НАПИСАТЬ ЛЕСТНИЦУ В НЕБО

Библейские битвы Елены Мальцевой

ВГИК одарил живописца тягой к динамике в композиции. Путешествия по русскому Северу помогли почувствовать полихронию времени — тайную связь между кратким земным существованием и вечностью. Неторопливая созерцательность — знаковая доминанта всех без исключения полотен Елены Мальцевой, и все же у зрителя остается ощущение мощного эмоционального удара.

В лучших работах из библейского цикла одухотворенной кажется сама стихия цвета, мазка. Органичным и естественным представляется мягкое превращение цвета в свет истинной духовности. В живописи художник видит модель мироздания, отвечая сердцем на созвучие, строй и согласие окружающего ее мира. Цвет у Елены Мальцевой неизменно насыщен и интенсивен, но притом и одухотворен. Напряженность картинного пространства достигается продуманной композицией и ясностью, особой музыкальностью рифмующихся цветовых форм. Так, во «Встрече Марии и Елизаветы» (2015) персонажи, казалось, погружены в задумчивое молчание, подчеркнутое напряженным объятием, тесным сплетением рук, которые придают этой сцене психологическую остроту.

В своих пейзажах Елена Мальцева отвечает на песню бытия движениями души, передаваемыми взмахами кисти: «Нужно писать так, как если бы ты сам был зрителем и хотел бы увидеть это произведение как особое откровение. Подобно ночным видениям, вдохновляют меня библейские образы-символы — светильники, лестница в небо, чрево кита. Работать над библейскими текстами и сюжетами трудно и радостно».

Выставка «Духовные битвы Библии» открыта до 15 октября в музее-квартире Ф.М. Достоевского (филиал Государственного литературного музея, флигель при здании бывшей Мариинской больницы для бедных).

Адрес: ул. Достоевского, д. 2.

Лола Звонарева

Опубликовано: №18 (631) сентябрь, 2017 г.

Елена Мальцева

Заслуженный художник России. В 1978 году окончила художественный факультет ВГИКа, в 2006 году — Русскую христианскую гуманитарную академию (Санкт-Петербург). В творческой биографии свыше полутора десятков персональных выставок. Работы находятся в музеях и частных собраниях России, США, Канады, Англии, Германии, Израиля, Ирландии.