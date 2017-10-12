НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ ВСЕМ НУЖЕН

Четвертого октября в российских СМИ появилась новость о том, что турецкие археологи обнаружили нетронутое захоронение под церковью святого Николая в городе Демре (провинция Анталия) и предполагают, что это и есть подлинная могила Николая Чудотворца, где до сих пор хранятся его останки.
Напомним: святой был похоронен в Мирах Ликийских — городе, который находился на месте современного Демре, однако в 1087 году итальянские купцы выкрали останки святого и перевезли их в Бари. Сейчас турецкие исследователи утверждают, что купцы могли перепутать захоронения и забрать мощи из другой могилы.
Специально для «ПМ»
Михаил Тюренков, шеф-редактор православных программ телеканала «Царьград»
— Так совпало, что мы с семьей были в Никольском храме в Демре второго октября этого года во время отпуска. Могу засвидетельствовать, что никаких грандиозных археологических раскопок на тот момент там не проводилось.
Более того, мы общались с профессиональными русскоязычными гидами, которые ни словом не обмолвились об этом открытии. Поэтому я бы не стал серьезно относиться к этой новости, а уж тем более ставить под сомнение подлинность останков, которые находятся в Бари.
Современные турки очень почитают святителя Николая, и, конечно, им хотелось бы, чтобы мощи святого остались у них. Например, они утверждают, что из Мир Ликийских были похищены не все останки Николая Чудотворца и часть их сейчас находится в Археологическом музее Анталии. Могу представить, как льстит им новая гипотеза.