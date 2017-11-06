ПОЗИРУЕТ ПОСАД

Древний Китай-город на иконах и картинах лучших живописцев

Московский пейзаж может быть неуловимым и емким по сюжетному содержанию одновременно. Ведь Москва – город с удивительной историей, бурно развивающийся, спешащий и, к сожалению, подчас слишком быстро меняющийся. Современная столица теряет свой неповторимый облик, старинные особняки уступают место новостроям из бетона. Но благодаря стараниям художников мы можем вновь окунуться в атмосферу Москвы прошлого.

Общий вид

Картины сохраняют память о том, о чем сегодня мы можем только услышать или прочитать. Художник-документалист А.М. Васнецов, опираясь на материалы музеев, архивов, библио­тек, пишет полотно «Старая Москва. Улица в Китай-городе начала XVII века» (1900 г.). Полотно строится на контрасте темного города и зеленовато-золотого неба, на котором вырисовываются силуэты собора Василия Блаженного и других церквей Китай-города.

Никольская улица

Никольские (Владимирские) ворота так названы по церкви Владимирской Богоматери, которая своей алтарной частью примыкала к Никольской башне Китай-города. Этот же храм изображен на картинах «Церковь Владимирской иконы Божьей Матери у Никольских ворот Китай-города» художника К. Шульца (1840 г.).

Время и исторические перипетии пощадили соборный храм Богоявленского монастыря, изображенный на литографии К. Эргота (выполнена до 1864 г.). А вот интереснейшая Успенская церковь, или Никола «Большой Крест» на Ильинке, сохранилась лишь на полотнах И. Вейса («Ильинские ворота Китай-города с церковью Николы Большой Крест», 1852 г.), Ф.Я. Алексеева («Вид церкви «Никола Большой Крест» на Ильинке», 1800 г.) и А.М. Васнецова («На крестце в Китай-городе», 1902 г.).

Улица Варварка

Увидеть ее можно на картинах художников второй половины XIX века (гравюра А. Афанасьева «Вид Варварской улицы и часть Гостиного», 1825 г.)», «Улица Варварка в XIX веке» неизвестного художника) и на плане столичного города Москвы 1825 года. Две сохранившиеся светские постройки – Палаты бояр Романовых конца XVI века и Гостиный двор (проект Дж. Кваренги конца XVIII века) – предстают во всей красе на полотнах «Улица Варварка. Палаты бояр Романовых в XVII веке» (В. Орлов), «Дом бояр Романовых на Варварке, 2-я половина ХIХ века» (Неизвестный художник второй пол. ХIХ в.) Фрагмент здания Гостиного двора стал фоном для сюжетной картины «Шутники. Гостиный двор в Москве» (И.М. Прянишников, 1865 г.). Также есть версия, что внутреннее убранство бояр Романовых, где по повелению Александра II был открыт один из первых музеев Российской империи «Дом бояр Романовых», художник Илья Репин списал как интерьер помещения в пространстве картины «Иван Грозный и его сын Иван» (1883–1885 годы). На полотне «Наполеон в горящей Москве» (1841 год) художник Альбрехт Адам показывает полыхающую в 1812 году Москву со стороны улицы Варварки.

Китай-город на иконах

У ног Преподобного Сергия на иконе XVII века представлены Москва и Троице-Сергиева лавра. Иконописец не ограничивает Москву стенами Кремля, показывая и Покровский собор, и часть стены Китай-города с имеющей двухпролетные ворота башней. Он точен в передаче деталей. Икона может служить своеобразным художественным документом по архитектуре Москвы тех лет.

В начале XVIII века изображения Москвы в русской иконописи все более начинают приобретать характер пейзажного образа. Новое столетие существенно изменило жизнь города, его исторический статус. Утратившая свое ведущее значение в государстве, древняя столица стала оплотом старины. Еще длительное время в Москве сохранялись прежние стародавние традиции иконописания. Однако изографы того периода все сильнее испытывали воздействие развивавшегося светского искусства, что ярко проявляется и в характере архитектурных видов на иконах. Показательны в этом плане две работы первой половины XVIII века – образы блаженных Максима и Василия.

На первой из них изображено перенесение мощей святого в церковь Бориса и Глеба на Варварке (чуть позднее перестроенную и переосвященную во имя Максима Блаженного). Мелкие фигуры тщательно выписаны, детально и точно переданы одежды людей, городская среда.

На второй иконе пространство передано значительно свободнее и естественнее. Показан уголок Москвы у начала Варварки: Кремль, Покровский собор в глубине. А на первом плане небольшие гражданские постройки – частные дома московских жителей. Глаз художника фиксирует действительность, и город предстает иначе, чем на иконах царского иконописца Симона Ушакова или в миниатюрах «Книги о венчании и избрании на царство царя и великого князя Михаила Федоровича», где также можно видеть улицы Китай-города.

Карта Сигизмунда

Одно из самых древних изображений Китай-города – карта, знаменитый «Сигизмундов план» («Moscovia urbs metropolis totius Russiae Albae»), составленный в 1610 году Иоганном Готфридом Абелином-Филиппом и гравированный Лукой Килианом согласно привилегии польского и шведского короля Сигизмунда III. План изображает Москву в пределах современного Садового кольца, ориентирован на запад, красочно орнаментирован. В плане допущены неточности, но одновременно прекрасно изображена застройка центра (Кремля и Китай-города) и редкое разно­образие типов зданий.

Екатерина Барыбина

Опубликовано: №20 (633) октябрь, 2017 г.