ОГЛАШЕННОЕ БОЛЬШИНСТВО

Как оценить стандартную ошибку нестандартной статистики

Ектения об оглашенных уже много лет не дает мне покоя. Всякий раз во время нее, глядя на старательно крестящихся людей вокруг, я задаюсь вопросом: за кого же мы в данный момент молимся?

Ведь оглашенных как специально выделяемой общинной группы сейчас нет, это «пережиток» раннехристианских времен (точнее, унаследованная от них традиция). Никто сейчас по возгласу «Оглашенные, изыдите» в притвор не выходит! Тогда каким же именно оглашенным мы, верные, просим открыть Евангелие правды?

Долгое время я во время оглашенной ектении перечисляла в уме всех невоцерковленных близких. Господи, огласи, пожалуйста, вот ему, а еще ему, и ей также, слово Истины – способами, якоже Ты веси. Ведь такие хорошие люди, формально православные, Церковь уважают, заповеди чтут – но так долго топчутся в «оглашенных» и никак не подойдут к Тебе ближе…

А недавно подумалось: да ведь у нас таких оглашенных – большинство! Об этом свидетельствуют результаты всех соцопросов. До 80% россиян готовы назвать себя православными, однако практикующих верующих среди них решительное меньшинство.

Соблюдают посты, регулярно причащаются и читают Евангелие от 2 до 5 процентов. Такова наша беспощадная реальность: зазор между «номинальными» и «реальными» православными огромен.

Эти «ножницы» обожают мусолить либеральные медиа. Вот, мол, ваша Святая Русь – только жалкая пятидесятая часть жителей «этой страны» готова отказаться в Великий пост от шашлычка и коньячка!

Но стоит ли поддаваться алармистскому ехидству скептиков? Отнюдь. Просто надо осознать: мы имеем дело с многомиллионной армией оглашенных. Это наши соотечественники, уважительно или с симпатией относящиеся к Православию. И это массовое доверие – огромный ресурс. Как говорила замечательный социолог религии Валентина Чеснокова, Православие – путь, который часто начинается с «самоназвания», и никто не вправе оспорить личностный выбор человека, решившего считать себя православным.

Зато мы вправе молиться, чтобы соотношение оглашенных и верных изменилось в пользу последних.

Елена Жосул

Опубликовано: №15 (628) август, 2017 г.