ПАРОДИЯ УЧИТЕЛЯ

Налицо попытка запачкать добрую репутацию государя

К Николаю II можно относиться по-разному. Можно – только как к прославленному в лице страстотерпцев святому, усматривая в каждом его шаге ступеньку духовного возрастания. Можно – как к трагической исторической фигуре, государственному деятелю, в жизни которого имелись взлеты и падения, ошибки и успехи. Одно постыдно – возвращаться к пародийному образу царя-ничтожества, сформированному революционной интеллигенцией, исходя из конкретной модальной предпосылки «Долой самодержавие».

Грязь неизменно начиналась со лжи – с выдумок про Распутина, с фальшивых дневников Вырубовой, с поддельных цитат из царского дневника и в конечном счете с фальсификации обстоятельств отречения. Эту фабрику лжи нужно застопорить, хотя бы ради нашего национального самоуважения. И именно здесь причина массового неприятия фильма «Матильда».

Да, никто пока его не видел. Но уже его трейлер исчерпывающим образом свидетельствует об «уровне» исторической достоверности всей картины. После одной фразы Александра III «Из русских царей только я не жил с балеринами» лавочку можно закрывать. Зачем нашему зрителю впаривают эту ложь?

Никто не отрицает факта добрачной связи цесаревича с Матильдой Кшесинской, прерванной по случаю помолвки наследника с принцессой Аликс. Но команда Учителя вознамерилась продлить выдуманный «треугольник» на период после женитьбы, включив в него даже момент коронации. Она вполне прозрачно намекает: для Николая II и для всей России было бы лучше, если бы он женился на балерине. Тут налицо попытка запачкать добрую репутацию государя как семьянина, которой восхищались даже его политические недоброжелатели.

Егор Холмогоров

Опубликовано: №4 (617) февраль, 2017 г.