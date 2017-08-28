ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Уникальные иконы Успения Божией Матери в Центральном музее древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева

Успение Пресвятой Богородицы – праздник, который очень богат событийными сюжетами. Поэтому и его иконография изобилует разнообразием главных и побочных тем, их вариаций и трактовок представителями той или иной иконописной школы. Данное обстоятельство удалось блестяще проиллюстрировать организаторам выставки «Успение Богоматери. Иконы, графика, декоративно-прикладное искусство XV – начала ХХ века». Что неудивительно: в их распоряжении оказался поистине уникальный материал.

Белые одежды: храмовая икона из Успенского собора Иосифо-Волоцкого монастыря

Для первой каменной церкви обители (дата освящения – 1486 г.) знаменитый московский изограф Дионисий написал большую храмовую икону. До нас она, увы, не дошла. Представленная же на выставке святыня из фондов музея им. Андрея Рублева (впервые упоминается в монастырской описи 1592 г.) в свое время заменила ее в обители; так, она во многом скопировала черты предшественницы (например, белые одеяния Богородицы).

Ангелы – пилоты: образ из верхней церкви Покрова в Филях

Известен не только год создания святыни (1694-й), но и имя иконописца-автора: это один из лучших мастеров Оружейной палаты своего времени Кирилл Уланов. Икона также замечательна потрясающе цельной композицией, включающей 12 клейм с сюжетами на тему Успения. Так мастер дистанцируется от предания об опоздавшем к моменту прощания с гробом Пречистой апостоле Фоме. В клейме четко видна ровно дюжина спешащих по небу на облаках апостолов, причем каждый с персональным «пилотом» – ангелом.

Восстание из гробов: икона из Христорождественской церкви в Балахне

Одной из крупных вех в иконографии праздника является создание в 1650-х годах храмового образа для Успенского собора Московского Кремля. Происходящая из старинной церкви в нижегородской глубинке икона очень ясно воспроизводит событие (правда, не без заметных чуткому глазу наблюдателя провинциальных мотивов). Среди представленных в клеймах редких сюжетов – изображение восстания из гробов усопших к моменту Успения Пречистой Девы (в соответствии с одним из вариантов Предания) апостолов Андрея, Филиппа, Луки и Симона.

Выставка открыта до 2 октября.

Адрес: Андроньевская пл., 1