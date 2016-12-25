ПРАЗДНИК С ГОСПОДОМ

Монолог песчинки

Осенью 1988 года я стала учиться церковному чтению. Занимался со мной алтарник Вася по полной программе – устав, язык, практика. С практикой, правда, было сложновато, поскольку, работая ежедневно до шести вечера, полноценно на богослужение попадала лишь в выходные. А в том храме, куда я ходила, настоятель установил четкие правила: на воскресных и праздничных службах читают только мужчины. И вот с легкой руки того самого Васи я стала ездить вместе с его друзьями на выходные в подмосковное село Алексино к протоиерею Василию Владышевскому. Чуть меньше двух часов на электричке от Белорусского вокзала до платформы Партизанская и около трех километров полем до Покровского храма. Служили там по монастырскому уставу: всенощное бдение могло затягиваться и на пять часов.

Началась зима, ездить в Алексино стало сложнее (в электричках холодно, идти по снегу трудно). Однако на Новый год – 31 декабря как раз выпадало на субботу – решила непременно ехать. Очень уж не хотелось праздновать дома! После всенощной поужинали, священник ушел отдыхать. А мы нарядили привезенными из Москвы игрушками елку во дворе, без пяти двенадцать выпили по рюмке кагора – проводили старый год – а встречать вышли на улицу. Тишина такая, даже собаки не лают нигде, и так хорошо на душе – легко-легко. Вместе спели «Отче наш», «Богородице, Дево, радуйся» и «Под Твою милость» (храм-то Покровский). Стою – смотрю в небо, темное, звездное, и ощущаю себя песчинкой в руках Божиих. В первый и единственный раз было такое явное Его присутствие в моей жизни… и еще – какое-то абсолютное счастье и покой внутри. Ребята затеяли на дворе игру в снежки, а я тихонько ушла в дом – не хотелось ни с кем говорить, чтобы не растерять это ощущение. На всю жизнь его запомнила…

Елена Мурашкина

Опубликовано: №24 (614) декабрь, 2016 г.