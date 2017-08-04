НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Какое место в Поместных Церквах должны занимать национальные традиции?

Веруя во единую Святую, Соборную и Апостольскую Церковь, русские, сербы, болгары, сирийцы и многие другие православные народы свято чтут национальные традиции своих Поместных Церквей. Насколько это правильно?

Аркадий Мамонтов, журналист, телеведущий:

ИДЕНТИЧНОСТЬ ОЧЕНЬ ВАЖНА

Мы заинтересованы, чтобы каждый народ сохранял свою национальную идентичность. В России это всегда было, есть и будет. В нашей стране сохраняются традиции государства и взаимоотношения между разными людьми и народами, даже несмотря на разные формации власти (царская Россия, советская, нынешняя).

Протоиерей Николай Балашов, заместитель председателя ОВЦС, настоятель храма Воскресения Словущего на Успенском вражке:

НАРОДНЫЕ ОБЫЧАИ НЕ ДОЛЖНЫ ЗАСЛОНЯТЬ БОГА

«Тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим» (Мф. 15, 9). Горе, если предание и заповеди человеческие заслоняют образ Христа и Предание. Обычаи и предания в жизни людей тоже аккумулируют в себе мудрость человеческого рода. Но ставить их в один ряд со Священным Преданием Церкви нет оснований. Вот из этой путаницы преданий человеческих и Священного Предания происходит много недоразумений в церковной жизни.

Архимандрит Мелхисидек (Артюхин), настоятель храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Ясеневе:

В МНОГООБРАЗИИ – КРАСОТА ПРАВОСЛАВИЯ

Никто не отрицает индивидуальность национальности, языка, этноса, народа. Но в исторически сложившейся реальности на канонической территории одной Церкви могут располагаться несколько государств. И это вполне нормально. Норма также и индивидуальность каждой Поместной Церкви. Когда-то и мы Константинополю подчинялись, затем получили независимость, а потом стали Патриархатом. Мне кажется, стирание граней между национальностями ничего хорошего не сулит. В национальных особенностях православных греков, сербов, грузин, русских есть своя красота и многообразие.

Алексей Ильич Осипов, профессор Московской духовной академии:

НЕ СМЕШИВАЙТЕ КУЛЬТУРУ И РЕЛИГИЮ

Если говорить о религиозной стороне, как мы помним, в Ветхом Завете только евреи были избранным народом – то есть теми, кому было дано откровение о пришествии Мессии и которые в силу этого откровения должны были показывать пример всем другим народам. С пришествием Христа больше нет этнической избранности. Можно говорить об избрании не по крови или плоти, а по духу, то есть по степени духовной устремленности, искания Бога, стремления к святости, к чистоте.

Но при этом должны ­сохраняться культурные особенности, отличительные черты каждого народа. То есть, исповедуя Православие, следует сохранять свою культуру, беречь свою идентичность и ни в коем случае не растворяться в глобальной единой всечеловеческой культуре.

Протоиерей Максим Козлов, профессор Московской духовной академии, первый заместитель председателя Учебного комитета при Священном Синоде РПЦ, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной:

ВКЛАД В СОКРОВИЩНИЦУ ПРАВОСЛАВИЯ

Как поется в кондаке Пятидесятницы, «егда снизшед языки слия,/ разделяше языки Вышний,/ егда же огненныя языки раздаяше,/ в соединение вся призва,// и согласно славим Всесвятаго Духа». Это и есть последовательный христианский ответ на вопрошение о многообразии человеческого рода.

Само по себе оно не плохо и не хорошо. Национальное может стать греховным, иметь своей причиной грех, как было во время строительства вавилонской башни, когда ложное целеполагание привело в результате бессмысленных усилий к разделению человечества и росту непонимания, даже до формирования отдельных языковых групп и отдельных языков. Оно может стать и основанием многообразия, когда различные грани одного и того же бриллианта человеческой природы засверкают и проявятся по-разному.

В путях Промысла Божиего это надо определять просто как факт. Историческое христианство, Вселенское Православие проходило свой путь преимущественно как семья поместных, то есть в основном национальных государств. Иногда имперских, но преимущественно национально государственных Церквей. Каждая нация и каждая Поместная Церковь (которая, безусловно, шире, чем нация) могут внести в сокровищницу Православия свой особенный вклад, раскрыть или явить нечто уникальное в бытии Вселенской Церкви. Не пытаться зачеркнуть то, что Бог создал, но пытаться возвысить это до уровня лучшего и высшего – вот цель для христианина.

Подготовил Владимир Ходаков

Опубликовано: №14 (627) июль, 2017 г.