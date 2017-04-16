ПРИВЕТ, БРАТУШКИ, БРАВЫ РЕБЯТУШКИ!

В Международном фонде славянской письменности и культуры во вторник Светлой седмицы начинаются Дни сербской культуры

Будет представлена обширная деловая и культурная программа, посвященная братской стране, ее духовному и историческому родству с Россией. В ресторанах сербской кухни Москвы («Оптимист», «Кафана», «Никола Тесла», «Боэми», «Югос») по флаерам фестиваля обещают скидку по 14 мая, а трапезная «Первое офицерское собрание» предложит гурманам сербские пироги.

Церемония открытия Дней сербской культуры начнется с молебна 18 апреля в 16.30 по адресу: Черниговский пер., д. 9/13, стр. 2, 3 (ст. м. «Третьяковская», «Новокузнецкая»).

ПРОГРАММА

18 апреля 16.30. Молебен. 17.00. Официальное открытие. 19.00. Концерт

19 апреля 15.00. Презентации туристических и паломнических организаций Сербии и России, работающих по направлению «Сербия»

20 апреля 12.00. Конференция. «Россия – Сербия. Деловые отношения. Знакомимся заново»

21 апреля 12.00. Научно-практическая конференция «Славяне и славянство. Россия и Сербия – вертикаль истории»

22 апреля С 13.00. Фестиваль колокольных звонов

Черниговское Патриаршее подворье (рядом с Фондом славянской письменности и культуры)

24 апреля 15.00. Круглый стол «Россия и Сербия. Развитие взаимных связей»

29 апреля 12.00. Открытие Дней сербского кино

30 апреля 15.00. Концерт сербской музыки

6 мая 13.00. Показ фильмов о Сербии

12 мая 19.00. Концерт сербской музыки

13 мая 13.00. Показ фильмов о Сербии

14 мая. Закрытие

Полная программа Дней сербской культуры – на сайте slavfond.ru