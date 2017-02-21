ПРОМЕНЯЛ НАУКУ НА ИКОНЫ

Уникальные святыни из собрания москвича Константина Воронина выставлены в Музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева

Профессиональный археолог Константин Воронин, как и большинство собирателей икон, недолюбливает разговоры о суммах с внушительным количеством нулей. «На Руси иконы не покупали и не продавали. Их всегда променивали! Все, что видите здесь, я тоже променивал. Но не на рубли, и тем более не на евро с долларами. Вера на рубли не променивается!» – категоричен он, услышав журналистский вопрос о самой дорогой из представленных на выставке святынь.

От Ростова до Крита

Конечно, эти фразы нельзя понимать слишком буквально. Вот, к примеру, поражающий размером афонский реликварий с образами Ветхозаветной Троицы и Христа во гробе Константин приобрел на антикварном аукционе «Гелос» у продавца из Грузии. Ничего странного в этом нет: давние связи древней Иберии со Святой Горой прекрасно известны. Но разве становится от этого обогащенная солунской монументальной традицией (крупные черты лика страдающего Спасителя, текучий живописный мазок) работа Феофана Критянина (XVI век) хотя бы на йоту скучнее?!

Или вот исполненный в мастерской Николаоса Зафуриса все с того же Крита складень «Богоматерь с Младенцем». В музей Андрея Рублева его принесли на экспертизу, а Воронин купил. Прошу прощения, променял. Но спросим: не на что, а что именно променял?! «Это же потрясающий готический памятник! – восхищается заведующая отделом научных исследований и каталогизации музея Лилия Евсеева. – Этим стилем в иконографии с его мельчайшими зигзагообразными складочками одежды, со сверхмиловидными чувствительными чертами лика виртуозно, в отличие от византийцев, владели критяне. В Европе того времени далеко не все пребывали в восторге от Возрождения, и благородную готику для склонных к старой традиции заказчиков с континента на Крите исполняли неизменно с греческими надписями …»

Самая ранняя из 56 выставляемых святынь – крупная житийная икона святителя Николая второй половины XV века. Ей также присуща уникальная особенность: крайне редко отражаемое в житийном цикле «чудо о Константинопольском Патриархе Афанасии», который, как известно, поначалу не только отказался поклониться святому «из простолюдинов», но даже приказал вынести его образ из горницы вон; когда же стал тонуть на море, попросить-то помощи больше было не у кого…

Приклад для Богородицы

Но не этот предмет в экспозиции самый возрастной. Серебряный убор иконы Божией Матери уверенно датируется XIII столетием. А некоторые его детали – к примеру, гривна – и вовсе XII веком! Что витой шейный обруч делал на иконе?! Подвешивался к венцу! «Посмотрите, его специально приспособили для украшения, слегка разомкнув, – обращает внимание Лилия Михайловна. – Браслет тоже намеренно примяли, чтобы тот естественнее смотрелся на иконе – как и женские колты с выгравированными барсами и грифонами. А вот цата – драгоценный убор с тремя подвесками – создана специально для богородичного образа…»

Весь этот, как говорят специалисты, приклад достался Воронину по наследству: «Одна линия моих предков – коммунисты-интеллигенты, потомки бывшего дворянского рода, так что рос в окружении старинных вещей – серебряных ложек 1805 года, кузнецовского фарфора на столах… Дядя с 1 мая любил поздравлять своеобычно: ну, с праздником, мы ж дворяне! Вторая линия – люди от сохи, с бабушкиным братом партийным учителем Михаилом Чудаковым, после войны… рукоположенным в священники. А было так. Сидел дедушка Миша в блиндаже, и от разрыва снаряда засыпало его землею на четыре метра. И дал он, погребенный заживо, обет посвятить себя Богу, если выживет. И как раз в тот самый момент остатки блиндажа начали раскапывать наши солдаты…»

Беседы ли с полвека отдавшим храму Усекновения главы Иоанна Предтечи в поселке Епифань (Тульская епархия) отцом Михаилом запали маленькому Косте в душу? А может, семя упало туда, когда он шестилетним мальчиком пробирался по дивану к бабушкиному «уголку» с Владимирской иконой Божией Матери? Или в тот момент когда, оказавшись в фамильной «сарайке», сделал невольное движение рукой – и на темной, сантиметровым слоем пыли покрытой старинной доске зазолотилось крыло Ангела?

Расширяться некуда

Первые собственные иконы Воронин приобрел, когда в родном Серпухове скончалась староста старообрядческой общины беспоповцев. Ее сын от старинных образов предпочел побыстрее избавиться. Потом были учеба на историческом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова, бессчетные экспедиции и командировки, постижение реставрационных премудростей под руководством Юрия Баранова из Ростовского государственного музея-заповедника, служба в академическом институте…

Автор 52-х научных работ, Константин восемь лет назад закрыл собственную коллекцию. Хранит ее дома, и в один прекрасный момент почувствовал, что поддерживать дальнейшее расширение просто не в состоянии:

– Теперь я ограничиваюсь изучением. Знаете, какие перспективы сулит дендрологический метод датировки, когда по образцу материала древесины мы уточняем момент написания иконы?! При помощи научного аппарата удается доказать, что многие памятники моложе по сравнению с определенным экспертами-искусствоведами возрастом. Но я не расстраиваюсь! У меня даже есть статья о том, что провинциальная русская икона слегка запаздывает, словно бы консервируя стиль передовых изографов своей эпохи…

Дмитрий Анохин

Опубликовано: №4 (617) февраль, 2017 г.