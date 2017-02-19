ПЫЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Благая роль шпатлевки в спасении души

Замешаем цемент, покроем шпатлевкой стену и долго будем шкурить, задыхаясь от белой едкой пыли. Разведем ведра краски, разукрасим все, вымазавшись так, что потом придется почти до крови оттирать руки жесткой щеткой. Будем висеть в жутко неудобных позах на лесах, а ночью переворачиваться с боку на бок от болей в спине. И так – ежедневно на протяжении многих лет.

Это не записки бывалого штукатура-маляра, а будни обычного русского иконописца, который решил заняться стенописанием – делом богоугодным со всех сторон, одухотворенным, возвышающим сердце и ум, приобщающим самого художника и тех, кто созерцает образы, к божественной, нетленной красоте.

Так и в жизни: если решился встать на путь исправления души, служения Истине, то не жди одних только приятных и сладостных минут молитвы, вдохновения и полета. Чтобы хоть немного приподняться над сумраком этого мира, нужно замешать много «цемента», наглотаться горькой пыли, набить себе кровавые мозоли. Должно немало пролить слез и вытерпеть сердечной боли, а когда, наконец, небо откроется тебе и хлынет сверху несказанный свет, то в лучах его доведется увидеть в себе не столько добродетели и достоинства, сколько свое безобразие и несовершенство. И ты, ждавший этого момента всю жизнь, столько из-за него претерпевший, падешь ниц перед этим всепроникающим светом и восплачешь горько: недостоин я этого небесного чертога, недостоин радости и блаженства!

Чем ближе человек к Богу, тем острее это чувствует. На грязном полотне и большие пятна незаметны, а на белой, чистой ткани души даже малая капля грязи – катастрофа. Поэтому плачут святые о своих грехах до самого конца, даже больше, чем закоренелые грешники.

Так что будем делать пыльную и грязную работу в собственной душе, не ожидая здесь ни награды, ни утешения, но уповая на радость жизни будущего века. Глаза пока не видят этого, и ум слеп, но душа, птица зоркая, взлетает высоко и радуется в предчувствии, в предвидении. И этого довольно ей, чтобы не унывать и не отчаиваться в этой жизни.

Владимир Щербинин

Опубликовано: №4 (617) февраль, 2017 г.