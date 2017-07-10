НЕ ВСЕ УМРЕМ, НО ВСЕ ИЗМЕНИМСЯ

Можно ли изображать блаженную Матрону Московскую незрячей

Традиция изображения одежд на иконе восходит всего лишь к четырем словам из 103-го псалма: «одеваясь светом, словно ризою». То есть Господь облачается в Царствии Небесном не в одежду тленную изо льна или хлопка, пусть даже лучшего, а в сотканную из света ризу. Отсюда понятно, почему высветления на одеждах святых пишутся в виде белых графических лучей. Ведь Господь – это свет, и все живущие с Ним обитают во свете, питаются светом и, словно зеркало, отражают свет.

Ризы из света

Отчасти эти слова относятся и к ликам на иконах. C конца XIV века, с торжества учения святителя Григория Паламы, самые светлые части лика иногда подчеркиваются белильными «движками», озна­чающими фаворский свет. Но Церковь никогда не канонизировала саму манеру иконного письма, и в иконе всегда присутствует свобода творчества. Многие художники древности, как и современные мастера, спокойно обходятся без этих самых «движков» и «лещадок», создавая удивительные по глубине, вполне каноничные и светлые образы. Единственное, чего должны опасаться иконописцы, – живоподобия (натурализма), когда святой на иконе как две капли воды похож на самого себя в земной жизни. И похвальное восклицание некоторых ревнителей благочестия по отношению к святому на иконе: «Как живой!» должно не радовать изографа, а скорее настораживать: на верном ли он пути?

Икона действительно изображает пребывающего в неприступном свете Царства Христова человека. Мы не можем достоверно знать, как выглядят небожители. По словам апостола Павла, видим их «как бы сквозь тусклое стекло, гадательно» (1 Кор. 13, 12). Но в то же время апостол нам говорит: «Не все мы умрем, но все изменимся» (1 Кор. 15, 51).

«Все изменимся» – эта фраза должна быть ключевой для православного иконописца! Мы не вправе взять, например, фотографию царя-страстотерпца Николая или кого-то из членов его семейства, пририсовать им нимб и назвать это иконой (хотя многие ныне так делают). Иконописец должен быть научен, как правильно переработать портрет святого, чтобы он превратился в подходящий для поклонения в храме образ и в то же время остался узнаваемым.

Когда согласья нет

Справедливости ради нужно сказать: современные изографы большей частью глубоко усвоили православные каноны. За последние­ ­годы создано немало убедительных образов новопрославленных святых, сопоста­вимых по мастерству и одухотворенности с древними. Но накопилось также много сложных проблем, по которым согласия в церковной среде нет и, видимо, еще долго не будет.

Один из таких ярких примеров – образ блаженной Матроны Московской. Всем известно, что при жизни она была слепой. Подавляющее большинство художников пишут ее незрячей и на иконах. Это соответствует правде жизни, но противоречит православной традиции, в соответствии с которой в Царствии Небесном всякое уродство исправится и любой изъян исчезнет: хромой вскочит, слепой прозреет, косноязыкий станет проповедовать (см. Ис. 35, 5–6). Вопросы каноничного изображения святых, конечно, должны решаться соборным разумом. Но в последний раз подобное обсуждение имело место на Стоглавом соборе при царе Иоанне Грозном…

В начале нынешнего столетия нашей Церковью прославлены тысячи новомучеников, исповедников, подвижников благочестия. Каждому из них необходимо написать икону. На первый взгляд, задача у художника простая, ведь сохранилось множество фотографий этих людей, иногда доступны кадры кинохроники. Однако тут возникает серьезный вопрос: в каких одеждах писать новых святых? По православной традиции одежда на иконе должна быть не только «светоносной», но еще и соответствовать тому, как одевались святые в этой жизни. Так, например, Спаситель, апостолы и пророки изображаются в хитоне и в плаще, древние святители – в фелони и в омофоре (ни в коем случае не в саккосе и не в митре, ведь это позднейшие предметы облачения). Мученики воинского сословия пишутся в плащах и в латах. По таким иконам специалисты вполне могут изучать историю одежды!

Святой во фраке?

Так в каких одеждах мы должны написать, к примеру, прославленного Грузинской Православной Церковью праведного Илию Чавчавадзе? Князь, просветитель и общественный деятель, он носил фрак и галстук-бабочку. Или профессора Санкт-Петер­бур­г­с­кой духовной академии Иоанна Ковшарова, расстрелянного вместе с митрополитом Вениамином (Казанским) по делу об изъятии церковных ценностей в 1922 году?

На фото: Праведный Илия Чавчавадзе, прославленный в лике святых Грузинской Православной Церковью, носил фрак и галстук-бабочку.

Одни так и пишут – в сюртуке и с галстуком-бабочкой. Но это очень сильно диссонирует с соседними образами древних святых! Другие пробуют добавлять к одеждам начала ХХ века красные плащи, как у древних мучеников, но это тоже крайне неубедительно. Предлагают изображать всех новомучеников в белых одеждах, как это описано в Апокалипсисе. Но тогда многие иконы в храмах будут словно на одно лицо, и это тоже противоречит традиции…

На фото: Новомученик Иоанн Петроградский (Ковшаров) был всегда элегантно одет, что было продиктовано профессиональной деятельностью. Иоанн Ковшаров (1878–1922) – юрист, адвокат, юрисконсульт Александро-Невской Лавры.

Пока приходится прислушиваться к пожеланию заказчика или писать на свой страх и риск, на мой взгляд, в среде богословов, художников и историков искусства должна вестись честная и глубокая дискуссия по всем проблемным вопросам иконописания. А окончательное решение, основываясь на выводах специалистов, должен принять Поместный собор.

Вопросы каноничного изображения святых должны решаться соборно. Но в последний раз подобное обсуждение имело место на Стоглавом соборе.

Владимир Щербинин

Опубликовано: №13 (626) июль, 2017 г.