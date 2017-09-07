ПОСТНЫЕ БАТТЛЫ

Лифт из преисподней или информация к размышлению?

Успенским постом пользователи православного сегмента русско­язычного интернета массово обсуждали странную, мягко говоря, вещь: так называемые рэп-баттлы, собравшие миллионы просмотров на YouTube. Поясним: рэп-баттлы – состязания двух исполнителей в стиле рэп, суть которых состоит в унижении оппонента при помощи специального рифмосложения. Cодержат много ненормативной лексики. В России проходят с 1994 года.

Мы в редакции не были уверены, что хотим это обсуждать. Однако в один прекрасный день известный журналист Дмитрий Соколов-Митрич в своем блоге озвучил то, о чем уже нельзя было молчать, ибо недоумение витало в воздухе: «Отцы смотрят рэп-баттлы…»

Тогда же большинство православных интернет-ресурсов посвятили этому свои основные материалы. И тут же возник вопрос: стоило ли священнослужителям выступать в СМИ (личные площадки не в счет), предварительно не проанализировав сам феномен? Например, священника Сергия Круглова раскритиковали за «высказывание ради высказывания, не вникнув в суть». Ведь известный поэт написал, что баттлы – это импровизация, тогда как на самом деле они предусматривают многонедельную домашнюю подготовку.

Епископ Люберецкий Серафим в социальных сетях отметил, что для него понятия «хайп» и «хейт», на которых основаны баттлы, не новы, он встречался с ними во время учебы в Польше. «Там слово “хейт” используется уже не только молодежью, но и политиками, педагогами, социологами. От него даже образован производный глагол “хейтовач” – то есть выражать ненависть, сильную неприязнь по отношению к кому-либо или чему-либо», – написал владыка.

Намного жестче высказалась заведующая кафедрой журналистики Российского православного университета Елена Жосул: «Адовое бешенство культуры низа. И можно и нужно было бы пройти мимо, если бы не диагноз в виде миллионов просмотров и заголовки всех интернет-передовиц. Вот это тот случай, когда интернет – лифт из преисподней».

Однако с ней не согласился председатель Русского художественного союза Эдуард Бояков: «Ну да, матерятся рэперы. Ну есть еще много чего в этих ребятах, кроме мата. Есть поэзия, есть боль. Я думаю, что “лифт из преисподней” – это когда Филипп Киркоров на празднике Петра и Февронии в День любви и верности перед премьер-министром выступает».

Одно можно сказать точно: явление в целом и ситуация в частности требуют нашего пристального внимания и изучения. А из того, что «их» баттлы на порядок «просматриваемее/прослушиваемее», чем «наши» даже самые искренние и проникновенные тексты, пора делать выводы.

Пелагея Тюренкова

Опубликовано: №16 (629) август, 2017 г.