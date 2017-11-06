ПОДРЫВ ПЕРЕВОРОТОМ

Что произошло с Россией сто лет назад: государственный переворот или революция?

Константин Ковалев-Случевский, писатель, историк, член попечительского совета Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества: ПОВЕРИЛИ ЛЕНИНУ

Я уже давно не употребляю термин «революция». На мой взгляд, революции как таковой не было, в том числе в феврале. Февральские события были связаны с молниеносным аристократическим переворотом, отречением Императора. Октябрьские – с насильственным захватом власти, и их тоже вернее именовать переворотом.

С точки зрения общественной жизни Церкви это было колоссальное злодеяние, и конечно, эти события от лукавого. Они изменили весь ход православной жизни, православной цивилизации. Мы все-таки были наследниками Византии. И эта византийская традиция могла быть прервана, потому что впоследствии жесточайшим образом подавлялась.

Люди пошли не против Церкви, а за ленинским лозунгом: «Мир – народам, земля – крестьянам». Это была совершенно удивительная находка, потому что ни мира народам, ни земли крестьянам никто, конечно, не дал. Разделяю мнение святителя Московского Тихона: все это нужно принимать как попущение Божие.

Александр Крутов, главный редактор журнала «Русский Дом»:

ПЕРЕВОРОТ, ПЕРЕРОСШИЙ В РЕВОЛЮЦИЮ

Происшедшее сто лет назад точно определить до сих пор не в состоянии ни ученые, ни обыватели, ни политики. Тем более что сами большевики первые годы советской власти называли это событие государственным переворотом. Мне тоже ближе эта формулировка. Потому что государственный переворот без революции возможен, а вот наоборот – нет. Вспомним: дворцовые перевороты не приводили к свержению общественного строя. А здесь произошел переворот во всех сферах общественного устройства. Все это настоятельно требует серьезного осмысления, иначе нам не найти ответов на встающие сегодня вопросы.

Виктор Милитарев, публицист: БУНТЫ СМЫСЛА НЕ ИМЕЮТ

Наш исторический опыт говорит не в пользу «оранжевых революций». В феврале 1917-го были перебои с хлебом, люди вышли на улицы, митинговали. Именно этим и воспользовались те, кто провел военный переворот со свержением законного императора. Образованная публика тут же обрадовалась. Как едко писал поэт Мандельштам, граждане, как коты, ходили с красными бантами. Через полгода наступила катастрофа, которая потом привела к следующей революции, и все это расхлебывалось десятилетиями.

Случайно оказавшись в Киеве в 2004 году, я стал свидетелем «оранжевой революции», производившей впечатление чудовищного водевиля. То же самое было позднее и в Москве на Болотной площади, хотя и не со столь масштабными последствиями. Сейчас у нас отнюдь не беспроблемное общество, точно так же как небеспроблемной была и предреволюционная Россия. Но принудительные методы свержения власти в наших условиях приводят только к ухудшению положения большинства и, как правило, не позволяют достичь первоначально озвученных целей.

Протоиерей Александр Ильяшенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса в бывшем Скорбященском монастыре: ВСЯКИЙ ПЕРЕВОРОТ ЧРЕВАТ КАТАСТРОФОЙ

Опыт этих страшных катастроф (а революция – всякий раз катастрофа) доказывает справедливость слов апостола Павла: «Начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое» (Рим. 13, 4). Если работаешь – работай там, куда тебя Господь призвал. Если замышляешь какое-то политическое переустройство, это говорит о твоей глупости или злонамеренности. Пушкин сказал еще лучше: «Кто замысливает у нас всевозможные перевороты, или русского народа не знает, или человек молодой, которому своя шейка – копейка, да и чужая – краюшка-полушка». Любой государственный переворот чреват катастрофой и слабо согласуется с христианскими принципами. Возражать и не подчиняться властям можно только тогда, когда они активно выступают против Бога или требуют подобного от тебя. Во всех же остальных случаях следует стараться приносить посильную пользу своей стране и народу.

Священник Игорь Константинов, настоятель Владимирского храма в Куркине, благочинный церквей Спасского округа Северо-Западного викариатства:

ПРАВДА БЕЗ ЛЮБВИ УРОДЛИВА

Революция как способ быстро достичь социальной справедливости являет собой яркий пример того, что правда без любви теряет свою силу и вырождается в уродливую форму манипуляции фактами и явлениями, а дальше – в ложь и трагедию. Ведь всякая справедливость субъективна, сиюминутна и эгоцентрична. Все в мире меняется, в том числе и сам человек. Понятие общественной нормы все время различное. Потому и попытки построить судьбу одного человека, народа или всего человечества на отдельном явлении общественной жизни обречены на провал. В этом смысле правда крайне ограничена и ущербна. Разительно отличается понимание христианской истины как личности Иисуса Христа – Бога и Человека. Правда не в себе, а в Другом – вот механизм, позволяющий человеку подниматься над сиюминутной несправедливостью.

Думаю, революцию не следует рассматривать как попущение Божие. Это следствие глупости человека, его страстности. Бог ведает, как поступят люди, и потому Промыслом исправляет зло ко благу в судьбах тех людей, которые ищут этого Промысла. Нужно на своем конкретном месте проявлять любовь, хоть это невероятно сложно в часы агрессии и всеобщего хаоса. Делайте добрые дела, любите Бога и ближних – тогда и общество будет расти и развиваться в справедливом русле.

Опрашивал Владимир Ходаков

Опубликовано: №21 (634) ноябрь, 2017 г.