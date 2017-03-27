НАЧИНАЕТСЯ РАБОТА НАД ОБРАЗЦОВЫМ АКАФИСТНИКОМ

Межсоборное присутствие выработает общий подход для упорядочения текстов акафистов

Для общецерковного обсуждения опубликован проект документа «Акафист в молитвенной жизни Церкви». Основным назначением документа является фиксация церковной традиции чтения акафистов, упорядочение их текстов и определение возможности их использования за богослужением.

«В этом году мы собирались издать самые востребованные в Церкви акафисты в виде двухтомника. Но теперь необходимо будет дополнительно уточнить как саму концепцию, так и состав будущего сборника, причем и в издательстве, и в рабочей группе Издательского Совета Русской Православной Церкви по кодификации акафистов и выработке норм акафистного творчества, – прокомментировал ”ПМ” эту новость заведующий отделом богослужебных изданий Издательства Московской Патриархии священник Иоанн Нефедов. – Пока до конца не ясно, должен ли будущий Акафистник содержать все утвержденные Священным Синодом акафисты или же только избранные. Предстоит решить, каким образом новые, утвержденные акафисты будут в дальнейшем присоединяться к составу этого издания.

Открыт пока вопрос начертания текста книги. В проекте документа говорится, что образцовый Акафистник должен быть издан ”с тем, чтобы впредь церковные издательства сообразовывались с этим сборником при публикации акафистов”. Большинство издателей печатают акафисты в гражданском начертании, поэтому издавать Акафистник, скорее всего, нужно в гражданской графике. При этом, как следует из документа, издание образцового Акафистника сводится в основном скорее к справочной функции, нежели к функции молитвенной книги для священства и народа.

Конечно, в наше ”цифровое” время неизбежно встанет вопрос и об общей целесообразности выпуска свода акафистов именно в бумажном виде, особенно если свод этот весьма обширен, и цель его – дать издателям эталон для сверки. В настоящее время такие задачи эффективно решаются при помощи официальных интернет-ресурсов с постоянно пополняемой текстовой базой. Например, в 2013 году наше издательство запустило официальный сайт ”Новые богослужебные тексты” (nbt.rop.ru), цель которого – оперативная публикация утверждаемых Священным Синодом новых текстов и их максимальная доступность. Здесь можно найти утвержденные священноначалием богослужебные и молитвенные тексты (акафисты в том числе) и скачать их в церковнославянском и гражданском начертаниях. При желании посетитель может распечатать тексты прямо с сайта. Каждый текст снабжен ссылкой на утверждающий документ, который доступен на этом же сайте. Подобное техническое решение особенно целесообразно для текстов местного значения, не востребованных подавляющим большинством приходов Русской Церкви».

Комментарии к документу принимаются до 2 мая 2017 года

на сайте msobor.ru и на портале Богослов.ру

Подготовил Иван Дмитров

Опубликовано: №5 (618) март, 2017 г.