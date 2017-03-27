ОТ ЧЕРВОНЦА ДО ИКОНЫ

На видеохостинге YouTube открылся новый канал для начинающих иконописцев

Хозяин канала Андрей Детинин – мастер с 22-летним стажем. Из-под его кисти вышло свыше 2500 икон, одна из которых хранится в рабочем кабинете российского президента. «Православная Москва» выяснила, есть ли будущее у иконописца-самоучки, как бороться с отсутствием вдохновения и отчего софринский художник не рад новым заказам.

– Андрей, организовать видеоканал по обучению иконописи – идея не самая тривиальная. Вы, случайно, не из самоучек?

– Да, угадали. Рисовал буквально все подряд с той поры, как научился держать карандаш. Даже деньги рисовал на тетрадных листах! Рубли, трояки, червонцы… Самая тяжелая, помню, была сотка, она переливалась цветами от теплого к холодному оттенку. Любил рисовать портреты. В электричке по дороге к бабушке зарисовывал лица пассажиров, ведь блокнот всегда был со мной. Однажды в электричке напротив меня оказалась очень грустная девушка. Я стал ее рисовать синей шариковой ручкой. Она так растрогалась, что заплакала, но потом успокоилась и поблагодарила. На холсте рисовать никогда не нравилось, а вот писать на досках полюбил благодаря своей маме. Она расписывала кухонные доски, и я ей в этом помогал. Рисование для меня было целым миром, в который, будучи ребенком, я уходил с головой, в том числе пытаясь отгородиться от непростого детства.

– Наверное, хотелось серьезно учиться?

– С одной стороны, это было невозможно: таланты детей не всегда находят отклик в сердцах родителей. С другой стороны, я боялся даже подумать, что меня этому будут учить! Казалось, тогда я потеряю себя… В детстве для передачи своих чувств миру мне это было совершенно не нужно.

– Как появилась на свет ваша первая икона?

– Мне было 14 лет. В журнале «Крестьянка», который выписывала мама, впервые увидел Владимирскую икону Божией Матери. Я буквально влюбился в утонченность и пластику этого образа. А потом мне попались марки с изображением ликов. Они просто заворожили! И я решил скопировать один прямо на доску. Нашел ее на пилораме и сразу понял: этот кусок доски станет иконой. В детстве очень любил плотничать. Поэтому края иконы я обработал стамеской, а сам лик выжигал.

В 1993 году стали открываться курсы по реставрации и иконописи. Ездил учиться. Денег не было даже на проезд, приходилось зайцем бегать по электричкам. Об обедах только мечтал. Но тяга к иконописи помогала преодолевать все трудности. Иконописанием я просто заболел, буквально бредил им! Рисовал днем наяву, а ночью во сне. А когда исполнилось 19 лет, поступил на работу в Художественно-производственное предприятие Русской Православной Церкви «Софрино». Приходил к семи утра, уходил в одиннадцать вечера. Жил на работе, редко видел маленького сына Максимку и жену Наталью. Именно в «Софрине» я и воцерковился. Там была первая исповедь. С тех пор вот уже 22 года пишу с молитвой.

– Сколько же икон вы написали за это время?

– Их общее число перевалило за две с половиной тысячи. Семь лет назад уволился из «Софрино». По благословению настоятеля Троицкого храма города Батайска протоиерея Сергия Наливайко, создал собственный сайт, а затем открыл свою мастерскую. За это время появилось около семи десятков новых заказчиков. Поверите ли, но я мечтаю, чтобы заказов не было совсем! Был бы счастлив писать именно то, что хочется мне, а времени на это нет. У меня столько задумок, но, боюсь, им никогда не суждено сбыться…

– И тем не менее вы нашли время для того, чтобы реализовать настолько увлекательный проект на YouTube! Признаюсь: я не художник, но мне было очень интересно его смотреть.

– Многие художники просят помочь освоить афонский иконописный стиль, в котором я работаю. Часто спрашивают, как правильно выбрать доску для иконы или кисти, как планировать свой рабочий день и т.д. Вот я и задумал этот видеоканал. Очень долго созревал и 1 января 2017 года запустил его. У меня большой опыт, я в курсе множества нюансов, вот я и рассказываю обо всем по порядку. Пока записал только четыре выпуска, но дальше обязательно буду выходить с новыми каждые две недели. Люди благодарят! Помню, как было тяжело, когда в 1990-е некого было спросить. Очень надеюсь, что мой видеоканал вдохновит детей, особенно из трудных семей, и они поверят, что у них все получится. Одним словом, мой канал на YouTube создан для таких же, как я, самоучек.

– Андрей, вы даете на вашем канале самые разные советы. А как быть иконописцу, если нет вдохновения, а работать надо?

– Помолиться святому, которого будешь писать. Всех простить. Приложиться к чистой доске и сказать: «Помоги, Боже, создать образ для людей в помощь!» И обязательно с первого штриха усердно стараться! Господь увидит вашу искренность и пошлет вам вдохновение. Перед тем как начать писать, обязательно перекрестите палитру с только что выдавленными красками. Думайте только о святом, которого пишете! Ведь иконопись для художника – это молитва!

СПРАВКА

Андрей Детинин. Родился в 1974 г. в поселке Горка Киржачского района Владимирской области. В течение 15 лет трудился в Художественно-производственном предприятии Русской Православной Церкви «Софрино». В настоящее время владелец собственной иконописной мастерской «Свет иконы» в Софрине. Работает в афонском стиле.

Веб-сайт: svetikony.ru

Мария Максимова

Опубликовано: №5 (618) март, 2017 г.