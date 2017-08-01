МИКРОБЫ ФИНАНСОВОГО МИРА

Деньги виртуальные – лихорадка реальная

Золотая лихорадка времен Джека Лондона гнала людей на Дикий Запад. Похожая лихорадка сегодняшних дней за компьютерным столом сулила невероятную прибыль, исчисляемую в чудесной криптовалюте. Однако макушка лета ознаменовалась обвалом этих виртуальных денег. Ажиотаж не прошел, а вопросов по этой части появилось еще больше. За ответами на некоторые из них мы обратились к доктору экономических наук Валентину Катасонову, председателю Русского экономического общества им. С. Ф. Шарапова, профессору кафедры международных финансов МГИМО.

– Валентин Юрьевич, что такое криптовалюта? Это действительно деньги или их суррогат?

– Криптовалюты – частные цифровые валюты, выпуск и использование которых может обеспечиваться без центральных и коммерческих банков. Создателем и «производителем» такой валюты может стать любое частное лицо. Обращение ее осуществляется без контроля со стороны центробанков и иных органов финансового надзора. Операции с ее использованием, осуществляемые в электронных сетях, якобы прозрачны за счет использования технологии блокчейн. Самая популярная сегодня криптовалюта – биткойн, который выпускается с начала 2009 года.

– Криптовалюта появилась не сама по себе. Кто-то ведь запустил процесс? Как вы думаете, чья это заслуга? Опубликовано журналистское расследование, которое указывает на австралийца Крейга Стивена Райта, обладателя огромной суммы в биткойнах. Но эта информация официально не подтверждена…

– Некоторые полагают, что криптовалюты – проект американских спецслужб, необходимый для финансирования подрывной деятельности в других странах. Но с этим легко справляются наличные деньги, а зачем дополнительные сложности? Я согласен, что продвижение криптовалют в мире поддерживается американскими спецслужбами, у меня есть причины так думать, но делают они это не для снабжения террористов.

Еще одна версия имеет отношение к интересам «хозяев денег», семейству Ротшильдов: якобы криптовалюты запускаются по всему миру, за исключением США (в Америке сохраняются строгие запреты на их использование), с целью подрывать монополию банков (центральных и коммерческих) и расшатывать денежное обращение других стран. Разрушение денежных систем всех стран мира с помощью вируса криптовалют приведет к тому, что Федеральная резервная система (ФРС) США окажется единственным эмиссионным центром в мире. После проведения операции под названием «зачистка денежных систем» по команде «хозяев денег» произойдет уничтожение «вируса», и доллар ФРС станет абсолютным гегемоном. А «хозяева денег» превратятся в хозяев мира.

– Некоторые считают, что криптовалюта уничтожит существующие деньги, общество эволюционирует, переродится, и настает новая счастливая социалистическая эра «без обычных денег» и банков, которые «всех достали».

– Согласно одной из версий, главными бенефициарами цифровой валюты станут именно нынешние «хозяева денег». Они воспринимают ее не как конкурирующие деньги, а как финансовые инструменты, способные продлить жизнь стареющей валютно-финансовой системы, сложившейся в 1970-е годы, когда, образно выражаясь, с печатного станка был снят «золотой тормоз» (привязка объема эмиссии долларов к величине золотого запаса). Сегодняшние криптовалюты, «микробы» финансового мира, завтра могут превратиться в гигантские пузыри, капитализация которых будет измеряться триллионами долларов. «Хозяева денег» будут всячески стимулировать и ускорять этот процесс.

ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ БЫЛО МНОГО ПРЕДПОСЫЛОК СМЕРТИ КРИПТОВАЛЮТ. НО КТО-ТО СИЛЬНО ИМ ПОМОГАЛ, ПОДОГРЕВАЯ ИСКУССТВЕННЫЙ СПРОС.

Организовывались спе­ктакли под названием «покупка пиццы за биткойн», «покупка автомобиля за биткойн» и, наконец, «покупка дома за биткойн». Кроме того, удивляет и настораживает, как эволюционировали отношения властей разных государств к криптовалютам: от полного запрета до вполне лояльных отзывов (например, в России) или от массового «заражения вирусом» до категорического запрета (в Китае). Значит, за криптовалютой стоят лоббирующие свои финансовые интересы реальные люди.

– Интерес к криптовалютам, особенно со стороны мечтающей сказочно разбогатеть молодежи, велик. Но оправдан ли он?

– Мои студенты тоже сильно интересуются криптовалютами, регулярно выбирая эту тему для своих дипломных и курсовых работ. Но разбираться в явлении и стремиться к волшебному обогащению при помощи криптовалют – все же разные вещи. Я считаю, увлечение электронными инновациями в области валют сопряжено с умственным и культурным повреждением. Ведь очевидно, что подобного рода игры (а криптовалюты, на мой взгляд, не что иное, как азартная игра) просто отвлекают людей от насущных проблем реальной жизни. И почти всегда плохо заканчиваются…

Екатерина Моисеенко

Опубликовано: №14 (627) июль, 2017 г.



Майнинг биткойнов: что это такое и как работает Процесс выпуска биткойнов называется майнинг и построен на решении компьютерами математических задач. Желающий сорвать куш (майнер) с помощью компьютера подбирает из миллионов комбинаций один-единственный хэш, подходящий ко всем новым транзакциям и секретному ключу, который и обеспечит майнеру получение награды в 25 биткойнов за одну задачу. Как только хэш угадан, блок со всеми транзакциями закрывается и майнеры переходят к следующему.

Внимание!

Новая книга Валентина Катасонова

«Цифровые финансы. Криптовалюты и электронная экономика. Свобода или концлагерь?» (из серии «Финансовые хроники профессора Катасонова») вышла в издательстве «Книжный мир».

Играть или не играть? Экономист не может запретить человеку поиграть в биткойны. Однако прислушаться к выводам специалиста и вспомнить уроки истории все же полезно. Подобно тому как во времена старателей, намывающих золотой песок, с заметной прибылью оставались те, кто обслуживал и стимулировал «лихорадку» (продавцы снаряжения, оружия и провианта), так и сегодня вполне очевидно, что в прибыли остаются те, кто продает специальное «железо», запустил в сеть биткойны, открывает сайты и биржи, зазывающие ленивеньких, жадненьких и глупеньких Буратино закопать свои денежки на Поле цифровых чудес. Еще можно вспомнить «МММ» и ваучеры. По сути это все одни и те же игры.

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