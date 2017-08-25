ПЕРВЫЙ КРЕСТНИК

Быль о таинстве

Впервые крестным меня попросили стать сразу после моего собственного воцерковления в начале 1990-х. Крестилась семья: трое детей и мать. Муж нервно курил у церкви, не желая принимать «страшного».

Крестили тогда просто: ноги в тазик, и из большого сосуда, формой напоминающего потир, ковшиком лили воду на голову и тело.

Крещающихся было много. Все время крещения на поверхности воды в большом сосуде стоял заблудившийся луч света. Таинство немного задержалось, когда стали крестить бесноватую девочку. Священник произносил: «Крещается раба Божия во имя Отца…» и пытался погрузить лицо десятилетней девочки в святую воду. Но она словно билась головой о бетонную преграду, не достигая поверхности. Батюшка уперся в ее хрупкую шею двумя руками и попытался додавить силой, чтобы ее личико коснулось воды. Но все тщетно: сил не хватало.

Он переспросил: «Хочешь креститься?» — «Хочу». Тогда он отпустил руки, и когда она стала медленно выпрямляться, неожиданно толкнул ее голову в воду. Она прикоснулась к воде только кончиком носа. На нем повисла капля… Она выдохнула так, словно в ней было несколько декалитров воздуха. С шумом, который заставил всех в храме замолчать. Многие отшатнулись. А девочка повернулась к священнику, приветливо улыбнулась и сказала: «Давайте креститься».

Мои крестники, все это увидев, затрепетали. Но, слава Богу, все прошло хорошо. Наутро я привел их ко святому Причастию. И тут началось.

Говорю отцу семейства:

— Я теперь крестный твоих детей, так что позволь мне бывать у вас, готовить детей ко причащению, водить на богослужения, а потом читать с ними благодарственные молитвы.

Он (с неохотой, почесывая затылок):

— Ну, не знаю, приходи…

Его новокрещеная жена запричитала:

— Вы, пожалуйста, поосторожнее со средней дочкой. Я очень боюсь, что она в монахини уйдет. Уж больно серьезно она все это воспринимает.

Несколько раз мы ходили на всенощную и наутро причащались. Однажды сходили на вечерню, исповедались. Приезжаю утром забрать детей. Старший сын сидит и горько плачет. Оказывается, некрещеный папаша, который в воскресенье никогда не просыпался раньше полудня, встал в шесть утра и накормил старшего сына завтраком.

Папаша подошел ко мне и твердо сказал: «Не приходи к нам больше, ты разрушаешь мне семью»

Я перестал ходить.

А дальше вот что случилось. Мужик этот застал свою жену в неглиже с каким-то проводником и избил ее (хотя сам был любитель сходить налево). Она подала на него в суд. Еле уговорили забрать заявление, но брак распался.

Все это время я молился о них.

Через много лет меня встретили две чудесные девушки, которые напомнили мне, что я их крестный. Обе, кажется, иногда ходили в церковь.

— А где же ваш старший брат?

— Он наркоман.

Это прозвучало как окончательный приговор. Будто выбор профессии или карма. Увидел его я через несколько лет, когда мы отправляли его в занимающийся наркореабилитацией монастырь. В свои двадцать восемь он был похож на четырнадцатилетнего мальчика.

Некрещеный муж крестился и в конце концов пришвартовался к весьма церковной даме. Они-то вдвоем и просили пристроить меня старшего сына в монастырь. А крестница, о которой боялись, что она станет монахиней, стала педиатром моих младших детей.

Мирослав Бакулин

Опубликовано: №15 (628) август, 2017 г.