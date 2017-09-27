НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ НА ПРОВОКАЦИИ

Сеять панику – не наш метод

Рунет охвачен паникой по поводу «православного Талибана». Люди в ужасе собираются бежать в цивилизованные страны, потому что в нашей стране всех несогласных вот-вот сожгут на кострах инквизиции. По крайней мере, в этом уверяет длиннобородый персонаж, давший пространное интервью популярному сетевому изданию.

Фоном для паники послужил конфликт вокруг фильма «Матильда» с изображением никогда не существовавшего в действительности любовного треугольника с участием святого страстотерпца Николая II. Степень злонамеренности режиссера не стоит преувеличивать. Он едва ли стремился намеренно оскорбить память невинно убиенного императора. Просто для православных христиан семья – ценность, а глубокая преданность государя супруге – важная часть его образа.

Для светской, тем более либеральной части общества, святость брака – понятие, видимо, незнакомое, а вот адюльтер – обязательная часть работающего по голливудскому стандарту сюжета.

Но, так или иначе, немалый скандал произошел, и многие православные люди стали возражать – абсолютно мирными и законными средствами – против такой карикатуры. Тогда в дело вступили провокаторы. Оговорюсь: у меня нет доказательств, что это провокаторы на зарплате. Я только исхожу из того, что организация провокаций – хорошо известный и повсеместно применяющийся метод политической борьбы. И если люди выглядят как провокаторы, говорят как провокаторы и действуют как провокаторы – их разумнее всего воспринимать именно как провокаторов.

Какой-то состоящий на психиатрическом учете несчастный поджег кинотеатр. Неизвестные хулиганы сожгли машину. Фейковое сообщество «Христианское государство – святая Русь» грозило поджогами с возможными человеческими жертвами.

Естественно, либеральные СМИ постарались обеспечить провокаторам максимальный пиар. Как нам на это реагировать? Да так, как все сколько-нибудь заметные представители Церкви и делают: провокаторы нам чужды, поджигателей следует наказать по закону, ну а мы продолжим действовать мирными и законными методами.

Сергей Худиев

Опубликовано: №18 (631) сентябрь, 2017 г.

