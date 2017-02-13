ПРОВОДИМ ПАРАЛЛЕЛИ

Что скажет молодежь об истории

Какую роль сыграла Русская Православная Церковь в событиях февраля 1917 года, что за модель взаимоотношений государства и Церкви формируется сегодня, где границы их взаимодействия? Эти и многие другие проблемы обсуждались 21 января на V заседании Молодежного исторического форума в Историческом парке «Россия – моя история». Предлагаем ознакомиться с некоторыми мыслями и выводами, к которым пришли участники в ходе дискуссии.

1. Что общего между Римской империей и СССР

Исходя из того очевидного факта, что непременный атрибут власти – насилие, Церковь не может иметь властных полномочий. Самое большее, что может сделать Церковь в общественном пространстве – это предать человека анафеме, то есть, отринуть его от себя. Обратная ситуация: когда государство примеряет на себя роль религиозного авторитета. Парадоксально, но эта модель во многом воплотилась в советской идеологии. По такой же модели, кстати, жили и древние римляне. Отношение к государству как к высшей религиозной ценности довело и Римскую империю, и Советский Союз до страшного духовного тупика и мировоззренческого кризиса.

2. Не смешивайте идеологию и религию

Религия – это далеко не идеология. Идеология манипулирует идеями, воздействуя на массы. Религия это, по мнению форумчан, – мировоззрение. Сегодня обозначились две крайние точки зрения. Ура-православные мечтают о создании России, в законах которой учитывался бы Закон Божий. Атеисты, напротив, ратуют за то, чтобы религия была вытеснена из общественного пространства. По мнению Павла Кузенкова, преподавателя Сретенской духовной семинарии, ни один из этих подходов в полной мере неосуществим.

3. Почему апостолы в дорогу не брали денег

Христос сказал «Ничего не берите на дорогу: ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды» (Лк. 9, 3) Как же жить? Здесь – мистическая загадка. В христианстве деньги перестают быть платежной единицей и становятся предметом жертвы. Дело в том, что товарно-рыночные отношения – это обмен эквивалентными ценностями. А какую сумму мы можем предложить в обмен на спасение души?

4. Парадокс успеха

Еще один парадокс, который должны учитывать историки, это невозможность оценить деятельность Церкви привычными мирскими мерками. Нередко рассуждают о позитивном или негативном отношении общества к церковной иерархии, делая на этом основании выводы обо всей Церкви. Христос же сказал: «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо! Ибо так поступали с лжепророками отцы их». (Лк. 6, 26)

Любое общество стремится институциализировать процессы, происходящие в нем, и Церковь – не исключение. Чем активнее Церковь сопротивляется общественному давлению и статусу «социального явления», тем большее поношение она вызывает со стороны «прогрессивной» общественности, и наоборот. Если Церковь станет частью общества – она его не спасет.

Справка Всероссийский молодежный исторический форум «Моя история» регулярно проходит на базе «Исторического парка». Форум стал открытой площадкой для обсуждения молодежью самых острых, важных и актуальных страниц отечественной истории.

Анастасия Чернова

Опубликовано: №3 (616) февраль, 2017 г.