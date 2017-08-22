ПРАВИЛО ЧЕТЫРЕХ «НЕ»

В церковных реабилитационных центрах лечат души и избавляют от наркомании

Cегодня в России действует свыше двух сотен церковных пунктов помощи наркозависимым. Каждый третий из них — полноценный реабилитационный центр, где бывшие наркоманы не только излечиваются, но и учатся жить в мире, проходя социальную адаптацию. Ежегодно в стране открываются не менее десяти таких центров. Есть они и в столице — например, «Старый Свет» в селе Елицы ( Викариатство новых территорий ).

Двенадцать шагов на православный лад

В основе применяемой тут реабилитационной методики лежит переосмысленная западная программа «12 шагов». «Наш подход представляет собой ее преломление в православном мировоззрении», — рассказывает руководитель центра психолог Евгений Проценко. — В основе — принципы терапевтического сообщества в соединении с основанной на православном мировосприятии интенсивной, специально организованной психологической и духовной работой».

Полный курс реабилитации с учетом ресоциализации рассчитан на два-три года. Расположен центр в маленьком домике неподалеку от Покровского храма. «Плату не берем ни с самих реабилитантов, ни с их родственников, — подчеркивает настоятель храма протоиерей Андрей Дерягин. — Живем в основном пожертвованиями, кое-что пытаемся заработать на жизнь сами, трудами воспитанников».

84 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ НАПРАВЛЕНО НА ЦЕРКОВНУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ НАРКОЗАВИСИМЫХ ЗА ШЕСТЬ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

При центре работают столярная и слесарная мастерские, открыта иконописная студия, строится конюшня. Воспитанников всего семеро. Каждый проходящий лечение обязательно трудится, осваивая какую-либо профессию. Правила пребывания жесткие, но ребята не сидят на территории постоянно: бывают и экскурсии, и лекции, и кинопросмотры. Разумеется, каждый день — совместные утренние и вечерние молитвы, учебные занятия. По воскресеньям — непременно Литургия.

— Двое из каждых трех среди проведших здесь больше полугода никогда не возвращаются к наркотикам и алкоголю, — утверждает Евгений Проценко. — Учитывая, насколько серьезно зависимость поражает человека, это можно считать прекрасным достижением.

По польской системе

Город Кимры в 1990-е годы считался своеобразной столицей цыганского наркобизнеса. Огромный поселок, в котором осел криминальный табор, удовлетворял в то время любой каприз. «У нас тогда была настоящая война. Население за два десятилетия сократилось на треть», — рассказывает протоиерей Андрей Лазарев, настоятель местного храма и директор центра «Радуга».

Работает центр, где лечатся и проходят реабилитацию 25 бывших наркоманов, по системе «Терапевтическое сообщество». Сам отец Андрей в 2004 году специально проходил обучение во всемирно известном польском центре «Фамилия» (город Гливице), специалисты которого успешно применяют эту методику уже около 20 лет.

Для пациентов действует четыре запрета: не употреблять, не злиться, не покидать территорию без разрешения, не вступать в половые отношения. «Страсти мешают лечению, — поясняет психолог Наталья Хрулева. — Ведь души пациентов беззащитны, они не умеют переживать стрессовые ситуации. Если же реабилитанты решают, что чувства важнее, им нужно покинуть центр».

Каждый день расписан по минутам: подъем, умывание, утреннее молитвенное правило, завтрак, уборка и общее утреннее собрание. После этого около трех часов трудовая терапия: зимой убирают снег, летом полют грядки. После работы — общение с психологами и другими специалистами. Перед отбоем, который в «Радуге» в 23 часа, — общая вечерняя молитва. Время от времени обитатели центра смотрят художественные фильмы, выбираются на экскурсии, ходят на концерты, в спортзал.

Каждое воскресенье воспитанники центра посещают Божественную литургию, накануне которой священник проводит с ними беседу. Можно в храм не ходить, но тогда в это время нужно делать что-то полезное. Этим правом пользуются редко: обычно в храм на службу с удовольствием бегут все.

Андрей Клочков

Опубликовано: №15 (628) август, 2017 г.

Прямая речь

Роман, воспитанник центра «Старый Свет» (42 года): «Написал письмо сыну»

— Один из элементов программы — восстановление отношений с родственниками и близкими. У меня дочка и сын (школу заканчивает). Сейчас хочу, чтобы мы с ними друг другу доверяли. Дети же не понимают, что яF болен… У них сердца чистые, они меня любят, даже когда я кололся страшно — все равно любили.

Я написал сыну письмо, рассказав свою историю. У меня папа пил. Мне никто не рассказал, что надо поступать в институт и зачем это нужно. Жизнь казалась цветной, красивой и легкой. Цель была — заработать денег на легкие наркотики и веселую жизнь. Скатился на героин… Случался и передоз, чудом выжил. Тогда и понял, что пора завязывать. Пошел в храм, оказался тут. Надеюсь, моя история поможет сыну сделать правильный выбор…