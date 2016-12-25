НЕОБЫЧНЫЙ ПУТЬ ОБЫЧНОГО СВЯТОГО

Продолжаем рассказывать о жизни и подвиге московских новомучеников. Двадцатого декабря Церковь празднует память священномученика Сергия (Голощапова).

От сочувствия революционерам – к личной Голгофе

Заблуждения молодости

Начиналась его судьба просто и буднично. Обычный русский православный человек, Сергей Голощапов был пятым, младшим ребенком в семье мастера-рисовальщика по тканям на подмосковной текстильной фабрике. Отец часто болел и оставался без работы, поэтому семья претерпевала большую нужду.

С детства Сережа любил богослужения, пел в церковном хоре, прислуживал в алтаре. Закончил духовное училище, семинарию, духовную академию. Много писал на религиозно-нравственные темы, выступал со статьями в печати.

К моменту революции 1917 года Сергею Ивановичу Голощапову было 25 лет. Он защитил кандидатскую диссертацию, продолжал заниматься научной работой, был известен среди богословов как плодовитый публицист и полемист. Как семинарскому преподавателю ему выделили квартиру, где он жил с женой и годовалым сыном Павлом.

Выходец из бедной семьи, Сергей Голощапов какое-то время сочувствовал утопистам-идеалистам, разделял их мечты о всеобщем благоденствии, находя их близкими Евангельским заветам и даже, когда после революции наступила разруха и голод, считал их временными явлениями и надеялся, что трудности новой власти будут скоро преодолены. У него была возможность вписаться в новую систему, иметь все необходимое для жизни: и жилье, и заработок. Семинария была закрыта, но молодому ученому предоставили возможность читать лекции на курсах Политпросвета, выступать в воинских частях, преподавать в школе. Из казенной семинарской квартиры семью Голощаповых выселили, выдав ордер на подселение в одну из комнат в сретенской коммуналке.

Ссылка

Москва в то время не освещалась и не отапливалась. Вся жизнь была сосредоточена вокруг маленькой печки-«буржуйки», в которой сжигались книги и мебель. Но вот начались гонения на Церковь. И к служащему пролетарского происхождения, каким был Сергей Голощапов, приходит необъяснимое с точки зрения здравого смысла решение: принять церковный сан. По благословению Патриарха Тихона он был рукоположен сначала во диакона, а затем во пресвитера. Девять лет он служит в разных столичных храмах, организует начальную духовную школу для прихожан, идет к людям со словом Божиим. Служение отца Сергия продолжалось и в период тяжелых болезней, даже когда он был признан нетрудоспособным инвалидом.

Слово «мученик» означает «свидетель». Русский перевод имеет специальный оттенок – свидетельство об Истине страданиями за веру. Если кто-то идет на лишения, готов пожертвовать своим имуществом, семьей, самой жизнью – он видит другую, более высшую, чем внешнее благополучие, цель. Такую цель видел и священник Сергий Голощапов.

Он был арестован в октябре 1929 года как священнослужитель и сослан на три года в Соловецкий лагерь, где работал на лесоповале. После Соловков переведен в поселок Мезень (Архангельская обл.), затем получил возможность жить в Муроме и в Можайске.

Испытания посетили и семью осужденного священника. Жена с сыном после его ареста была выселена из коммунальной квартиры в сторожку, где в одной комнате, разделенной дощатыми перегородками, проживало четыре семьи. Затем Ольгу Михайловну выслали в Мезень. Бывших заключенных брали только на физические работы. Но для Сергея Голощапова, которые перенес две операции, болел туберкулезом, страдал трофическими язвами, это было не возможно.

Контрреволюционный элемент

Голощаповы жили на заработки от частных уроков и от продажи бумажных цветов. Сыну Павлу удалось закончить только семь классов, а потом пришлось идти работать, чтобы помогать бабушке и родителям. Официально бабушка и отец считались проживающими на его иждивении.

Но духовно и взрослые, и дети не оказались сломлены. В крохотной можайской каморке отец Сергий устроил алтарь, перед которым совершал богослужения. Ольга Михайловна выезжала на работу в Москву, где нашла место домработницы. Сын, хотя и жил в разлуке с родителями и практически не видел отца, не утратил любви к ним, не озлобился, не прервал внутренней духовной связи.

Седьмого декабря 1937 года во время домашней всенощной отец Сергий был арестован. Его обвиняют в незаконных богослужениях и контрреволюционной пропаганде. В этот же день было готово обвинительное заключение. Тройка Управления НКВД определила: Голощапова Сергея Ивановича расстрелять, и 20 декабря приговор был приведен в исполнение.

Имена христианских мучеников остаются на все времена. Судьбы и древних, и новых мучеников нам неизменно открывают, что стояли они за Бога, своей жизнью свидетельствовали о Его Правде и никогда не уступали господствующей силе времени. Не человеческие теории и учения становятся основанием будущего, а подвиг мучеников, на котором как на крепком фундаменте способно возродиться государство. Поэтому радуется и торжествует Церковь, вспоминая убиенных за веру. И нас призывает: ищите мужества и радуйтесь.

Татьяна Чернова

Опубликовано: №23 (613) декабрь, 2016 г.