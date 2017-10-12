«ПМ» РАЗБИРАЕТ КНИЖНЫЕ НОВИНКИ ОСЕНИ 

МАЯКИ СЕВЕРА СТОЛИЦЫ

Алексей Рогачев «Дмитровское шоссе. Расцвет, упадок и большие надежды Дмитровского направления»

Автор взялся за самый невезучий с точки зрения исследований ­северный радиус города. Подробно описывается ансамбль знаменитого храма Рождества Богородицы в Путинках близ Пушкинской площади, основанного, как принято считать, в 1649 году.

Двигаясь дальше в сторону области, на Новослободской улице находим удивительный комплекс, откуда сейчас съезжает киностудия «Союзмультфильм». За домом 1930-х годов, который ­задумывался, да так и не состоялся как антирелигиозный музей, сохранилась красного кирпича колокольня и остатки трапезной церкви Николая в Новой слободе, перестроенные в 1903–1904 годах. Через дорогу перед Савеловским вокзалом можно видеть соборный храм сравнительно нового Скорбященского монастыря, ныне занятый информационно-вычислительным центром университета «Станкин». Автор рассказывает и о снесенных храмах – таких, как церковь Петра и Павла в Петровско-Разумовском (на сохранившихся фотографиях видно, насколько интересен был этот образец нарышкинского барокко).

Больше всего в книге Рогачева не повезло церкви Рождества Богородицы в Бутырках. Основной храм автор описывает как «краснокирпичные руи­ны, чудом еще не рухнувшие, поросшие по карнизам березками и травой». Но ведь храм активно восстанавливается! В целом же книга Алексея Рогачева хоть и социологична, но в меру ностальгична. Казалось бы, в самых заурядных местах столицы она открывает самую бездонную глубину московской старины.

Сергей Шулаков

ВЫСШАЯ НОТА

Олеся Николаева «Себе назло»

Лауреат Патриаршей литературной премии – 2012 дает томику рассказов и двух небольших повестей подзаголовок «Женские портреты в прозе».

Впрочем, и мужские образы из-под пера Николаевой выходят ничуть не менее четкие. Другое дело, смотрит она на них подчеркнуто женским взглядом. Остро оценивающим.

Например, на ловкача-нувориша, бахвалящегося на встрече бывших одноклассников, как выгодно перевел «все активы» в доллары, а пару часов спустя нервно возвращающегося в ресторан с целым отделением полиции по причине испарившегося бумажника. Или на двух закадычных друзей, решающих теорему, как бы одному из них избавиться от поднадоевшей спутницы жизни, и талантливо разыгрывающих перед ней спектакль в сомнительных тонах. На ловеласа-музыканта и на столичного денди-поэта – одинаково отвратительных, но прекрасно знакомых по современным будням…

И все же не они здесь основные персонажи. Да, от трагедии до комедии в нашей жизни иногда меньше полушага, и на этой тонко натянутой струне Олеся Николаева виртуозно исполняет старые песни о главном. О почти забытой школьной влюбленности, о затаившемся глубоком чувстве между бывшими супругами, о благополучно (хотя и не без последствий) пережитой молодыми страсти и о нежно воркующих убеленных сединами сверстниках. Себе назло и во имя его (или ее), единственного, мы совершаем подчас величайшие глупости, которые писательница подмечает с кристальной искандеровской проницательностью и описывает с беспощадной зощенковской иронией. И не прошляпьте малюсенький эпизод, где зарыта собака. Современные прозаики, немного пижоня, называют его катарсисом или высшей нотой. Кстати, именно так озаглавила один из рассказов и сама Николаева.

Дмитрий Анохин

УРОКИ ОТЦОВСТВА

Александр Ткаченко «Трудно быть папой»

Как утверждает в предисловии автор, созвучие с названием знаменитого романа Стругацких совсем не случайно.

Оставим параллели Бог – Церковь и мужчина – семья на совести автора, а детское восприятие отца как Бога на откуп психологам. Перевернув последнюю страницу, мы удивимся, что автор (возможно, неосознанно) опровергает изложенные в начале повествования тезисы.

Первая треть книги посвящена простым, но не таким уж банальным истинам: что делать можно, а что нет. Далее читателю предстает замечательный образец ныне модного жанра исповедальной прозы. Автор вспоминает собственные ошибки юности и семейной жизни и делает из них разумные выводы. Немного морализаторства, зато написано очень трогательно и открыто. Сюжетная линия, посвященная алкоголю, яркая и в хорошем смысле поучительная.

В общем, как воспитывать мальчиков и растить из них мужчин с большой буквы, Александр Ткаченко нам рассказал блистательно. Без ответа остался вопрос, как воспитать дочек. Вот где для отца настоящая западня! Впрочем, у автора книги подрастает дочь, и очень хочется увидеть продолжение.

Диакон Сергий Правдолюбов

Опубликовано: №18 (631) сентябрь, 2017 г.