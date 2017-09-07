ПОМИРАТЬ СОБИРАЙСЯ, А ХЛЕБ СЕЙ

Как подготовиться к концу света?

Моей бабушке позвонили в дверь. «На следующей неделе конец света», – сообщила незнакомая женщина в черном, любезно улыбаясь. «Вот это да! – ахнула бабушка. – А ко мне вчера приходили. Сказали, что сегодня будет». Это шутка. Точные времена и сроки нам знать не дано. Меж тем разговоры про апокалипсис не стихают. Нужно ли как-то специально готовиться к этому событию? И если да, то как именно?

Митрополит Истринский Арсений, первый викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси: БУДЬ ВСЕГДА ГОТОВ

Как конкретно готовиться, не знают ни ангелы Божии, ни человеки. Но готовым нужно всегда быть. Для этого необходимы чистая совесть, добрые дела и сильная вера. Вот тебе и вся подготовка.

Протоиерей Михаил Васильев, настоятель Благовещенского храма при штабе Воздушно-десантных войск МО РФ: ПОМНИ ЧАС ПОСЛЕДНИЙ

Надо быть верным жене и Родине, не пьянствовать и каждый день готовиться к тому, что Господь призовет к ответу.

Игумен Кронид (Карев), настоятель Свято-Преображенского скита Данилова ставропигиального монастыря: РАСКРОЙТЕ ГЛАЗА

Правильно готовиться не к концу света, а к христианской жизни. А уж сама христианская жизнь научит, как поступить в тот или иной момент. Раскройте глаза на Евангелие. У мира нет другого конца, равно как и другой истории. Апокалипсис будет, но от нашей жизни зависит, насколько мы приблизим его наступление.

Епископ Люберецкий Серафим, председатель Синодального отдела по делам молодежи: ЖИВЕМ СПОКОЙНО, ВЫПОЛНЯЯ СВОИ ДЕЛА

Конца света нужно ожидать в спокойствии, выполняя обычные дела и обязанности. Христианину следует вести себя так, как учит слово Божие: соблюдать заповеди, творить добро, поступать по совести. В каком-то смысле для каждого человека «малый конец света» наступает в момент физической смерти, то есть при переходе от временной жизни к вечной.

Мы не знаем ни дня, ни часа, в который на землю снова придет Сын Божий, чтобы совершить суд последний и Страшный. Однако из Священного Писания нам известны примерные временные рамки человеческой жизни: Дней лет наших – семьдесят лет, а при большей крепости – восемьдесят лет; и самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим (Пс. 89, 10). Помня о скоротечности нашего бытия, мы должны стараться жить так, чтобы в любой момент были готовы переступить через «дедлайн» и дать положительный ответ Господу Богу о проведенных на земле днях.

Архимандрит Максим (Кирицис), настоятель монастыря преподобного Дионисия Олимпийского (Элладская Православная Церковь):

НАДО РАЗМЫШЛЯТЬ НЕ ОБ АНТИХРИСТЕ, А О ТОМ, КАК ЖИТЬ СО ХРИСТОМ



Святые отцы чаще всего обходили тему конца света. Только некоторые объясняли Откровение Иоанна Богослова, например святой Андрей Критский. Но и он, кстати, говорил о нравственном, а не о пророческом значении этого богодухновенного произведения. Апокалипсис – мистическая книга, которая, строго говоря, может быть верно истолкована только тогда, когда сами описанные в ней события произойдут. Некоторые современные люди, незнакомые с православной традицией, склонны толковать страшные знамения нашего времени по-своему. Очень часто эту тему эксплуатируют различные протестантские сообщества, как правило, в целях привлечения новых последователей. Святое Евангелие говорит, что Второе пришествие Христа находится в ведении Божием и не открывается вообще никому: О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец (Мк. 13, 32). Нас, православных, не должно интересовать, когда придет антихрист. Нас должно интересовать, как нам жить во Христе здесь, в этой жизни, которая является, по сути, обручением со Христом в жизни будущей.

Подготовил Владимир Ходаков

Опубликовано: №16 (629) август, 2017 г.

