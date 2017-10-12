МЫ РАЗБЕРЕМСЯ САМИ СО ЗМИЕМ У КАЛИНОВА МОСТА

Владимир Костров: «В литературе нужны и певчие птицы, и ловчие»

Известному поэту, переводчику, драматургу исполнилось 82 года. В интервью «ПМ» он рассуждает об угрозах и рисках для современной словесности, с осторожным оптимизмом прогнозирует ее будущее и вспоминает, как однажды словом остановил моторную лодку.

– Владимир Андреевич, вы родились в деревне в Костромской области. Где крестились – там же?

– В 1935 году, когда я родился, храм уже был закрыт. Привезли священника на покое, который окрестил меня в бане. Я жил с бабушкой и дедушкой, в детстве знал много молитв. Они и иконы в доме держали, в красном углу. А родился я 21 сентября, на Рождество Богородицы. Мне кажется, это тоже оказывает некоторое влияние на направление в моей жизни. Хотя крестился в детстве, в самой вере осознано укрепился несколько позднее…

ОДНО СТИХОТВОРЕНИЕ НАПИСАЛ, КОГДА МЫ ЛЕТЕЛИ ИЗ МОЗДОКА В ГУДЕРМЕС НАД ОБЪЯТОЙ ВОЙНОЙ ЧЕЧНЕЙ

– Как это произошло? Что оказало наибольшее влияние?

– Общение с православными людьми, чудеса, жизненный опыт, а также русское искусство – все это укрепляло меня в вере. Русское искусство указывало, что существует некая определенность исторического пути нашей страны. Особое значение имел и собственный жизненный опыт. Я пережил целый ряд событий, которые показали: не все так просто, как пытаются нам изобразить материалисты. Одно из сильнейших впечатлений – заживление язвы, которая никак не рубцевалась. Меня уже почти без сознания отвезли в больницу. Слышу, как врачи разговаривают: «Надо делать резекцию желудка, ничего остановить невозможно». И тут приходит молодой врач, который предлагает использовать свой, только что разработанный метод. Главный хирург не соглашается. И все-таки этот новый метод применили. Безо всякого хирургического вмешательства я стал выздоравливать. Боль стихла. Это было такое счастье! Или, например, такая история. Как-то раз я поехал порыбачить на реку Ветлугу со своим приятелем, преподавателем марксизма-ленинизма. Закинув удочки, заспорили с ним о религиозном отношении к жизни. Я приводил в пример великих ученых, которые были верующими людьми: Декарта, Ньютона, Пуанкаре… Мимо проходили моторные лодки, всю рыбу нам распугали. Один раз, второй… Наконец я не выдержал и сказал: «Чтоб у тебя шпонка полетела!» Лодка вздрогнула и остановилась. Слышим, мужик оттуда кричит: «Ой, шпонка полетела…»

– Какие напасти, на ваш взгляд, подстерегают современную литературу? Может ли она сейчас чем-то гордиться?

– Несмотря на снижение интереса к печатной продукции, достижения есть. Известна проблема незаметности хороших литературных явлений и тенденций во всеобщем информационном поле. Это как в природе. Есть птицы певчие и ловчие, нужны и те, и другие. Когда-то ловчих птиц в литературе было много. Сегодня они почти отсутствуют: очень мало честной и высокопрофессиональной критики. Не хватает качественного определения существующего литературного процесса. Но я уверен: придет время, когда это соотношение восстановится. И тогда мы поймем, что на самом деле великое, а что нам пытались продать при помощи пиара.

ЕСЛИ В ЗАПАДНОЙ ПОЭЗИИ СИЛЕН ДУХ САМОУТВЕРЖДЕНИЯ, ТО В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИРИКЕ БОЛЬШЕ ПОКАЯННОГО ЧУВСТВА

– Можно ли сказать, что великое, настоящее произведение – всегда православное?

– Думаю, да, качественная литература в России – всегда православная. Даже мусульманские авторы работают в русском контексте и чувствуют христианский этический посыл.

– На ваш взгляд, присуще ли русской поэзии – в сравнении с западной – какое-то заметное своеобразие?

– В нашей традиции – обращаться к пейзажу. Западные поэты что только не описывают – даже коробки! Говорю это не в укор. Кроме того, если в западной поэзии силен дух самоутверждения, то в оте­чественной лирике больше покаянного чувства. Разница огромная! В одном случае воспевается гедоническое, потребительское отношение к миру, во втором речь идет о благодати… «Отцы пустынники и жены непорочны, / Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв / Сложили множество божественных молитв…» – пишет Пушкин.

– Владимир Андреевич, образ Москвы в вашей поэзии на особом месте. Одна из книг, например, так и называется – «Московские рассветы». Еще вспоминается поэма «Сокольники»…

– Свое отношение к столице я лучше всего выразил в стихотворении, посвященном моему товарищу Владимиру Кузину: «Пойдите прочь, мы разберемся сами / со змием у Калинова моста, / над нашими полями и лесами / написано слезами и звездами два имени: Россия и Москва». Центр для меня начинается с Пушкинской площади. Вот памятник поэту. Затем, вниз по Тверскому бульвару – памятники Есенину и Гоголю. Все это организует духовное пространство города, наполняет его душу…

– Расскажите немного о вашей творческой лаборатории. Как вы пишете стихи?

– Пишу в связи с теми или иными жизненными событиями. Без проблем могу создавать и что-то интеллектуально-игровое. Однако жизненное мне важнее. Например, одно стихотворение я написал, когда мы летели на вертолете из Моздока в Гудермес и обратно над объятой войной Чечней. При этом МИ-8, на котором мы летели, отстреливал термические снаряды. В этот момент я про себя молился и писал стихотворение «Ни банкира, ни детей Арбата». И, прилетев на место, уже читал его воинам… Или вот другой пример. Моя семья возвращалась из Коктебеля с отдыха. Я приехал на вокзал встречать их, но поезд опаздывал. Пока ждал, за два с половиной часа написал стихотворение, в котором передается стук приближающихся колес.

Анастасия Чернова

Опубликовано: №18 (631) сентябрь, 2017 г.