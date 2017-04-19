ПЕСНИ О СЛАВНОМ

Адриан Гусейнов: «В ночь Воскресения небо спускается на землю»

Лидер музыкальной группы «Ихтис» размышляет о традициях народной песни и раскрывает секрет удачного флешмоба

Подпевают даже в колониях

– Адриан, ваша фолк-группа «Ихтис» известна слушателям уже много лет. В каком направлении идет ее творческое развитие сейчас, появляется ли в репертуаре что-то новое?

– Правильнее сказать, что репертуар пополняется. Наши песни не теряют актуальности, потому что они о вечном. И зрители потихоньку выучивают слова, начинают подпевать. Уже стало традицией, что песню «Вера наша» стоя поет весь зал. Мощно получается!

– Московскую публику часто считают излишне взыскательной. Как вас встречают в нашем городе?

– Слава Богу, нас принимают везде очень тепло. Разница в другом. Некоторые выступления у нас проходят для светской публики, и если церковные люди изначально расположены позитивно, то светские зрители раскрываются постепенно. В начале концерта мы чувствуем некоторую настороженность, смешанную с любопытством: «Ого, ничего себе. Православные тоже так могут?», а к концу выступления уже подпевает весь зал. Даже в колониях поют «Веру нашу». Это удивительно!

– Случайно ли, что грустных народных песен больше, чем веселых?

– Радостных песен действительно меньше. Когда мы обратились к духовной народной музыке, с удивлением обнаружили, что большая часть песен посвящена смерти. Покаянные песни тоже важны – возможно, мы запишем отдельный альбом, который будет уместен Великим постом. Но хочется сделать упор и на радостном восприятии бытия. Почему мы любим исполнять сербские песни? На Балканах больше ликующего, жизнеутверждающего репертуара. Похожее можно сказать про Грузию и даже про Украину. Однажды я с ужасом понял, что нигде с такой ожесточенностью не выкорчевывалась подлинная народная культура, как в России. Уничтожалась так, чтобы и на корню ничего не осталось. А почему? Потому что вся русская культура была пронизана христианской идеей. И только сейчас мы начинаем потихоньку восстанавливаться…

– А то, что пели в советское время?

– Русская и советская народные песни – совершенно разные жанры. Народные песни советского периода в основном несерьезные и надуманные. В настоящих же русских народных песнях всегда сохраняется чувство подлинности. Конечно, и в советское время были светочи: удивительный ансамбль Покровского, например. Или Свиридов, который писал глубоко народные и одновременно духовные произведения. Его послушаешь – в глазах сразу встает Святая Русь.

Старые и новые традиции

– Как сегодня возрождается подлинная народная песня?

– Специалисты занимаются музыкальными экспедициями. Сергей Старостин, лирница Наталья Сербина, Андрей Котов и ансамбль «Сирин», Владимир Скунцев, Дмитрий Парамонов – все они доносят до нас звучание подлинной народной песни. Я перечислил, конечно, не всех…

– «Ихтис» также может продолжить этот ряд!

– Да, но мы больше поем о самых древних отношениях – человека с Богом. Нам это интереснее.

– Адриан, вы организовали первые православные флешмобы. Сначала на Рождество, затем и на Пасху. Расскажите о ваших впечатлениях.

– Сначала все изумляются: «Ух ты, какое-то действо!» А в конце аплодируют, приветствуют, радуются…

– Есть ли какой-то рецепт – как правильно провести флешмоб, скажем, на Пасху? Что посоветуете?

– Установка такая: мы вышли поделиться с людьми нашим праздником и нашей радостью, а не обличать, что, мол, все грешники, кайтесь. Вот и все.

– А повторить удачный опыт не планируете?

– Нет. Мы делали флешмоб от души, для молодежи. Это сработало, и слава Богу.

Главное событие Вселенной

– Как вы пришли к вере?

– Крестился в 23 года. Я рос в нерелигиозной советской семье, а потому в храм меня не водили. Несмотря на это, я всегда понимал, что Бог есть. Как-то раз в школе стали проводить опрос, и я признался, что верю в Бога. Учителя пришли в ужас, вызвали маму, стали выяснять подробности моего воспитания. Надо отдать маме должное – она ничего мне не высказала. Своего отношения к теме я не изменил, но понял: об этом не нужно больше говорить вслух – пока маленький и не могу сам себя защитить. Иначе подставлю маму. А крещение принял я уже во время экспедиции на Алтай в 1994 году.

– Случались ли в вашей жизни чудеса?

– Никогда не забуду, когда на Пасху меня впервые священник попросил петь в алтаре перед крестным ходом «Воскресение Твое, Христе Спасе…». И вот, когда мы пели, я вдруг ясно ощутил присутствие Христа. Приближение, нарастание Его веяния. Было такое чувство, что в этот момент небо спускается на землю. Пожалуй, это самое сильное переживание на Пасху! Даже когда встречал ночь Воскресения в горах Алтая, среди необыкновенной красоты, не испытывал такой силы присутствия!

– Что для вас самое главное в Празднике?

– Причащаясь Тела и Крови Христа, мы принимаем воскресшего Господа и становимся участниками жизни вечной. На Пасху это чудо, которое совершается каждую Евхаристию, сконцентрировано сильнее всего! Сейчас мы в эпицентре главного события всей истории Вселенной…

Анастасия Чернова

Опубликовано: №7 (620) апрель, 2017 г.