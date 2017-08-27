ПРЕДАНИЕ ОБ УСПЕНИИ

Когда апостолы собрались вместе

В Священном Писании об этом событии не упоминается ничего. Ни один из апостолов не счел нужным оставить для потомков хотя бы несколько слов о погребении Матери Божией, хотя все они вроде бы к тому времени были еще живы и собрались в Гефсимании, чтобы отдать последнее целование Той, что родила и вскормила Создателя всякой твари. Все, что мы знаем сегодня об Успении Богородицы, взято из позднейших апокрифов и преданий. Еще в V веке Церковь Христова не знала такого праздника. И это странно.

Если мы поклоняемся Богу, принявшему плоть от Пречистой Девы, то должны, по логике, воздавать почести и Самой Деве, стараясь узнать как можно больше о Ее жизни и, конечно же, о Ее блаженной кончине. Но исторические или евангельские сведения обо всем этом настолько скудны, что мы вынуждены каждый раз делать оговорку: есть предание…

Есть предание, что незадолго до кончины Деве Марии снова явился архангел Гавриил, как это было в день Благовещения. Но какие слова он говорил Ей на этот раз – неизвестно. Также по преданию, апостолов в те дни в Иерусалиме не было, ученики Спасителя находились с проповедью Евангелия в разных концах земли. Однако все они за исключением Фомы в нужный момент собрались у ложа Почившей. Каким образом – тоже сокровенная тайна. Православные иконописцы иногда в углах иконы Успения изображают летящих на облаках апостолов. Но это всего лишь образ. Как было в реальности, мы можем только догадываться.

Еще на иконе, в самом центре композиции, в окружении Небесных Сил у смертного одра предстоит Христос, Который держит на руках младенчески чистую душу Своей Матери. Это очень важно для тех, кто верит в вознесение Богородицы. Воскрес и вознесся на небеса один только Христос, а Матерь Его со смирением вкусила смерть, «якоже прочие человецы»; Господь принял только душу Ее.

Есть предание, что апостол Фома к моменту погребения опоздал и по его просьбе ученики открыли гроб Богоматери, чтобы он тоже смог проститься с Ней. Но тела Ее в гробнице не обнаружили. С тех пор и распространилась весть, что Матерь Христа не вкусила смерти и была восхищена ангелами в Царство Небесное.

Кажется, Сам Господь покрыл тайной все, что связано с именем Его Матери, чтобы не прикасался падший человеческий ум к неизреченной Ее чистоте. Он положил печать на уста апостолов и иных современников, которые смогли бы поведать нам много подробностей из жизни Приснодевы. Господь словно говорит нам: есть прекрасные стихиры и песнопения, посвященные Деве Марии. Есть чистые и потрясающие своей духовной глубиной богородичные праздники. Есть множество чудотворных Ее икон, прикасаясь к которым люди исцеляются душою и телом. Разве вам этого не довольно?

Поэтому будем воспевать Божию Матерь в словах, в звуках, в красках. Будем непреложно верить в то, что «В РОЖДЕСТВЕ ДЕВСТВО СОХРАНИЛА ЕСИ, ВО УСПЕНИИ МИРА НЕ ОСТАВИЛА ЕСИ, БОГОРОДИЦЕ…»

Владимир Щербинин

Опубликовано: №16 (629) август, 2017 г.