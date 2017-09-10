ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ VI-го МОЛОДЕЖНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА–ФЕСТИВАЛЯ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «РУССКАЯ ТРОЙКА – 2017»

Девиз Конкурса-Фестиваля: «Великая культура великой страны должна выглядеть достойно!» (Г. Д. Заволокин)

Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения VI-го молодежного международного Конкурса-Фестиваля народного творчества «Русская тройка – 2017» (далее – Конкурс-Фестиваль).

1.2. Конкурс-Фестиваль является проектом международного уровня и проводится один раз в год в городе Москве.

1.3. Учредителем Конкурса-Фестиваля является ГБПОУ Колледж автоматизации и информационных технологий № 20 (далее – ГБПОУ КАИТ №20) в партнерстве с Культурным центром национального искусства и народного творчества «Чаепитие по-русски» и «Школой Музыкального Лидера» Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» им. Л.Г.Зыкиной.

1.4. Главные информационные партнёры фестиваля:

— Газета «Православная Москва»,

— Русский народный канал «Жар-Птица»,

— Интернет-портал «Вера и Время».

1.5. Фестиваль 2017 года проводится в рамках мероприятий, посвященных:

– 870-летию столицы России – Москвы;

– 700-летию подмосковного города Клин;

– 405-летию подвига народного ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского;

– 205-летию Отечественной войны 1812 года и Бородинского сражения;

– 185-летию со дня рождения живописца Ивана Ивановича Шишкина;

– 155-летию со дня рождения живописца Михаила Васильевича Нестерова;

– 125-летию со дня рождения поэтессы Марии Ивановны Цветаевой;

— 100-летию восстановления Патриаршества в России;

– 80-летию со дня рождения писателя Валентина Григорьевича Распутина;

– 80-летию Народного артиста России Михаила Ивановича Ножкина;

– 30-летию ансамбля Геннадия Заволокина «Частушка»;

– Году экологии в России.

1.6. Основными принципами Конкурса-Фестиваля являются: открытость, коллегиальность принятия решений, равные условия для всех участников.



Цели и задачи Конкурса-Фестиваля

2.1. Конкурс-Фестиваль проводится в целях возрождения интереса к самобытному творчеству, раскрытия глубины и красоты народного искусства, воспитания патриотизма, вовлечения молодежи в деятельность по изучению, сохранению и развитию культурных традиций города Москвы, России и всего мира.

2.2. Основные задачи Конкурса—Фестиваля:

– активизация интереса молодежи к истории Отечества, народному творчеству и отечественной культуре;

– знакомство с «живыми» народными традициями, различными жанрами народного творчества;

– выявление и поддержка одаренной и талантливой молодежи;

— активизация творческого потенциала участников и зрителей;

— формирование эстетического вкуса участников и зрителей Конкурса-Фестиваля на примерах лучших образцов отечественной культуры;

— повышение авторитета и статуса дополнительного образования в образовательных учреждениях;

— организация обмена опытом, расширение и укрепление интеграционных связей профессиональных сообществ, формирование единого информационного и образовательного пространства.

Время проведения и этапы Конкурса-Фестиваля

3.1. Фестиваль проводится с сентября по октябрь 2017 года.

3.2. Место проведения Конкурса-Фестиваля: Москва, ГБПОУ КАИТ № 20 и площадки-партнёры.

3.3. Этапы и сроки проведения Конкурса-Фестиваля:

Приём заявок – с 28 августа до 29 сентября 2017 года ;

; Отборочный тур по номинациям «Вокал» и «Инструментальная музыка» проходит 2 дня, 09 и 10 2017 года , место проведения – концертный зал ГБПОУ КАИТ № 20, подразделение «1М» (улица 1-ая Мясниковская, дом 16, ст. м. «Преображенская площадь», «Бульвар Рокоссовского»);

, место проведения – концертный зал ГБПОУ КАИТ № 20, подразделение «1М» (улица 1-ая Мясниковская, дом 16, ст. м. «Преображенская площадь», «Бульвар Рокоссовского»); Отборочный тур по номинации «Литературное творчество» проходит 12 октября 2017 года , место проведения – зал, в котором будет проходить Гала-концерт (место проведения уточняется);

, место проведения – зал, в котором будет проходить Гала-концерт (место проведения уточняется); Отбор и презентация творческих работ по другим номинациям проходят в рамках Фестивальной недели по отдельному графику;

Фестивальная неделя – 09-14 октября 2017 года ;

; Гала-концерт с участием лауреатов, членов жюри и гостей Конкурса-Фестиваля – 12 октября 2017 года, место проведения – Уточняется!

3.4. Подведение итогов и награждение лауреатов и дипломантов Конкурса- Фестиваля осуществляется не позднее 12 октября 2017 года.

Основное содержание Конкурса-Фестиваля

4.1. Все мероприятия в рамках Конкурса-Фестиваля проходят в соответствии с его целями и задачами и Программой, утвержденной Оргкомитетом:

– проведение конкурсного прослушивания участников;

– проведение мероприятий Фестивальной недели (Приложение №1);

– выступление лауреатов, членов жюри и гостей Конкурса-Фестиваля на Гала-концерте;

– церемония награждения лауреатов и участников.

4.2. Номинации Конкурса-Фестиваля.

4.2.1. Вокал: сольное исполнение; ансамблевое исполнение (малые формы – дуэт, трио, квартет, ВИА); хоровое исполнение; авторская песня.

Конкурсные разделы:

народное пение ;

; академическое пение ;

; авторская песня.

Конкурсные требования:

– солист исполняет два произведения;

– ансамбль исполняет два произведения;

– хор исполняет два произведения;

– в конкурсном разделе «авторская песня» исполняется произведение собственного сочинения в жанре народной музыки (исполнитель должен быть автором музыки или музыки и слов песни);

– продолжительность исполнения одного произведения – до 3-х минут.

4.2.2. Инструментальная музыка (солисты, ансамбли, оркестры).

Конкурсные разделы:

традиционные русские народные инструменты ;

; оркестры и ансамбли смешанных составов.

Конкурсные требования:

– солист исполняет два произведения;

– ансамбли исполняют по два произведения;

– оркестры исполняют по два произведения;

– продолжительность исполнения одного произведения – до 4-х минут.

4.2.3. Литературное творчество: исполнители.

Конкурсные разделы:

художественное слово.

Конкурсные требования:

– конкурсант исполняет два произведения;

– продолжительность исполнения одного произведения – до 4-х минут.

4.3. Дополнительные номинации Конкурса-Фестиваля:

4.3.1. Изобразительное искусство.

Конкурсные разделы:

живопись ;

; графика.

Конкурсные требования:

– размер работ до 50х70 см. Работы должны быть подписаны с обратной стороны печатным шрифтом: фамилия, имя автора; фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью); название произведения, наименование образовательного учреждения;

– работы должны быть выполнены аккуратно и не пачкаться;

– упаковка конкурсных работ не хранится организаторами конкурса.

– работы, выполненные не в соответствии с конкурсными требованиями, не принимаются.

4.3.2. Конкурс-выставка самоваров.

Конкурсные разделы:

жаровые самовары ;

; электрические самовары.

4.3.3. Московские бытовые традиции.

Конкурсные разделы:

школьные, колледжные, церковно-приходские, частные музеи (в виде презентации) ;

; собрания коллекций (значки, пластинки, колокольчики, магниты, раритетные книги и издания) ;

; авторские видеоролики и короткометражные фильмы о Москве, московских традициях, по тематике Конкурса-Фестиваля.

4.3.4. Самобытность искусства России.

Конкурсные разделы:

демонстрация национальных народных костюмов ;

; демонстрация русской и местных кухонь ;

; презентация местных народных промыслов и поделок (с возможностью их выставления на Фестивальной ярмарке ремёсел и проведения мастер-классов);

(с возможностью их выставления на Фестивальной ярмарке ремёсел и проведения мастер-классов); авторские видеоролики и короткометражные фильмы о родном крае, народных промыслах, по тематике Конкурса-Фестиваля . Фотография.

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Конкурсные разделы:

портрет ;

; жанр ;

; пейзаж ;

; эксперимент (современные техники: 3D-фотография, фотоколлаж и т.д.);

(современные техники: 3D-фотография, фотоколлаж и т.д.); архитектура.

Конкурсные требования:

– конкурсные работы должны соответствовать тематике Конкурса-Фестиваля;

– фотографии могут быть обработаны в любом графическом редакторе с целью улучшения цветности, контрастности, чёткости и кадрирования и выполнены в любом цветовом решении – цветном или чёрно-белом;

– один автор может представить на конкурс не более 2 (двух) работ;

– на конкурс предоставляются фотографии в электронном виде в формате «jpg» или «tif» с разрешением не менее 300 dpi и не менее 1500 пикселей по длинной стороне – на электронную почту Конкурса-Фестиваля;

– фотографии должны быть авторскими, а не заимствованными из Интернета.

Конкурсные работы возвращаются авторам по окончании Гала-концерта.

4.4. Рекомендуемые темы номинаций Конкурса-Фестиваля:

– братство народов России, Украины и Беларуси;

– о Москве и Подмосковье;

– о России;

– о героях прошлого и нашего времени, о святых земли Русской;

– военная тема (с древнейших времён и до наших дней);

– песни и мелодии родного края;

– забытые или редко исполняемые народные и советские песни;

– о семье и семейных традициях;

– традиции русского чаепития и русского гостеприимства;

– специальные темы 2017 года : 870-летие Москвы; 405-летие подвига народного ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского; 205-летие Отечественной войны 1812 года и Бородинского сражения; произведения из репертуара ансамбля Геннадия Заволокина «Частушка»;

Участники Конкурса-Фестиваля

5.1. Для участия в Конкурсе-Фестивале приглашаются обучающиеся и студенты образовательных учреждений (школ, техникумов, колледжей, включая музыкальные школы и педагогические колледжи, а также воскресных школ и православных гимназий, учреждений дополнительного образования и культуры) г. Москвы, Подмосковья, других регионов РФ и Зарубежья, в которых представлена одна (либо все восемь) конкурсная номинация.

Порядок представления работ на Конкурс-Фестиваль

6.1. Для участия в Конкурсе-Фестивале необходимо заполнить в формате Word форму анкеты-заявки (Приложение №2) и отправить её на электронную почту: russ2045@mail.ru. Приём заявок начинается с 28 августа 2017 года.

Электронная версия Положения о VI-м молодежном международном Конкурсе-Фестивале народного творчества «Русская тройка – 2017» будет доступна на следующих сайтах:

http://kait20.mskobr.ru/,

http://orthodoxmoscow.ru/

https://vk.com/teamoscow2010/

Помните, что:

– ваше участие подтверждается Оргкомитетом ответным письмом на электронную почту, с которой была осуществлена регистрация (срок ответа: от 1 до 7 дней);

– Оргкомитет оставляет за собой право остановить либо продлить приём заявок;

Руководство Конкурсом-Фестивалем

7.1. Руководство Конкурсом-Фестивалем осуществляется Организационным комитетом.

7.2. В состав Организационного комитета входят представители ГБПОУ КАИТ №20 и организаций-партнеров Конкурса-Фестиваля.

7.3. Руководство Организационным комитетом осуществляется председателем и его заместителем.

7.4. Организационный комитет выполняет следующие функции:

— принимает заявки кандидатов на участие в Конкурсе-Фестивале;

— определяет программу Конкурса-Фестиваля;

— утверждает состав жюри Конкурса-Фестиваля по каждой номинации;

— организует проведение консультаций по вопросам участия в Конкурсе-Фестивале;

— утверждает итоговые протоколы заседаний жюри по номинациям;

— оставляет за собой право объявления результатов Конкурса-Фестиваля не ранее дня проведения Гала-концерта;

– организует церемонии награждения лауреатов и дипломантов Конкурса-Фестиваля и проведение Гала-концерта;

7.5. Общее и творческое руководство подготовкой и проведением Конкурса-Фестиваля возлагается на художественного руководителя Культурного центра национального искусства и народного творчества «Чаепитие по-русски», сотрудника ГБОУ СПО Колледжа автоматизации и информационных технологий № 20 Новикова Илью Александровича, телефон: 8-(916)-543-65-26, e—mail: russ2045@mail.ru.

Порядок и регламент оценки конкурсных выступлений и творческих работ участников

8.1. Оценка конкурсных выступлений и представленных работ участников осуществляется жюри Конкурса-Фестиваля.

8.2. Жюри создается его председателем и утверждается Организационным комитетом Конкурса-Фестиваля.

8.3. Председатель жюри входит в состав Организационного комитета Конкурса-Фестиваля.

8.4. Критериями оценки выступлений и работ участников являются:

— уровень исполнительского (технического) мастерства;

— соответствие художественного материала тематике Конкурса-Фестиваля;

— сценическая культура (сценический костюм, культура поведения и т.п.);

— оригинальность исполнения (авторского замысла);

— художественно-эстетическая ценность репертуара, авторских произведений и изделий.

Подведение итогов и награждение победителей

9.1. Победители Конкурса-Фестиваля за 1, 2 и 3 места в каждой номинации награждаются дипломами лауреатов и памятными призами. Все участники Конкурса-Фестиваля (кроме победителей) получают сертификаты участника.

9.2. Лауреатам Конкурса-Фестиваля даётся право принять участие в Гала-концерте Конкурса-Фестиваля, а также в других концертах и мероприятиях, проводимых Культурным центром национального искусства и народного творчества «Чаепитие по-русски» на различных концертных площадках Москвы и других городов в течение года. Среди них: ежегодный межрегиональный фестиваль искусств «Масленица по-московски» и ежегодный московский пасхальный фестиваль «Светлая седмица».

9.3. Церемония награждения победителей и участников Конкурса-Фестиваля проводится в рамках заключительного Гала-концерта 12 октября 2017 года.

Финансирование

10.1. Решением Оргкомитета денежный организационный взнос на участников Конкурса-Фестиваля не возлагается.

10.2. Оплата проезда до места проведения Конкурса-Фестиваля и обратно, проживание и питание участников и коллективов из регионов РФ производится самостоятельно или за счёт направляющей стороны.

10.3. Представление Конкурса-Фестиваля в СМИ и реклама осуществляются за счёт организаторов Конкурса-Фестиваля.

Спонсорам и помощникам

Принимается помощь от любого юридического и физического лица с целью расширить призовой фонд Конкурса-Фестиваля и расширить сферу действия Конкурса-Фестиваля во времени и пространстве, а также для издания Альманаха в бумажном виде.

Координаты Оргкомитета Конкурса-Фестиваля:

105215, г. Москва, Щелковское шоссе, 52, ГБПОУ Колледж автоматизации и информационных технологий №20, тел. 8-(916)-543-65-26; E-mail: russ2045@mail.ru.

Приложение №1

Программа мероприятий Фестивальной недели

VI-го молодёжного международного Конкурса-Фестиваля народного творчества «РУССКАЯ ТРОЙКА – 2017»*

09-14 октября

09 октября, понедельник

Место проведения: ГБПОУ КАИТ №20 (подразделение – 1М)

14.00 – конкурсное прослушивание по номинациям «Вокал» и «Инструментальное исполнительство» (день первый). Производится ТВ-съёмка.

Открытие фестивальной выставки Заслуженного художника РФ Александра Алмазова.

10 октября, вторник

Место проведения: ГБПОУ КАИТ №20 (подразделение – 1М)

14.00 – конкурсное прослушивание по номинациям «Вокал» и «Инструментальное исполнительство» (день второй). Производится ТВ-съёмка.

12 октября, четверг

Место проведения: Уточняется

10.00 – 15:00 – Осенний семинар «Традиционная православная культура русского народа как элемент системы духовно-нравственного образования и воспитания».

13:00 – 15:00 — конкурсное прослушивание по номинации «Литературное творчество».

13.30 – конкурс работ по номинациям «Изобразительное искусство», «Конкурс-выставка самоваров», «Самобытность искусства России», «Московские бытовые традиции».

14.30 – 16:00 – ярмарка ремёсел и мастер-классы.

14:45 – 15:45 – выступление лауреатов III степени и дипломантов Конкурса-Фестиваля на ярмарке ремёсел.

16.00 – 18:30 – Гала-концерт с участием лауреатов Гран-при, I и II степеней, членов жюри и приглашенных гостей Конкурса-Фестиваля. Производится ТВ-съёмка.

13 октября, пятница. К 700-летию города Клин.

Место проведения: Москва, Московская область

09.00 – 19.00 – Четвёртая экскурсионно-просветительская поездка «Благословенная земля Московская – 2017» по маршруту Москва – Клин – Клинский район – Дмитровский район – Рогачёво – Москва. Посещение святых и исторических мест.

14 октября, суббота

Место проведения: храм иконы Божией Матери «Знамение» на Петровке.

Концерт-встреча с Юрием Краснопёровым (Пермский край).

*В программе мероприятий могут быть дополнения и изменения

Адреса проведения в городе Москве:

Колледж автоматизации и информационных технологий №20:

– подразделение «1М» – улица 1-ая Мясниковская,16,

ст. м. «Бульвар Рокоссовского» или «Преображенская площадь». Далее любыми трамваями, кроме №11, в сторону Богородского, до остановки «Ланинский переулок».

Приложение №2

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В VI-м МОЛОДЕЖНОМ МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ–ФЕСТИВАЛЕ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «РУССКАЯ ТРОЙКА – 2017»

Наименование учреждения (образования, культуры, досуга, прочее) ______________________________________________________________________ Номинация, конкурсный раздел___________________________________________ Вид исполнения (соло, ансамбль, хор и т.п.)_________________________________ Название коллектива____________________________________________________________ Фамилия, имя, возраст исполнителя (участников ансамблей)___________________________________________________________________ Состав коллектива (количество участников) ________________________________ Ф.И.О. руководителя коллектива или педагога* (полностью) ______________________________________________________________________ Е-mail и мобильный телефон______________________________________________ Необходимое техническое обеспечение (колич. микрофонов, стойки, стулья и т.д.) ___________________________________________________________________________ Программа выступления (названия и авторы произведений, время исполнения) или название творческой работы______________________________________________________________________ Дополнительные сведения__________________________________________________

Приложение №3

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ____________________________________________________________________

(ФИО участника)

даю согласие на обработку моих персональных данных в целях и при подготовке различных мероприятий ГБПОУ КАИТ № 20, его структурных подразделений и Культурного центра национального искусства и народного творчества «Чаепитие по-русски» в соответствии с действующим законодательством.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _____________________________________________________________________

(ФИО законного представителя)

являясь законным представителем___________________________________________

________________________________________________________________________

(ФИО обучающегося)

даю согласие на обработку персональных данных в целях и при подготовке различных мероприятий ГБПОУ КАИТ № 20, его структурных подразделений и Культурного центра национального искусства и народного творчества «Чаепитие по-русски» в соответствии с действующим законодательством.

VI-й МОЛОДЕЖНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС–ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «РУССКАЯ ТРОЙКА – 2017»

Состав Попечительского совета

Протоиерей Михаил Дудко – настоятель храма святителя Иннокентия в Бескудниково, главный редактор газеты «Православная Москва»; Диакон Георгий Юренко – сотрудник Синодального отдела Религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви (г. Москва); Анна Юрьевна Набатова – директор ГБПОУ Колледжа автоматизации и информационных технологий №20 (г. Москва); Владимир Фёдорович Березин – советник при Ректорате Московского педагогического государственного университета (г. Москва); Дмитрий Сергеевич Дмитриенко – художественный руководитель-директор Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» им. Л.Г.Зыкиной (г.Москва); Расиля Ураловна Ягофарова – директор Русского народного канала «Жар-Птица» (г. Москва); Надежда Дмитриевна Булатова – заведующая межкафедральной научно-исследовательской лаборатории «Гармония» Московского государственного института культуры (г. Москва); Олег Адамович Баханович – директор УО «Могилёвский государственный экономический профессионально-технический колледж» (Республика Беларусь); Вячеслав Михайлович Кобзев – народный артист России, певец и композитор

(г. Москва);