ОБЛЕКИТЕ ЦИФРУ В БОЖИЮ ПРАВДУ

С какой вероятностью вы попадете в рай, или чем грозит новый конфликт между физиками и лириками

Казалось бы, поднятый моим коллегой Андреем Клочковым вопрос (читайте статью «ЭМОЦИИ ВЫШЛИ ИЗ МОДЫ«) давно и прочно сдан в архив. Коллизии между физиками и лириками, споры о первичности материи и сознания осели где-то в пыльных закоулках прошлого пару-тройку (в зависимости от среднего уровня воспитания и образования в конкретной «ячейке общества») десятилетий назад. Социологи, правда, отмечают обострение конфликта поколений, но этот мотив немного из другой оперы.

Прагматика и ничего личного

И тем не менее в чем-то Андрей прав. Тенденция-то налицо, подтвердит вам любой тесно общающийся с поколением нынешних студентов соотечественник! Но превратилась ли она в устойчивый тренд? Насколько опасна, следствием чего или, в свою очередь, причиной каких процессов стала? Исчерпывающие ответы здесь дать вряд ли в состоянии, но некоторыми любопытными наблюдениями поделюсь.

Во-первых, ситуацию вряд ли стоит драматизировать. Называющие себя «физматами» юные атеисты в технических вузах превалировали и в 2000-е, и в 1990-е годы (советскую эпоху в расчет не берем по причинам очевидным). Куда делись те генерации и почему не столь заметны на общем фоне? Поколение 2000-х благополучно доучивается в аспирантурах либо успешно свалило за рубеж, откуда его либеральные настроения до нас не доносятся. Поколение 1990-х (несмотря на катастрофически низкий статус российской науки, присущий тем годам), как правило, успешно устроилось в жизни, вовремя переквалифицировавшись в коммерсанты или устойчиво осев на том же Западе. Теперь это благополучный средний класс – становой хребет общества, но отнюдь не принимающий решения мозг.

Да, нынешние студенты в массе своей прагматичны. А чего же вы ждали от молодых людей, не только сформировавшихся, но и рожденных в суровые первые годы постсоветской России? Наверное, плохо, что сутками горбатившиеся на работе папа с мамой не научили их любить Пушкина с Лермонтовым или условных Гумилева с Бердяевым. С другой стороны, многие ли спасшие Церковь в прошлом веке «белые платочки» знавали, хотя бы по диагонали, Гумилева и Бердяева?

На тот свет – без «шенгена»…

Вера по мере, а мера у всех разная. Печально, если она нулевая, но это беда молодых циников, а не вина их. Они могут иметь высочайшие баллы успеваемости и прекрасно устроиться по жизни, но им не суждено войти в элиту, принимающую серьезные решения. Конечно, точные науки не в силах доказать Божие присутствие в нашей жизни. Но в состоянии легко его проиллюстрировать! И технарь, блистательно просвистевший мимо простых, но крайне изящных отражений тварной природы сущего в голых формулах, вряд ли усвоил базовые дисциплины высшей школы во всей фундаментальной их полноте.

Вы никогда не задумывались, почему пала именно третья часть ангелов? Красивейшее построение, некогда полушутливо выведенное на основании законов статистической физики, доказывает: в любой открытой самоорганизующейся системе две трети свободной энергии отвечает за упорядоченное, а одна треть – за беспорядочное движение. Но в этой шутке лишь доля шутки, и кому как не верующим это знать?!

Как «пощупать» границу между нашим и «тем» светом? Квалифицированному физику – элементарно, даже загранпаспорт с шенгенской визой не нужен. Достаточно лишь вспомнить о четырехмерном пространстве-времени и построить конус с вершиной в «Большом Взрыве» (Сотворении мира!), внутри которого будет наша Вселенная, а вне – все потустороннее.

…а в рай – по теории вероятности?

Можно привести и гораздо более приземленные примеры. Признайтесь, вы ведь не раз подмечали, что начатое во время многодневного поста важное дело имеет несколько меньше шансов на успех? А день гораздо хуже сложится, если не предварить его утренними молитвами? Конечно, физики и математики тут нет – но они с неотвратимостью падающего домкрата появятся, если подсчитывать, руководствуясь точными формулами математической статистики, соответствующие закономерности.

Это только несколько из огромного сонма примеров, показывающих, почему физикам, по недавнему лаконичному выражению ректора ПСТГУ протоиерея Владимира Воробьева, поверить в Бога легко. Разумеется, все это лишь отдельные картинки, ни в коем случае не заменяющие общую красоту Божиего творения. Промысл не засунуть в строгую формулу, а вероятность попасть на Небеса можно оценить разве что подобно анекдоту с длинной «бородой» про блондинку и динозавра в одну вторую. Но я попытался показать несколько проекций мира горнего на наш, грешный – а ведь законы мироздания универсальны вне зависимости от того, преподает общую физику первокурсникам убежденный большевик либо искренне верующий профессор.

Не стоит бояться голой «цифры», надо лишь облечь ее в Божию правду. Одетая, она гораздо красивее. И, если уж на то пошло, лично мне гораздо приятнее общаться с убежденным атеистом-технарем, чем с теплохладным и хорошо образованным гуманитарием из числа «лириков».

Дмитрий Анохин

