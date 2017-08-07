ПОМОЛИСЬ И ПОТРУДИСЬ

К исходу июля лето наконец вступило в свои права, дало погреться нам, москвичам, на солнышке. И вот уже кажется, будто и не было тех холодных и промозглых дней, что не пускали к нам долгожданное тепло. Природа стремительно наверстывает упущенное! С опозданием, но все же зацвел жасмин, благоухают липы. За городом вовсю идет сенокос. Все возвращается на круги своя. Впереди – целый месяц теплого лета. И каждый из его ласковых дней хочется удержать около себя подольше, как лучшего друга или любимую девушку. А что если выкроить денек-другой (а может и целую недельку) да и уехать из города в монастырь? Помолиться и потрудиться, чтобы наполнить это лето добрыми впечатлениями.

Мария Максимова

Фото Владимира Ходакова

Опубликовано: №14 (627) июль, 2017 г.