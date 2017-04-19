ПАСХА В ПЕКАРНЕ БЕЗ ОКОН И ДВЕРЕЙ

Праздников праздник глазами соловецких новомучеников

Как переживали Пасху те, кто своей жизнью свидетельствовал о вере в воскресшего Господа? Борис Ширяев в своей книге «Неугасимая лампада» рассказывает о неповторимом событии в печально известном Соловецком лагере – санкционированной органами Литургии на Пасху 1925 года.

Богослужебные чаши, кресты и хоругви удалось выпросить из музейного хранилища. Литургию возглавил архиепископ Иларион (Троицкий). Кладбищенская церковь не смогла вместить даже духовенство, и арестанты стояли среди заснеженных сосен.

«Тишина. Истомленные души жаждут блаженного покоя молитвы. Уши напряженно ловят доносящиеся из открытых врат церкви звуки священных песнопений. <…> Радость надежды вливается в их истомленные сердца. <…> Распухшие, побелевшие губы цинготных, кровоточа, шепчут слова обетованной Вечной Жизни!»

Больше богослужения на Соловках не разрешались. Начальство лагеря всячески препятствовало и подпольному проведению служб. В Великую субботу 1926 года «последовало распоряжение коменданта ротным командирам не допускать и намеков на церковную службу и с восьми часов вечера не пускать из других рот». Это очень опечалило верующих, но они не сдавались. Вместе с архиепископом Иларионом и епископом Нектарием (Трезвинским) несколько человек прошмыгнули в недостроенную пекарню: «Вся трагедия преследующего фараона особенно в этой обстановке чувствовалась нашими сердцами как никогда остро. Белое море с белым ледяным покровом, балки для пола, на которых мы стояли, как на клиросе, страх быть замеченными надзором. И все же сердце дышало радостью, что пасхальная служба все же совершается нами вопреки строгому приказу…»

Откровением благочестия и святости становятся дошедшие до нас дневники и письма новомучеников. Их безропотное принятие обстоятельств и усиленная благодарность за Божии дары поражают. Так, святитель Афанасий (Сахаров) в лагере особенно стремился хранить пост: «Я старался в тюрьме соблюсти именно Великий пост как подготовку к Пасхе и заметил, что на пасхальные дни Господь всегда посылал мне и в пище великое утешение и обилие. А вот однажды было так: перед Пасхой меня отправили на этап, перевод на другое место, и на этапе я не выдержал и поел рыбных консервов. И вот это была самая трудная и самая скудная для меня Пасха!» Одна из молитв, которую составил исповедник, так и называется – «молитва при зело скудной пасхальной трапезе». В одном из прошений этой молитвы он просит Бога освятить хлебы, которые вкушает вместо пасхального угощения…

Так и праздновалось Воскресение Христово – «в пекарне без окон и дверей», в полутемных бараках. Ничто не могло отнять, угасить пасхальной радости – ни холод, ни строгие приказы и запрещения. Верующие разделяли скромную трапезу с хлебом и картофелем, а в стенах камер звучали пасхальные восклицания.

Марина Чудненко

Опубликовано: №7 (620) апрель, 2017 г.