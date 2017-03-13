ПОСТНАЯ ЛЕГКОСТЬ БЫТИЯ

Только радость впереди

С облегчением наливаешь чай, бросаешь дольку душистого лимона. Жизнь налаживается.

Из последних сил допиты сливки, скормлен коту салат «Мимоза». Несмотря на максимальное старание, справиться удалось лишь частично. Скоромные продукты, затаившись, коварно поджидают тебя в холодильнике. Отправлены в морозилку несчастные полблина и рыбный пирог. Какое счастье проснуться утром в первый понедельник поста!

Впереди – весенний простор и Покаянный канон Андрея Критского. Труд и покой – за счет сократившихся занятий. Во-первых, не нужно танцевать. Почему-то считается, что танцы – одно удовольствие и наслаждение. На самом деле это бесконечные отработки элементов до пестрых цветочков в глазах при серии поворотов. Кроме того, это постоянный риск. Например, не вписаться в стену, когда цветочки в глазах совсем обнаглеют. Но ничего. Впереди – месяц совершенного отдохновения. Правда, не получится поучаствовать в майском турнире.

Во-вторых, поглощать клубничный торт в одиночестве – мягко говоря, странно; поэтому я приглашаю на чай друзей. Что же им предложить? Неужели постное изделие от известного на всю страну кулинара кулинарыча? Как бы не так! На меня снисходит вдохновение, и день убит на готовку, после которой остается лишь чад (от первого блина, что комом) да гора посуды. Отдельная история – одежда. Все подбирать в тон, не забывая чередовать шарфики-сумки-перчатки. Учитывать погоду и настроение. В пост настроение меняется не так часто, а потому задача сразу упрощается.

Также минует многое другое: книжные новинки, флейта и гитара, сонные электрички в шесть утра, песни, клубы, болтовня по телефону и бесконечная суета-суета, дела-дела-дела.

Мой бдительный критик: «Вообще-то можно и в обычные дни не есть торты, не встречаться с друзьями, не петь и не танцевать». Но с таким же успехом можно и не жить совсем! Земное бытие – тоже своего рода творчество со своими печалями и радостями. Все это будет, но только позже. А пока – небесный простор, весенняя капель, тихая радость молитвы, длинные церковные службы и полная, полная свобода…

Анастасия Чернова

Опубликовано: №5 (618) март, 2017 г.