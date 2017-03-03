XII Международная православная выставка

С 7 по 12 марта 2017 года в соответствии с «Годовым планом православных выставочно-ярмарочных мероприятий на территории города Москвы», утвержденным Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, в Деловом центре «АМБЕР ПЛАЗА» в г. Москва состоится XII Международная православная выставка «От покаяния к воскресению России».

В этом году выставка будет посвящена юбилею трагической в Новейшей истории России даты – 100-летию гибели императора Николая II и его семьи.

Одним из главных участников выставки станет монастырь святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина яма, возникший на месте, где была поставлена последняя точка в земной жизни членов Царской семьи и куда в июле 1918 г. были привезены для уничтожения из Ипатьевского дома Екатеринбурга тела членов Царской семьи и их верных слуг.

В феврале 2017 года в монастыре открылась уникальная экспозиция «Исторический перелом эпох. Псковский тупик», посвященная 100-летию трагических событий 1917 года – заговору и отстранению царя Николая II от власти.

Значительная часть этой экспозиции будет представлена в Москве на выставке «От покаяния к воскресению России». Посетители увидят музейные экспонаты, связанные с историей российской императорской династии, предметы быта из Ипатьевского дома, ордена, медали, книги, документы, иконы, монеты, марки, банкноты, долговые расписки и многое другое.

Экспозиция, подготовленная в соработничестве с музейным сообществом г. Екатеринбурга, позволит посетителям заново осмыслить причины событий столетней давности и глубже вникнуть в непростую историю нашего Отечества.

Алапаевский женский монастырь преподобномученницы Елисаветы подготовил цикл лекций, посвященный житию великой княгини Елисаветы Феодоровны, и приглашает всех желающих.

В культурно-просветительской программе запланированы встречи с историками, общественными деятелями, известными актёрами, кинорежиссерами и художниками, проведение круглых столов, презентации книг, демонстрация фильмов, посвященных трагическим событиям 1917 года.

Будут проведены мастер-классы, где все желающие смогут научиться азам иконописи у мастера Романа Князева.

В рамках выставки Сообщество «Чистое будущее» представит фотовыставку «Люди, меняющие мир», посвященную природоохранным инициативам Русской Православной Церкви. Выставка пройдет в рамках Года экологии и посвящена итогам реализации различных экологических инициатив и проектов под эгидой Русской Православной Церкви. А также 7 марта в 12:00 состоится дискуссия на тему нормализации отношений с окружающей средой. В разговоре примут участие: епископ Мелекесский и Чердаклинский Диодор (Исаев), протоиерей Петр Дынников — основатель первого в России приюта для животных при храме, актриса Софья Игнатова, певица и телеведущая Надя Ручка, певица Илона Броневицкая,

исполнительный директор Российского национального комитета содействия Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕПКОМ) Виктор Усов, член экспертного совета по экологии при Московской городской думе Елена Иванова и многие другие. Ведущими дискуссии станут Елена Жосул, Стас Перешеин.

В Международный женский день состоится еще одно из ключевых мероприятий выставки — «Женсовет»: православная женщина в современном мире» в рамках ток-шоу «Про жизнь». Своим мнением поделятся известная телеведущая и актриса Тутта Ларсен, журналист Евгения Жуковская. Ведущей мероприятия станет советник председателя Синодального информационного отдела Русской Православной Церкви Елена Жосул.

Всего в выставочном проекте примут участие более 100 крупнейших монастырей, храмов и подворий Русской Православной Церкви из России, Белоруссии, Украины, Грузии, Сербии, Черногории, Палестины и других стран. На выставке вы сможете приобрести: иконы, церковную утварь, ювелирные изделия православной тематики, именные ложечки, товары для здоровья, мед и продукцию пчеловодства, одежду из натуральных тканей, натуральные масла, монастырские и фермерские постные продукты и многое другое.