ПУТИ ПУТЕВОДИТЕЛЬНИЦЫ

Казанская икона Божией Матери: свидетельства, утраты и обретения

Казанская икона Божией Матери есть практически в каждом храме и в каждом доме. «Нет в доме Казанской Богородицы – нет в доме хозяйки» – так говорят в народе. Венчаясь, часто выбирают Казанский образ Богоматери, зная, что создание семьи знаменует не только счастье, но и грядущие трудности. Матушка Богородица, подающая исцеления и избавления от бед по молитвам к Ее чудотворному образу, никогда не оставляет христиан.

«Неоскудную милость источая», явила Богородица Свой образ летом 1579 года после жестокого пожара в Казани. Отроковица Матрона показала место, где на глубине двух аршин был укрыт сияющий образ Богоматери – на кипарисной доске изображение с Младенцем, благословляющим Богоматерь, а в Ее лице и всех христиан. До нас дошел зафиксировавший обретение святыни летописный памятник – авторская рукопись: «Месяца Июля в 8 день. Повесть и чюдеса Пречистые Богородицы честнаго и славного Ея Явления образа иже в Казани. Списано смиренным Ермогеном митрополитом Казаньским».

Впоследствии митрополит Ермоген стал Патриархом Московским и всея Руси, а уже через год 22 октября (4 ноября н. ст.) было установлено празднование Казанской иконе Божией Матери в честь победы над польско-литовскими оккупантами. Размер иконы составлял шесть на пять вершков (26,7 х 22,3 см). Оклад и риза были украшены 475 бриллиантами, сотней алмазов и более чем тысячей драгоценных камней. До появления Казанской иконы в русских разновидностях иконографического извода Одигитрии не встречалось оплечное изображение.

УЖЕ К XIX ВЕКУ НЕ БЫЛО ПОЛНОЙ ЯСНОСТИ, ГДЕ НАХОДИЛСЯ ПОДЛИННИК ИКОНЫ, НО БЫЛО ИЗВЕСТНО О ТРЕХ САМЫХ ПОЧИТАЕМЫХ СПИСКАХ: ЯВЛЕННОМ, МОСКОВСКОМ И ПЕТЕРБУРГСКОМ, – С КАЖДОГО ИЗ КОТОРЫХ ДЕЛАЛИСЬ ОЧЕРЕДНЫЕ СПИСКИ.

Первоначально явленный образ находился в церкви Николы Тульского, откуда был перемещен в Благовещенский собор Казанского кремля. Список иконы был отправлен царю Иоанну Грозному (в дальнейшем в истории бытования иконы список известен как московский). Именно с ним в 1612 году русское ополчение разгромило поляков. Князь Димитрий Пожарский построил на свои средства Казанский собор на Красной площади, где и поместили московский образ. Он хранился там до 1918 года, а с 1930 года пребывает в Богоявленском соборе в Елохове. На Красной же площади сейчас молятся перед списком с мощехранительницей.

Петербургский образ с 1737 года находился в храме Рождества Богородицы, на месте которого к 1811 году был построен Казанский собор Северной столицы. В 1922 году его иконостас был разграблен. Но икону удалось спасти: ее перенесли на Смоленское кладбище, а в 1940 году она была поставлена во Владимирском соборе на Петроградской стороне.

Явленный образ в 1904 году был похищен вором – неким Чайкиным с бандой. По объяснению самого преступника, желая доказать, что находившаяся перед ним икона не относится к чудотворным, он сжег ее. Но, по преданию, игумения Богородицкого монастыря заранее сделала списки с иконы и на ночь всегда заменяла оригинал копией. Сторонники этой версии считают, что явленный в Казани образ в 1920 году покинул Россию, проданный как экспроприированное у Церкви произведение искусства.

Долгое время одним из старинных чудотворных списков иконы владел англичанин Фредерик Альберт Митчелл-Хеджес. После его кончины святыня прошла через руки нескольких спекулянтов и после длительного пребывания в подземном банковском хранилище в Калифорнии в 1993 году перешла к Папе Римскому Иоанну Павлу II. В 2004 году чудотворный образ вернулся в Россию. Почти год спустя Патриарх Алексий II торжественно передал его в Крестовоздвиженскую церковь Богородицкого монастыря, основанного на месте обретения иконы. Когда-то обитель поражала своей мощью, но сквозь столетия от нее сохранились только двухэтажный корпус с Крестовоздвиженской церковью и Софийский надвратный храм. В настоящее время принято решение о воссоздании древнего монастыря Казани.

Наталья Долина