ИДЕМ НА КУПЕЛЬ

Ныряние в крещенскую прорубь – спорт, развлечение или желание смыть грехи?

Традиция крещенских купаний ни в святоотеческом, ни тем более в библейском наследии поддержки не находит. Изначально реки и проруби освящали не для купания, а чтобы верующие могли набрать там святой воды. Ведь централизованное городское водоснабжение в храмах отсутствовало – соответственно, и воды там было не так много. Поэтому верующие ходили на освященные открытые источники и наполняли свои емкости.

Окунание в прорубь относится к разряду народных забав, при этом отнюдь не ограничивается канонической территорией Русской Церкви. Так, Константинопольский Патриарх Варфоломей после Литургии на Богоявление по обычаю идет крестным ходом к заливу Золотой Рог в Стамбуле и забрасывает деревянный напрестольный крест в воду. В это время несколько мужчин уже находятся в воде залива и наперегонки плывут за крестом. Тот, кто поймает крест, считается победителем и вновь возвращает его Патриарху. В нынешнем году чемпионом стал грек Нико Солис, который уже в одиннадцатый раз принимает участие в этом, если можно так сказать, «крестоловлении».

В целом же само крещенское купание можно расценивать не иначе как желание проявить смелость. Окунание в холодную воду ни в коей мере не является показателем степени веры, равно как и воцерковленности. Одни думают, что ровно в полночь праздника Богоявления вся вода становится святой, другие ночью принимают ванну, искренне полагая, что таким образом смывают грехи. Настоящая же проблема в том, что до умов и сердец этих людей не так-то просто достучаться. Они не ходят в храм, не слушают проповеди священников, не читают духовную литературу. Конечно, все вместе мы должны разъяснять им православное отношение к святой воде и крещенским окунаниям. Возможно, тогда путь к месту традиционных купаний будет пролегать через храм.

Священник Евгений Морозов, клирик Зачатьевского женского монастыря

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