«ПМ» ДАРИТ КНИГУ

«Православная Москва» разыгрывает новую книгу Ирины КОНЮХОВОЙ «Моя жизнь с путешественником» (издательство «Никея», 2017 г.)!

Эта книга — собрание искренних дневниковых записей жены знаменитого путешественника и священника Федора Конюхова. Она описывает, как вместе со своим мужем дважды пересекала Атлантику, как ездила с ним по монгольским степям на верблюдах, как «на суше» месяцами ждала его из опасных кругосветок…

Чтобы принять участие в конкурсе, ОБЯЗАТЕЛЬНО подпишитесь на странички «ПМ» в социальных сетях «Фейсбук» или «ВКонтакте» и сделайте репост новости о конкурсе.

Принять участие в конкурсе можно до 13 августа 2017 года. Победитель будет определен методом случайного выбора.

О розыгрышах других книг — в следующих номерах «ПМ» и на нашем сайте. Следите за новостями!