Сверху устанавливаем маленькую дощечку с гнетом, а снизу – емкость для сбора сыворотки. Отправляем в холодильник на 12 часов. Затем дно пасхи освобождаем от марли, накрываем тарелкой и переворачиваем. Осторожно убираем стенки пасочницы, снимаем марлю.
Кулич для замешивания в хлебопечке
теплое молоко – 200 мл
яйца – 2 шт.
растопленное сливочное масло – 120 г
цукаты, изюм, орехи – 2 большие горсти
мука – 500 г
сахар – 60 г
соль – 1 ч. л.
ванильный сахар – 1 пакетик
сухие дрожжи – 7 г
В чашу хлебопечки укладываем все ингредиенты в строго указанной последовательности. Выбираем основную программу для выпечки хлеба весом 750 г. Когда прозвучит сигнал, означающий последний подъем теста перед выпечкой, вынимаем тесто и распределяем по формам. Ждем подъема теста и выпекаем при температуре 170–180 градусов.
Кулич, не терпящий суеты
мука – от 1,5 до 2 кг
молоко – 400 мл
сливочное масло – 300 г
яйца – 6 шт. (отдельно желтки и взбитые белки) + 2 желтка для смазки
сахар – 2 стакана
сырые дрожжи – 100 г
ванилин – 1 пакетик
соль – 1 ч. л.
изюм – 150 г (промытый, обданный кипятком и просушенный)
Сначала готовим опару. Растворяем дрожжи в 200 мл теплого молока, 1 ч. л. сахара и 1 ч. л. муки. Ставим в теплое место на 10–15 минут. При появлении обильной густой пены доливаем оставшееся теплое молоко, добавляем 500 г муки и вымешиваем тесто, чтобы не было комков. Накрываем полотенцем и оставляем в тепле на 1,5 часа, пока не подойдет опара.
Теперь замешиваем тесто. Добавляем в приготовленную опару растертые с сахаром желтки, соль, ванилин, изюм, мягкое сливочное масло и в финале взбитые белки.
Затем натираем тесто так, чтобы в него поместилось не менее 1 кг муки. Если папа согласен, лучше позвать его на помощь в этом деле, работа требует физической силы. Этот процесс займет не менее часа.
Первый подъем теста продолжается 2–2,5 часа. Тесто держим в тепле, не допуская сквозняков.
Раскладываем тесто в формы для куличей. В случае использования металлической формы ее дно и бока обкладываем промасленной бумагой. Заполняем формы тестом на треть – половину объема. Здесь тесто поднимается второй раз. Дожидаемся, когда над краем формы вырастет купол из теста. Это и будет момент окончания расстойки куличей.
Начинаем выпекание. Заранее как следует прогреваем духовку до 210 градусов. Верх куличей смазываем желтком и отправляем в печь. Первые 45 минут духовку не открываем, затем понижаем температуру до 150 градусов. Ждем еще 15 минут и проверяем куличи лучиной: если она сырая, а верх кулича зарумянился, накрываем его смоченной в воде бумагой и оставляем в духовке еще на полчаса.
Куличи аккуратно укладываем набок и оставляем охлаждаться. Храним до освящения, тщательно закрыв со всех сторон чистым полотенцем.
Белая глазурь для украшения кулича
Взбиваем миксером яичный белок и стакан сахара до белой пышной массы. В конце взбивания добавляем три капли лимонного сока или щепотку лимонной кислоты. Смазываем верх кулича глазурью, которая застынет постепенно, в течение трех часов. Пока она сырая, можно аккуратно украсить кулич ягодами, изюмом, орехами. На твердой же глазури очень интересно рисовать орнаменты цветными сахарными карандашами.
Природный краситель для яиц
Раствор для окрашивания готовим, залив кипятком луковую шелуху. Когда он остынет, опускаем в него яйца и оставляем на ночь. Назавтра варим яйца 10–15 минут при несильном кипении. Аккуратно вытащив готовые яйца, подсушиваем их на газетном листе и для блеска смазываем растительным маслом.
Лидия Сергеева
МЫ НЕ СОВЕТУЕМ!
1. Красить яйца свекольным соком: цвет будет такой же, как и от луковой шелухи, а времени и сил потратите куда больше.
2. Разводить приобретенный в магазине краситель в чайных чашках: кто-то может перепутать его с чаем и потом придется долго отбеливать синие, зеленые, бордовые зубы.