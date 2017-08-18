ПРЕОБРАЖЕНИЕ. СВЕТ БУДУЩЕЙ ЖИЗНИ

Как на холсте или доске изобразить то, что ярче солнца или белее снега?

Кажется, это невыполнимая задача для любого художника. Ни золото, ни серебро, ни алмазная крошка, ни другой драгоценный минерал не могут передать всей живительной силы и многообразия обычного дневного света. А как описать Божественный свет? Где взять нужные краски и найти подходящие слова?

Слов таких на земле не существует. Поэтому мы каждый раз обращаемся к неисчерпаемому евангельскому источнику, чтобы хоть немного прикоснуться своей душой к великой тайне Божиего домостроительства.

«По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет…» — так повествует о преображении Христовом святой Матфей.

Это только самое начало, а сколько вопросов сразу обрушивается на человеческий мозг! Самый простой из них: что было за шесть дней до этого события? Ответ находится просто, достаточно посмотреть предыдущую главу: Господь подробно говорил ученикам о неизбежности Креста и страдания. Но где пребывал Христос с апостолами шесть дней после этого, о чем беседовал с ними — об этом все евангелисты дружно умалчивают.

Скорее всего, замкнулся Иисус в Себе, глубоко переживая грядущие страдания. Молча шел по долине среди дубов и фисташковых деревьев в сторону горы Фавор, а за ним, немного в отдалении, следовали ученики, не дерзая нарушить священного молчания Учителя.

И еще вопросы: почему Он взял с собой только Петра, Иакова, Иоанна? Отчего не позвал других учеников? Зачем Он повел их на гору, а не преобразился перед ними в другом месте?

Напрасно смущается пытливый ум, безуспешно ищет он ответа. И так случается каждый год на исходе лета.

«И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии…»

Вот — полнота мира! Есть Господь, Творец всего сущего, уже не нищий и гонимый странник, а во всей Своей светоносной славе; есть три свидетеля от живущих на земле — апостолы; есть Илия-пророк, не вкусивший смерти, — от небожителей; и величайший из пророков Моисей, который напрямую разговаривал с Богом, получая скрижали Завета, но тем не менее вкусил горечь смерти.

Тут есть и облако пресветлое, из которого доносится голос Отца Небесного: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение». От того и радость у Петра, от нее он буквально теряет голову, восклицая восторженно: хорошо как, Господи, давай останемся здесь!.. Он не понимает еще, о чем говорит. Он думает, что свет и бессмертие только в этом месте, на Фаворе, поэтому и предлагает построить три кущи здесь.

Но Господь, прикоснувшись к ним, тотчас же вернет его и братьев Зеведеевых на землю. Еще не настал час, когда они будут питаться одним только светом. Чаша не выпита Учителем до конца, и до Голгофской жертвы еще целых сорок дней.

Как учат святые отцы, Преображение — возвращение падшего мира к своему первозданному естеству, восстановление разрушенного грехопадением единства мира. Это в некотором смысле образ будущей жизни, где нет смерти, нет времени, где мир земной, Царство Небесное и обитель умерших собраны воедино. А в центре всего — сияющий ярче света солнечного преобразившийся Христос.

Владимир Щербинин

Опубликовано: №15 (628) август, 2017 г.