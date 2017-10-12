НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ ВСЕМ НУЖЕН

Четвертого октября в российских СМИ появилась новость о том, что турецкие археологи обнаружили нетронутое захоронение под церковью святого Николая в городе Демре (провинция Анталия) и предполагают, что это и есть подлинная могила Николая Чудотворца, где до сих пор хранятся его останки.

Напомним: святой был похоронен в Мирах Ликийских — городе, который находился на месте современного Демре, однако в 1087 году итальянские купцы выкрали останки святого и перевезли их в Бари. Сейчас турецкие исследователи утверждают, что купцы могли перепутать захоронения и забрать мощи из другой могилы.