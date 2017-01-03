ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ

Владимир Хотиненко: «В России мистическое присутствие Православия ощущается постоянно»

Фильм Владимира Хотиненко «Поп» стал первой художественной кинокартиной, снятой под эгидой Московской Патриархии при деятельном участии Патриарха Алексия II. Но и в предшествовавшем, и в последующем отрезках творческой биографии режиссера Хотиненко тема веры, богообщения, диалога человека с Господом доминирует. Владимир Иванович рассказывает «ПМ», когда и почему он крестился, зачем читал маме по телефону «Отче наш» и почему «Мусульманин» – кино для православных.

– Владимир Иванович, как и когда вы осознали себя верующим человеком?

– Осознание пришло неожиданно. Это был 1980-й год, я учился на Высших курсах сценаристов и режиссеров, вел привольную жизнь, и однажды меня будто осенило. Тогда это было рискованно – креститься. Но о плохих последствиях я не думал. Понял: если не крещусь – пропал. У нас на курсах работала воцерковленная женщина. Потом она стала монахиней Елисаветой, теперь уже ее нет с нами. Она-то мне и помогла. Я крестился в храме иконы Божией Матери «Знамение» на Рижской. Заранее меня предупредили, что, когда я приму крещение, не исключено, что сильно заболею. А накануне таинства оно может показаться мне нелепой затеей. И все сбылось, но я это преодолел! После крещения свалился на неделю с жесточайшей ангиной, которой никогда больше в жизни не болел.

Я рос в атеистической семье. Пасху мы отмечали, яйца красили – и все. Отец в детстве был крещен, но не воцерковлен. А вот с мамой другая история произошла. Когда отец умер, а я уже проникся Православием, чему-то научился, мама решила прийти в Церковь. Она жила в Казахстане. И, когда я звонил маме из Москвы, по телефону диктовал ей «Отче наш», и она записывала.

– Есть ли у вас постоянный духовник?

– В буквальном смысле нет. Более пятнадцати лет я постоянно хожу в один и тот же храм. А вот исповедуюсь разным батюшкам, одного конкретного наставника у меня нет.

– Какое изречение святых старцев вам ближе всего?

– Помню, когда мы снимали «Бесов» в Костроме – на окраине была церковь. В этой церкви есть местно почитаемый святой, который говорил, что мы обязаны исповедоваться батюшке нашему, даже если нам кажется, что ему суждено гореть в геенне огненной. Думаю, это очень правильная фраза. Некоторые уверены, что им нужен какой-то особый батюшка, а вот этот вот старец замечательный сказал: любому батюшке исповедуйтесь, потому что он проводник. Это мудрость, которая запомнилась мне. Рассуждения о том, который батюшка хороший, а который плохой – это больше мирские, светские разговоры, которые здесь неуместны, по моему убеждению.

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– В ваших ранних фильмах, в отличие от последних картин, тема Православия не звучит столь откровенно. Когда вы почувствовали потребность раскрыть ее в своем творчестве?

– Впервые это проявилось на съемках «Мусульманина». Как ни парадоксально, но мы со сценаристом Валерием Залотухой понимали, что картина эта прежде всего для православных. Она о вере, а не о мусульманине и не об исламе. И большинство людей, включая мусульман, поняли это правильно.

В этом фильме на меня глубокое впечатление произвела сцена, когда православный священник приходит в дом и рассказывает притчу про Макария Египетского. Тому показалось, будто он уже достиг высот святости. И был ему голос, наказавший идти и отыскать двух женщин. Макарий нашел их, но они ему сказали: «Мы самые обычные, никакой святости в нас нет. Мы просто худого слова друг другу в течение жизни не сказали». Вот если бы все понимали эту мудрость… Простота этого предания до сих пор для меня – путеводная звезда. Рецепт простой, а вот попробуйте хотя бы один день так прожить! Это надо тренировать так же, как мышцы.

– В фильме «Поп» действие происходит в годы Великой Отечественной войны. Кажется, из всех религий именно Православие находит особый отклик в душе русского народа, дает ему утешение и защиту в трудные времена, а также тесно связано с его судьбой. Так ли это, по вашему мнению?

– Православие поддержало русского человека в годы испытаний, вне всякого сомнения. И Сталин это вовремя понял. Иначе он не обратился бы к народу: «Братья и сестры!», не разрешил бы крестный ход. Уже в 1942 году в Москве прошел крестный ход, хотя к этому времени в стране господствовал несусветный атеизм. Но оказалось, что православные ценности живут внутри нас. Могут лишь затаиться до поры до времени. Это механизм мистический, и нам неподвластен.

– У священника, главного героя фильма «Поп», есть исторические прототипы. Этот персонаж напрямую руководствуется нормами христианской добродетели. Расскажите, пожалуйста, как формировался этот образ.

– Над ним больше работал писатель Александр Сегень, автор сценария фильма и одноименной книги. Но я могу рассказать, как мы работали над ролью с актером Сергеем Маковецким. Положительного героя делать крайне сложно. Тем более – «положительно прекрасного человека», как писал Достоевский о своем «Идиоте». Он сказал, что знает только одного полностью положительного героя – это Дон Кихот. И лишь потому, что тот смешон. Вот и у нас отец Александр немного чудаковатый. В основе сюжета – мемуары конкретного священника. Но, готовясь к роли, мы использовали материал, снятый про архимандрита Иоанна (Крестьянкина). Мы его отсматривали, изучали жизнь отца Иоанна, его поведение. Задача стояла нелегкая, но хотелось именно такого «положительно прекрасного» образа. Кроме того, я знаю монахов и священников – именно таких, как отец Александр в моем фильме. Так почему не показать хотя бы одного? Хоть сделать это убедительно невероятно сложно.

– С Православием тесно переплетается тема «особого исторического пути» России. Она стала центральной в вашем последнем фильме «Наследники». По вашему мнению, в чем заключается самобытный путь развития России, какую роль в нем играет Православие?

– В России это мистическое участие Православия постоянно ощущается. Непонятно, например, почему именно русский народ владеет такой колоссальной территорией? В свою очередь, это гигантское пространство есть некая батарейка, таинственный аккумулятор, который нас подпитывает. И, конечно, без мистической составляющей, которая есть в Православии, все это ни представить, ни объяснить невозможно. Недаром ведь и святой равноапостольный князь Владимир выбрал эту веру! Предложений-то у него было множество… И Православие действительно резонировало с природой русских людей, живущих на этой огромной территории.

– Над чем вы сейчас работаете?

– Над посвященным столетию Великой Октябрьской революции проектом. Это немыслимое испытание, которое было послано нашей стране, нашему народу…

Беседу вела Анастасия Сотникова

СПРАВКА: Владимир Иванович Хотиненко

Родился 20 января 1952 года в городе Славгород (Алтайский край). Российский кинорежиссер, актер, сценарист, педагог. Народный артист России. В 1976 году с отличием окончил Свердловский архитектурный институт, затем служил в армии. В 1981 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская Н. Михалкова). Работал ассистентом режиссера у Никиты Михалкова на фильмах «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», «Пять вечеров», «Родня».

Заведующий кафедрой режиссуры во Всероссийском государственном университете кинематографии (ВГИК). Преподает режиссуру игрового кино на Высших курсах режиссеров и сценаристов. Руководит Мастерской факультета режиссуры в Московском институте телевидения и радиовещания «Останкино». Член Патриаршего совета по культуре.

ФИЛЬМОГРАФИЯ РЕЖИССЕРА

1987 – Зеркало для героя

1993 – Макаров

1995 – Мусульманин

2002 – Следствие ведут ЗнаТоКи. Десять лет спустя. Дело 23

2003 – 72 метра

2004 – Гибель империи

2005 – Паломничество в Вечный город

2007 – 1612

2009 – Поп

2014 – Бесы (мини-сериал)

2015 – Наследники