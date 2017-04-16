ПРИВЕТ, БРАТУШКИ, БРАВЫ РЕБЯТУШКИ!

В Международном фонде славянской письменности и культуры во вторник Светлой седмицы начинаются Дни сербской культуры
Будет представлена обширная деловая и культурная программа, посвященная братской стране, ее духовному и историческому родству с Россией. В ресторанах сербской кухни Москвы («Оптимист», «Кафана», «Никола Тесла», «Боэми», «Югос») по флаерам фестиваля обещают скидку по 14 мая, а трапезная «Первое офицерское собрание» предложит гурманам сербские пироги.
Церемония открытия Дней сербской культуры начнется с молебна 18 апреля в 16.30 по адресу: Черниговский пер., д. 9/13, стр. 2, 3 (ст. м. «Третьяковская», «Новокузнецкая»).
ПРОГРАММА
18 апреля 16.30. Молебен. 17.00. Официальное открытие. 19.00. Концерт
19 апреля 15.00. Презентации туристических и паломнических организаций Сербии и России, работающих по направлению «Сербия»
20 апреля 12.00. Конференция. «Россия – Сербия. Деловые отношения. Знакомимся заново»
21 апреля 12.00. Научно-практическая конференция «Славяне и славянство. Россия и Сербия – вертикаль истории»
22 апреля С 13.00. Фестиваль колокольных звонов
Черниговское Патриаршее подворье (рядом с Фондом славянской письменности и культуры)
24 апреля 15.00. Круглый стол «Россия и Сербия. Развитие взаимных связей»
29 апреля 12.00. Открытие Дней сербского кино
30 апреля 15.00. Концерт сербской музыки
6 мая 13.00. Показ фильмов о Сербии
12 мая 19.00. Концерт сербской музыки
13 мая 13.00. Показ фильмов о Сербии
14 мая. Закрытие
Полная программа Дней сербской культуры – на сайте slavfond.ru