XIII Международная православная выставка

С 11 по 16 октября 2017 года на площадке делового центра «Амбер Плаза» в тринадцатый раз пройдет выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России», уже так полюбившаяся москвичам. На это раз посетители увидят копию царского креста-мощевика, а знаменитые актеры и режиссеры обсудят перспективы развития православной киноиндустрии.

Участниками выставки станут представители более сотни православных храмов, монастырей и их подворий из России, Украины, Греции, Палестины. Они представят иконы, серебряные изделия православной тематики, духовную литературу и утварь, а также изделия народных промыслов, продукты для здоровья и многое другое.

Посетители увидят продолжение уникальной экспозиции, посвященной столетию трагических событий в Новейшей истории России, – «Исторический перелом эпох. 1917 год: Тобольская ссылка Царской семьи». Среди экспонатов личные вещи и предметы быта, которые находились в доме Романовых в ссылке: шкатулки, кружки, богослужебные книги, журналы. Эти экспонаты подготовил музей мужского монастыря Святых царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма (г. Екатеринбург). Этот же музей представит на выставке и копию царского креста-мощевика – святыни, когда-то принадлежавшей семье Романовых.

Будет работать фотовыставка «Люди, меняющие мир», которая проходит в рамках Года экологии и уже объехала более десятка городов России и зарубежья. Проект посвящен природоохранным инициативам Русской Православной Церкви.

11 октября состоится круглый стол «Молодежь в современном мире: традиционные ценности и вызовы времени». К участию приглашены: председатель комиссии по развитию общественной дипломатии ОП РФ Елена Сутормина, председатель Комитета Госдумы РФ по делам молодежи Михаил Дегтярев, футболист Дмитрий Сенников, гимнаст, олимпийский чемпион Алексей Немов, актрисы Мария Кожевника, Елизавета Арзамасова и многие другие.

12 октября пройдет традиционный круглый стол «Проблемы экологии: участие Русской Православной Церкви в проектах по охране окружающей среды».

Еще одной актуальной темой для обсуждения станет проблема и перспектива развития православной киноиндустрии. Предполагается, что в дискуссии примут участие такие известные деятели, как режиссеры Владимир Хотиненко, Павел Лунгин и Станислав Говорухин, актеры Леонид Куравлев и Галина Польских.

14 октября участники форума обсудят тему «Христианская семья: воспитание детей и их интеграция в современное общество». В качестве спикеров ожидаются актеры Андрей Мерзликин и Дмитрий Певцов, певица Диана Гурцкая.

Выставка проводится в соответствии с Годовым планом православных выставочно-ярмарочных мероприятий на территории города Москвы, утвержденным Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.