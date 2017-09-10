ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ VI-го МОЛОДЕЖНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА–ФЕСТИВАЛЯ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «РУССКАЯ ТРОЙКА – 2017»

Девиз Конкурса-Фестиваля: «Великая культура великой страны должна выглядеть достойно!» (Г. Д. Заволокин)
- Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения VI-го молодежного международного Конкурса-Фестиваля народного творчества «Русская тройка – 2017» (далее – Конкурс-Фестиваль).
1.2. Конкурс-Фестиваль является проектом международного уровня и проводится один раз в год в городе Москве.
1.3. Учредителем Конкурса-Фестиваля является ГБПОУ Колледж автоматизации и информационных технологий № 20 (далее – ГБПОУ КАИТ №20) в партнерстве с Культурным центром национального искусства и народного творчества «Чаепитие по-русски» и «Школой Музыкального Лидера» Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» им. Л.Г.Зыкиной.
1.4. Главные информационные партнёры фестиваля:
— Газета «Православная Москва»,
— Русский народный канал «Жар-Птица»,
— Интернет-портал «Вера и Время».
1.5. Фестиваль 2017 года проводится в рамках мероприятий, посвященных:
– 870-летию столицы России – Москвы;
– 700-летию подмосковного города Клин;
– 405-летию подвига народного ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского;
– 205-летию Отечественной войны 1812 года и Бородинского сражения;
– 185-летию со дня рождения живописца Ивана Ивановича Шишкина;
– 155-летию со дня рождения живописца Михаила Васильевича Нестерова;
– 125-летию со дня рождения поэтессы Марии Ивановны Цветаевой;
— 100-летию восстановления Патриаршества в России;
– 80-летию со дня рождения писателя Валентина Григорьевича Распутина;
– 80-летию Народного артиста России Михаила Ивановича Ножкина;
– 30-летию ансамбля Геннадия Заволокина «Частушка»;
– Году экологии в России.
1.6. Основными принципами Конкурса-Фестиваля являются: открытость, коллегиальность принятия решений, равные условия для всех участников.
- Цели и задачи Конкурса-Фестиваля
2.1. Конкурс-Фестиваль проводится в целях возрождения интереса к самобытному творчеству, раскрытия глубины и красоты народного искусства, воспитания патриотизма, вовлечения молодежи в деятельность по изучению, сохранению и развитию культурных традиций города Москвы, России и всего мира.
2.2. Основные задачи Конкурса—Фестиваля:
– активизация интереса молодежи к истории Отечества, народному творчеству и отечественной культуре;
– знакомство с «живыми» народными традициями, различными жанрами народного творчества;
– выявление и поддержка одаренной и талантливой молодежи;
— активизация творческого потенциала участников и зрителей;
— формирование эстетического вкуса участников и зрителей Конкурса-Фестиваля на примерах лучших образцов отечественной культуры;
— повышение авторитета и статуса дополнительного образования в образовательных учреждениях;
— организация обмена опытом, расширение и укрепление интеграционных связей профессиональных сообществ, формирование единого информационного и образовательного пространства.
- Время проведения и этапы Конкурса-Фестиваля
3.1. Фестиваль проводится с сентября по октябрь 2017 года.
3.2. Место проведения Конкурса-Фестиваля: Москва, ГБПОУ КАИТ № 20 и площадки-партнёры.
3.3. Этапы и сроки проведения Конкурса-Фестиваля:
- Приём заявок – с 28 августа до 29 сентября 2017 года;
- Отборочный тур по номинациям «Вокал» и «Инструментальная музыка» проходит 2 дня, 09 и 10 2017 года, место проведения – концертный зал ГБПОУ КАИТ № 20, подразделение «1М» (улица 1-ая Мясниковская, дом 16, ст. м. «Преображенская площадь», «Бульвар Рокоссовского»);
- Отборочный тур по номинации «Литературное творчество» проходит 12 октября 2017 года, место проведения – зал, в котором будет проходить Гала-концерт (место проведения уточняется);
- Отбор и презентация творческих работ по другим номинациям проходят в рамках Фестивальной недели по отдельному графику;
- Фестивальная неделя – 09-14 октября 2017 года;
- Гала-концерт с участием лауреатов, членов жюри и гостей Конкурса-Фестиваля – 12 октября 2017 года, место проведения – Уточняется!
3.4. Подведение итогов и награждение лауреатов и дипломантов Конкурса- Фестиваля осуществляется не позднее 12 октября 2017 года.
- Основное содержание Конкурса-Фестиваля
4.1. Все мероприятия в рамках Конкурса-Фестиваля проходят в соответствии с его целями и задачами и Программой, утвержденной Оргкомитетом:
– проведение конкурсного прослушивания участников;
– проведение мероприятий Фестивальной недели (Приложение №1);
– выступление лауреатов, членов жюри и гостей Конкурса-Фестиваля на Гала-концерте;
– церемония награждения лауреатов и участников.
4.2. Номинации Конкурса-Фестиваля.
4.2.1. Вокал: сольное исполнение; ансамблевое исполнение (малые формы – дуэт, трио, квартет, ВИА); хоровое исполнение; авторская песня.
Конкурсные разделы:
- народное пение;
- академическое пение;
- авторская песня.
Конкурсные требования:
– солист исполняет два произведения;
– ансамбль исполняет два произведения;
– хор исполняет два произведения;
– в конкурсном разделе «авторская песня» исполняется произведение собственного сочинения в жанре народной музыки (исполнитель должен быть автором музыки или музыки и слов песни);
– продолжительность исполнения одного произведения – до 3-х минут.
4.2.2. Инструментальная музыка (солисты, ансамбли, оркестры).
Конкурсные разделы:
- традиционные русские народные инструменты;
- оркестры и ансамбли смешанных составов.
Конкурсные требования:
– солист исполняет два произведения;
– ансамбли исполняют по два произведения;
– оркестры исполняют по два произведения;
– продолжительность исполнения одного произведения – до 4-х минут.
4.2.3. Литературное творчество: исполнители.
Конкурсные разделы:
- художественное слово.
Конкурсные требования:
– конкурсант исполняет два произведения;
– продолжительность исполнения одного произведения – до 4-х минут.
4.3. Дополнительные номинации Конкурса-Фестиваля:
4.3.1. Изобразительное искусство.
Конкурсные разделы:
- живопись;
- графика.
Конкурсные требования:
– размер работ до 50х70 см. Работы должны быть подписаны с обратной стороны печатным шрифтом: фамилия, имя автора; фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью); название произведения, наименование образовательного учреждения;
– работы должны быть выполнены аккуратно и не пачкаться;
– упаковка конкурсных работ не хранится организаторами конкурса.
– работы, выполненные не в соответствии с конкурсными требованиями, не принимаются.
4.3.2. Конкурс-выставка самоваров.
Конкурсные разделы:
- жаровые самовары;
- электрические самовары.
4.3.3. Московские бытовые традиции.
Конкурсные разделы:
- школьные, колледжные, церковно-приходские, частные музеи (в виде презентации);
- собрания коллекций (значки, пластинки, колокольчики, магниты, раритетные книги и издания);
- авторские видеоролики и короткометражные фильмы о Москве, московских традициях, по тематике Конкурса-Фестиваля.
4.3.4. Самобытность искусства России.
Конкурсные разделы:
- демонстрация национальных народных костюмов;
- демонстрация русской и местных кухонь;
- презентация местных народных промыслов и поделок (с возможностью их выставления на Фестивальной ярмарке ремёсел и проведения мастер-классов);
- авторские видеоролики и короткометражные фильмы о родном крае, народных промыслах, по тематике Конкурса-Фестиваля.
- Фотография.
Конкурсные разделы:
- портрет;
- жанр;
- пейзаж;
- эксперимент (современные техники: 3D-фотография, фотоколлаж и т.д.);
- архитектура.
Конкурсные требования:
– конкурсные работы должны соответствовать тематике Конкурса-Фестиваля;
– фотографии могут быть обработаны в любом графическом редакторе с целью улучшения цветности, контрастности, чёткости и кадрирования и выполнены в любом цветовом решении – цветном или чёрно-белом;
– один автор может представить на конкурс не более 2 (двух) работ;
– на конкурс предоставляются фотографии в электронном виде в формате «jpg» или «tif» с разрешением не менее 300 dpi и не менее 1500 пикселей по длинной стороне – на электронную почту Конкурса-Фестиваля;
– фотографии должны быть авторскими, а не заимствованными из Интернета.
Конкурсные работы возвращаются авторам по окончании Гала-концерта.
4.4. Рекомендуемые темы номинаций Конкурса-Фестиваля:
– братство народов России, Украины и Беларуси;
– о Москве и Подмосковье;
– о России;
– о героях прошлого и нашего времени, о святых земли Русской;
– военная тема (с древнейших времён и до наших дней);
– песни и мелодии родного края;
– забытые или редко исполняемые народные и советские песни;
– о семье и семейных традициях;
– традиции русского чаепития и русского гостеприимства;
– специальные темы 2017 года: 870-летие Москвы; 405-летие подвига народного ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского; 205-летие Отечественной войны 1812 года и Бородинского сражения; произведения из репертуара ансамбля Геннадия Заволокина «Частушка»;
- Участники Конкурса-Фестиваля
5.1. Для участия в Конкурсе-Фестивале приглашаются обучающиеся и студенты образовательных учреждений (школ, техникумов, колледжей, включая музыкальные школы и педагогические колледжи, а также воскресных школ и православных гимназий, учреждений дополнительного образования и культуры) г. Москвы, Подмосковья, других регионов РФ и Зарубежья, в которых представлена одна (либо все восемь) конкурсная номинация.
- Порядок представления работ на Конкурс-Фестиваль
6.1. Для участия в Конкурсе-Фестивале необходимо заполнить в формате Word форму анкеты-заявки (Приложение №2) и отправить её на электронную почту: russ2045@mail.ru. Приём заявок начинается с 28 августа 2017 года.
Электронная версия Положения о VI-м молодежном международном Конкурсе-Фестивале народного творчества «Русская тройка – 2017» будет доступна на следующих сайтах:
Помните, что:
– ваше участие подтверждается Оргкомитетом ответным письмом на электронную почту, с которой была осуществлена регистрация (срок ответа: от 1 до 7 дней);
– Оргкомитет оставляет за собой право остановить либо продлить приём заявок;
- Руководство Конкурсом-Фестивалем
7.1. Руководство Конкурсом-Фестивалем осуществляется Организационным комитетом.
7.2. В состав Организационного комитета входят представители ГБПОУ КАИТ №20 и организаций-партнеров Конкурса-Фестиваля.
7.3. Руководство Организационным комитетом осуществляется председателем и его заместителем.
7.4. Организационный комитет выполняет следующие функции:
— принимает заявки кандидатов на участие в Конкурсе-Фестивале;
— определяет программу Конкурса-Фестиваля;
— утверждает состав жюри Конкурса-Фестиваля по каждой номинации;
— организует проведение консультаций по вопросам участия в Конкурсе-Фестивале;
— утверждает итоговые протоколы заседаний жюри по номинациям;
— оставляет за собой право объявления результатов Конкурса-Фестиваля не ранее дня проведения Гала-концерта;
– организует церемонии награждения лауреатов и дипломантов Конкурса-Фестиваля и проведение Гала-концерта;
7.5. Общее и творческое руководство подготовкой и проведением Конкурса-Фестиваля возлагается на художественного руководителя Культурного центра национального искусства и народного творчества «Чаепитие по-русски», сотрудника ГБОУ СПО Колледжа автоматизации и информационных технологий № 20 Новикова Илью Александровича, телефон: 8-(916)-543-65-26, e—mail: russ2045@mail.ru.
- Порядок и регламент оценки конкурсных выступлений и творческих работ участников
8.1. Оценка конкурсных выступлений и представленных работ участников осуществляется жюри Конкурса-Фестиваля.
8.2. Жюри создается его председателем и утверждается Организационным комитетом Конкурса-Фестиваля.
8.3. Председатель жюри входит в состав Организационного комитета Конкурса-Фестиваля.
8.4. Критериями оценки выступлений и работ участников являются:
— уровень исполнительского (технического) мастерства;
— соответствие художественного материала тематике Конкурса-Фестиваля;
— сценическая культура (сценический костюм, культура поведения и т.п.);
— оригинальность исполнения (авторского замысла);
— художественно-эстетическая ценность репертуара, авторских произведений и изделий.
- Подведение итогов и награждение победителей
9.1. Победители Конкурса-Фестиваля за 1, 2 и 3 места в каждой номинации награждаются дипломами лауреатов и памятными призами. Все участники Конкурса-Фестиваля (кроме победителей) получают сертификаты участника.
9.2. Лауреатам Конкурса-Фестиваля даётся право принять участие в Гала-концерте Конкурса-Фестиваля, а также в других концертах и мероприятиях, проводимых Культурным центром национального искусства и народного творчества «Чаепитие по-русски» на различных концертных площадках Москвы и других городов в течение года. Среди них: ежегодный межрегиональный фестиваль искусств «Масленица по-московски» и ежегодный московский пасхальный фестиваль «Светлая седмица».
9.3. Церемония награждения победителей и участников Конкурса-Фестиваля проводится в рамках заключительного Гала-концерта 12 октября 2017 года.
- Финансирование
10.1. Решением Оргкомитета денежный организационный взнос на участников Конкурса-Фестиваля не возлагается.
10.2. Оплата проезда до места проведения Конкурса-Фестиваля и обратно, проживание и питание участников и коллективов из регионов РФ производится самостоятельно или за счёт направляющей стороны.
10.3. Представление Конкурса-Фестиваля в СМИ и реклама осуществляются за счёт организаторов Конкурса-Фестиваля.
Спонсорам и помощникам
Принимается помощь от любого юридического и физического лица с целью расширить призовой фонд Конкурса-Фестиваля и расширить сферу действия Конкурса-Фестиваля во времени и пространстве, а также для издания Альманаха в бумажном виде.
Координаты Оргкомитета Конкурса-Фестиваля:
105215, г. Москва, Щелковское шоссе, 52, ГБПОУ Колледж автоматизации и информационных технологий №20, тел. 8-(916)-543-65-26; E-mail: russ2045@mail.ru.
Приложение №1
Программа мероприятий Фестивальной недели
VI-го молодёжного международного Конкурса-Фестиваля народного творчества «РУССКАЯ ТРОЙКА – 2017»*
09-14 октября
09 октября, понедельник
Место проведения: ГБПОУ КАИТ №20 (подразделение – 1М)
14.00 – конкурсное прослушивание по номинациям «Вокал» и «Инструментальное исполнительство» (день первый). Производится ТВ-съёмка.
Открытие фестивальной выставки Заслуженного художника РФ Александра Алмазова.
10 октября, вторник
Место проведения: ГБПОУ КАИТ №20 (подразделение – 1М)
14.00 – конкурсное прослушивание по номинациям «Вокал» и «Инструментальное исполнительство» (день второй). Производится ТВ-съёмка.
12 октября, четверг
Место проведения: Уточняется
10.00 – 15:00 – Осенний семинар «Традиционная православная культура русского народа как элемент системы духовно-нравственного образования и воспитания».
13:00 – 15:00 — конкурсное прослушивание по номинации «Литературное творчество».
13.30 – конкурс работ по номинациям «Изобразительное искусство», «Конкурс-выставка самоваров», «Самобытность искусства России», «Московские бытовые традиции».
14.30 – 16:00 – ярмарка ремёсел и мастер-классы.
14:45 – 15:45 – выступление лауреатов III степени и дипломантов Конкурса-Фестиваля на ярмарке ремёсел.
16.00 – 18:30 – Гала-концерт с участием лауреатов Гран-при, I и II степеней, членов жюри и приглашенных гостей Конкурса-Фестиваля. Производится ТВ-съёмка.
13 октября, пятница. К 700-летию города Клин.
Место проведения: Москва, Московская область
09.00 – 19.00 – Четвёртая экскурсионно-просветительская поездка «Благословенная земля Московская – 2017» по маршруту Москва – Клин – Клинский район – Дмитровский район – Рогачёво – Москва. Посещение святых и исторических мест.
14 октября, суббота
Место проведения: храм иконы Божией Матери «Знамение» на Петровке.
Концерт-встреча с Юрием Краснопёровым (Пермский край).
*В программе мероприятий могут быть дополнения и изменения
Адреса проведения в городе Москве:
Колледж автоматизации и информационных технологий №20:
– подразделение «1М» – улица 1-ая Мясниковская,16,
ст. м. «Бульвар Рокоссовского» или «Преображенская площадь». Далее любыми трамваями, кроме №11, в сторону Богородского, до остановки «Ланинский переулок».
Приложение №2
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В VI-м МОЛОДЕЖНОМ МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ–ФЕСТИВАЛЕ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «РУССКАЯ ТРОЙКА – 2017»
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- Наименование учреждения (образования, культуры, досуга, прочее) ______________________________________________________________________
- Номинация, конкурсный раздел___________________________________________
- Вид исполнения (соло, ансамбль, хор и т.п.)_________________________________
- Название коллектива____________________________________________________________
- Фамилия, имя, возраст исполнителя (участников ансамблей)___________________________________________________________________
- Состав коллектива (количество участников) ________________________________
- Ф.И.О. руководителя коллектива или педагога* (полностью) ______________________________________________________________________
Е-mail и мобильный телефон______________________________________________
- Необходимое техническое обеспечение (колич. микрофонов, стойки, стулья и т.д.) ___________________________________________________________________________
- Программа выступления (названия и авторы произведений, время исполнения) или название творческой работы______________________________________________________________________
- Дополнительные сведения__________________________________________________
Приложение №3
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ____________________________________________________________________
(ФИО участника)
даю согласие на обработку моих персональных данных в целях и при подготовке различных мероприятий ГБПОУ КАИТ № 20, его структурных подразделений и Культурного центра национального искусства и народного творчества «Чаепитие по-русски» в соответствии с действующим законодательством.
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _____________________________________________________________________
(ФИО законного представителя)
являясь законным представителем___________________________________________
________________________________________________________________________
(ФИО обучающегося)
даю согласие на обработку персональных данных в целях и при подготовке различных мероприятий ГБПОУ КАИТ № 20, его структурных подразделений и Культурного центра национального искусства и народного творчества «Чаепитие по-русски» в соответствии с действующим законодательством.
VI-й МОЛОДЕЖНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС–ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «РУССКАЯ ТРОЙКА – 2017»
Состав Попечительского совета
- Протоиерей Михаил Дудко – настоятель храма святителя Иннокентия в Бескудниково, главный редактор газеты «Православная Москва»;
- Диакон Георгий Юренко – сотрудник Синодального отдела Религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви (г. Москва);
- Анна Юрьевна Набатова – директор ГБПОУ Колледжа автоматизации и информационных технологий №20 (г. Москва);
- Владимир Фёдорович Березин – советник при Ректорате Московского педагогического государственного университета (г. Москва);
- Дмитрий Сергеевич Дмитриенко – художественный руководитель-директор Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» им. Л.Г.Зыкиной (г.Москва);
- Расиля Ураловна Ягофарова – директор Русского народного канала «Жар-Птица» (г. Москва);
- Надежда Дмитриевна Булатова – заведующая межкафедральной научно-исследовательской лаборатории «Гармония» Московского государственного института культуры (г. Москва);
- Олег Адамович Баханович – директор УО «Могилёвский государственный экономический профессионально-технический колледж» (Республика Беларусь);
- Вячеслав Михайлович Кобзев – народный артист России, певец и композитор
(г. Москва);
- Татьяна Георгиевна Смирнова – заслуженный деятель искусств РСФСР, профессор Московской консерватории им. П.И. Чайковского, композитор и пианистка, кавалер ордена Дружбы, член Союза композиторов СССР и России (г.Москва);
- Анатолий Анисимович Литвиненко – заслуженный артист РСФСР, лауреат премии Правительства России «Душа России», профессор Московского государственного института культуры, руководитель ансамбля русской песни «Россиянка» (г. Москва);
- Игорь Вадимович Шипков – народный гармонист России, гармонист «Золотой десятки» России, теле- и радиоведущий, академик Академии русской словесности и изящных искусств имени Г. Державина, руководитель и продюсер «Молодёжного театра Русской гармони» (г. Санкт-Петербург);
- Ольга Владимировна Великанова – заслуженный работник культуры РФ, режиссер-постановщик Электротеатра «Станиславский» (Московского драматического театра имени К.С. Станиславского) (г. Москва);
- Виктор Андреевич Родин – почётный работник высшего профессионального образования РФ, профессор Московского педагогического государственного университета (г. Москва);
- Павел Владимирович Уханов – гармонист-виртуоз, преподаватель Российской академии музыки им. Гнесиных (Московская область).
- Пётр Сергеевич Омельченко – солист Государственного академического оркестра русских народных инструментов имени Н. Осипова (г. Москва);
- Виктор Юрьевич Милитарев – генеральный директор Культурного центра национального искусства и народного творчества «Чаепитие по-русски», публицист (г. Москва);
- Юрий Александрович Краснопёров – «сельский композитор» (Пермский край);
- Наталья Васильевна Морозова – главный библиотекарь Государственного бюджетного учреждения культуры г. Москвы «ЦБС ВАО» Библиотека №76 им. М.Ю. Лермонтова (г. Москва);
- Раиса Петровна Тростьянова – попечитель музыкально-литературного салона «Истоки Руси», попечитель арт-студии «Сказки русского жемчуга» (г. Москва);
- Анастасия Евгеньевна Чернова – ответственный секретарь газеты «Православная Москва», ведущая литературного клуба «Соты», кандидат филологических наук;
- Андрей Викторович Гетман – мастер художественного слова, солист Государственного академического русского народного хора им. А. Свешникова (г. Москва);
- Александр Николаевич Шломан – солист Витебской областной филармонии (Республика Беларусь);
- Анатолий Константинович Ехалов – заслуженный работник культуры РФ, член Союзов писателей и журналистов России, писатель и тележурналист, многолетний инициатор и организатор народных праздников, лидер общественного движения «Вологодская деревня. Будем жить!» (г. Вологда);
- Людмила Григорьевна Серостанова – лауреат «Лондонской Шекспировской премии», член Союза писателей России (г. Москва);
- Алла Михайловна Сидорченко – русская поэтесса, руководитель коллектива «Белая луна» (г. Москва).