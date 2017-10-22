О(Б)СУЖДЕНИЕ: ВСЕ НЕ ТАК, КАК НАДО?

Можно ли публично обсуждать в социальных сетях недостатки Церкви, которые мы подметили?

Выходцы из советской эпохи хорошо помнят строчку из устава многомиллионной общественной организации, обязывавшую рядовых членов «вскрывать недостатки и добиваться их устранения». В Церкви, разумеется, иной Устав и другие порядки. Но с другой стороны, вряд ли кто-то всерьез возьмется утверждать, будто православным следует молчать о нарушениях или всячески их скрывать. Однако на пользу ли дела пойдет их громкое обсуждение в соцсетях?

Протоиерей Петр Перекрестов, ключарь кафедрального собора в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Сан-Франциско: ЛЮБИ ЦЕРКОВЬ КАК СВОЮ СЕМЬЮ

В этом вопросе нужно выбирать средний свято­отеческий путь, не впадая в крайности. Одна крайность, когда мы считаем, что клир и паства безгрешны, а другая – когда допускаем обильное осуждение и критику по отношению ко всему, что происходит в храмах. Церковь с большой буквы непогрешима и ­непорочна, как невеста Христова. Но мы, люди в Церкви, – и священно-, и церковнослужители, и при­­хожане – должны быть критичны к себе. Критика со стороны, пусть и не совсем справедливая, означает, что мы даем повод подмечать и обсуждать недостатки. И мы должны задуматься, что мы сделали не так и что можно исправить. С другой стороны, мы должны любить Церковь и защищать ее, как свою семью.

Игумен Киприан (Ященко), доцент Московской духовной академии: НЕ ПОНОСИТЕ ЦЕРКОВЬ

Выносить на всеобщее обсуждение недостатки Церкви – то же самое, что поносить свою родную мать или отца. Такое неприятие своих родителей, духовных и телесных, – это отражение того безобразия, которое можно наблюдать в последнее время.

Архимандрит Иов (Гумеров), насельник Сретенского ставропигиального монастыря: НУЖНО УЧИТЬСЯ ЖИТЬ ИНТЕРЕСАМИ ЦЕРКВИ

Во-первых, лучше творить молитву за Церковь и за конкретных людей, связанных с какими-то настроениями и соблазнами. Во-вторых, следует безбоязненно обратиться непосредственно к священноначалию, чтобы не примиряться со злом, ни в коей мере не выходя за церковные рамки. Когда кто-то в сетях начинает, как он считает, бороться с недостатками Церкви, он вредит больше в несколько раз по сравнению с теми, кто соблазняет людей своими собственными ошибками.

Прежние поколения поддерживали связь с традицией, жили интересами Церкви. Сейчас у многих молодых священников наблюдается оторванность от этой традиции. Поэтому нам, представителям старшего поколения, не следует забывать говорить, чему нужно учить молодых собратьев.

Игумен Петр (Еремеев), наместник Высоко-Петровского монастыря, ректор Российского Православного университета: РАБОТАЙТЕ НАД СОБОЙ

Мы всерьез полагаем себя вправе судить кого-то или что-то, чаще всего негодуя от ущемленного самолюбия или же из чувства возникающего превосходства. И коренится это явление в нашей собственной гордости. Возмущение, возникающее от поступков окружающих людей или от происходящих событий, во-первых, должно побуждать нас самих работать над собой. Не всегда, конечно, получается совладать с собственными эмоциями, но важно понять эту природу греха осуждения и постоянно прилагать усилия к его искоренению.

Вообще же, все происходящее вокруг есть отражение в том числе и нашего собственного внутреннего мира. Мы живем общиной в семье, в подъезде, в селе, в городе, в стране. Мы влияем на окружающих людей. Именно ­поэтому, видя недостатки ближних или усматривая проблемы в окружающей действительности, мы должны научиться не только избегать осуждения, но более усердно трудиться в собственном духовном совершенствовании. Этому учит нас Спаситель.

Это относится и к конфликтам в нашей жизни. Ведь если каждый участник спорной ситуации будет искать причины возникшей проблемы в себе, преодолевая соблазн осудить, обвинить, переложить вину на другого, то и любой конфликт быстрее разрешится, и сами мы получим духовную пользу.

Протоиерей Николай Скурат, клирик храма Илии Пророка в Обыденском переулке: ВСЕОБЩЕЕ ОБСУЖДЕНИЕ – НАРУШЕНИЕ ЦЕРКОВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Во-первых, надо убедиться, что тот или иной недостаток присутствует на самом деле, а не выдуман. Ведь вывод о том, что в Церкви все не так (как пел один из советских бардов), можно сделать из-за недопонимания, из-за малообразованности, из-за элементарного незнания Закона Божиего. Когда же нарушение видит церковный человек, он должен руководствоваться следующими словами Спасителя: «Если же согрешит против тебя брат твой, обличи наедине между тобою и им одним. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух. Если же не послушает и их, тогда скажи Церкви» (Мф. 18, 15–17). В данном случае под этим понимается священноначалие, благочинный церковного округа, правящий архиерей и, в конце концов, Патриарх. Вот такая форма в Церкви принята и легальна. Публичное же обличение запрещено даже канонически: «Не судитесь перед внешними». А что такое всеобщее обсуждение в интернете? По сути, это суд и всеобщее осуждение, то есть нарушение церковной дисциплины. Не допускайте этого и не позволяйте язычникам хулить имя Божие, указывая на такие вот недостатки Церкви! Ведь невоцерковленные, но благожелательно настроенные к Церкви люди могут решить: «Мы правильно в церковь не ходим». Получается, человек из благих побуждений сделает только хуже.

Цитата

«Если ваши наставники сами слабы и неисправны и слабо обращаются с духовными своими детьми, то вы старайтесь быть тверды, имейте страх Божий и храните совесть свою во всех делах ваших и поступках, более же всего смиряйтесь»

Преподобный Амвросий Оптинский

Подготовил Владимир Ходаков

Опубликовано: №19 (632) октябрь, 2017 г.