ПАМЯТИ ПОДВИЖНИКА

В понедельник, 20 февраля, в 21:20 на 98-м году жизни скончался известный православный старец, духовник Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Кирилл (Павлов)

Протоиерей Михаил Дудко, главный редактор газеты «Православная Москва»:

ТЯЖЕЛАЯ УТРАТА

Архимандрит Кирилл (Павлов) поступил в семинарию в один год с моим отцом. Тоже фронтовик. Он доучился, а моего отца арестовали на первом курсе Академии.

Когда я учился в Лавре, многие студенты духовных школ ходили к нему вечером на чтения. Отец Кирилл ничего не толковал. Просто читалось Евангелие, святоотеческие книги, затем подавалось и скромное угощение, очень ценимое студентами. У всех, кто ходил на эти встречи, осталось ощущение приятия и сочувствия, атмосферы простой, но зримой живой любви.

Когда старец был еще в силах, он приходил в академический Покровский храм исповедовать учащихся Великим постом. Очередь была большая, я достоялся один раз. Он мне ничего не сказал, просто выслушал, накрыл епитрахилью и прочитал разрешительную молитву. А я ничего не спросил. Тогда казалось, что и не надо ничего спрашивать. Самое главное понятно и без слов.

Потом пожалел, особенно, когда сам только что стал священником. Помню, допытывался у одного его духовного сына, в чем секрет духовничества старца? Говорит ли он что-то особенное? Мне тогда все хотелось найти ключик к душам человеческим, помочь им исправится. «Да ничего такого», – ответил мой собеседник, сам священник, а потом помолчал и добавил: «Просто, знаешь, грехи пропадают, не хочется грешить».

Наверное, не у всех было так. Сейчас читаю в воспоминаниях, что он говорил людям многое и остро нужное, что провидел и наставлял, вдохновлял и предостерегал. Кому-то посчастливилось получить от него больше, чем мне. Но и я оказался не обделен, запомнил урок очень отчетливо. Нет в духовной жизни никакого ключика, никакой механики, которую можно было бы скопировать. Просто любовь и молитва. И святость.

Душа его во благих водворится.

Протоиерей Михаил Дудко