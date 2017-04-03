РАБОТА У НАС ПРОСТАЯ

В службе «Милосердие» открылся ресурсный центр по трудоустройству бездомных

Не надо скептических улыбок. Идея эта продуманнее, чем может показаться на первый взгляд, а ее воплощение в жизнь с самых первых шагов приносит конкретные плоды. На мысль запустить пока еще не совсем привычный для России некоммерческий сервис сотрудников Православной службы помощи «Милосердие» натолкнули результаты мониторинга обращений с просьбами о помощи от московских бездомных.

Удочка вместо рыбки

– В прошлом году мы наконец осуществили давнюю задумку: начали вести электронную базу обращений. И данные ее первичного анализа укрепили нас в тезисе: сегодняшний не смирившийся с падением на социальное дно скиталец не вписывается в устойчивый стереотип бомжа, клошара, для которого улица стала единственно возможной средой обитания, а социальное иждивение – удобной приемлемой стратегией поведения, – рассказывает руководитель направления помощи бездомным службы «Милосердие» Роман Скоросов. – Судите сами. С 23 тысячами обращений к нам за год пришли 10 тысяч человек. Из них программой «Возвращение», в рамках которой мы приобретаем билеты просителям для проезда на родину, захотело воспользоваться меньше одной восьмой доли – а именно 1194 человека. Остальные – невезучие соискатели рабочих мест, которые так сильно хотят подыскать стабильный заработок, что готовы месяцами мириться с отсутствием крыши над головой. Многих дома ждут семьи. Вроде бы дополнительный «плюс» – а на деле это удерживает нашего подопечного на улице: он не хочет возвращаться к родным с грузом невыполненных обещаний…

Разместили новое подразделение службы на первом этаже исторического особняка рядом с низкопороговым «Ангаром спасения». По рабочим дням прием здесь ведет штатный социальный работник. «Мы не ищем работу за других, – особо подчеркивает Скоросов, – а лишь помогаем делать это визитерам. Для этого в малюсенький офис втиснули стол для «самостоятельной работы» с телефоном и с подключенным к Интернету компьютером».

Многих скитальцев дома ждут семьи, но они не хотят возвращаться к родственникам с грузом невыполненных обещаний

А вот и посетители. Два приятеля – отсидевший год за драку Максим из Мурома и потерявший в Москве документы Евгений из Псковской области – пришли на Николоямскую улицу второй раз. Хотят устроиться непременно вдвоем. Несмотря на не самый выгодный «джентльменский набор» – одновременное наличие судимости и отсутствие документов (по месту прописки Женя их восстанавливать по ряду субъективных причин не хочет и не может) – им практически сразу подобрали реальную вакансию по уходу за домашним скотом в фермерском хозяйстве в подмосковной деревне Язвищи Орехово-Зуевского района. Обещают 20 тысяч рублей в месяц.

Таланты и дилетанты

Новое подразделение службы «Милосердие» только раскручивается. Каждого обратившегося без документов в первую очередь мотивируют на их восстановление. Но многие варианты, которые могли бы тут помочь, признается волонтер Дина Белая, пока еще систематизированы недостаточно:

– Нам только предстоит упорядочить взаимодействие с работодателями, предоставляющими место за кров и еду. Не секрет: в подмосковных животноводческих фермах, на подсобных монастырских хозяйствах работящих мужчин на таких условиях берут с удовольствием. Только, к сожалению, подобные вакансии быстро заканчиваются. Общаться приходится с самым разным контингентом. По-настоящему же вдохновляет, что приходят к нам люди, хотящие перемен в своей жизни, желающие вырваться из черной полосы.

В ближайших планах персонала – наладить взаимодействие с работодателями, чтобы отсеивать недобросовестных поставщиков. Ведь подобные «предложения» – не только урон для репутации самой службы «Милосердие», но и прямой риск для бездомного. Обозлившись, он завтра сюда просто не придет!

Добро пожаловать в реальность

На столе перед Романом – внушительная стопка анкет. Каждый обратившийся заполняет типовой бланк, где указывает основные данные: трудовые навыки, медицинские ограничения, желаемые график занятости и зарплата. «На выходе направлением на работу, – признается Скоросов, – счастливо помахивают единицы. Каждый второй оказывается недоволен первыми подобранными вариантами. Остальные – в творческом поиске».

Наугад берем из кипы недавно заполненных анкет случайную бумагу. Профессиональный 41-летний судоводитель Михаил Калужкин из Нижнего Новгорода (без документов, зато с багажом из трех судимостей) подыскивает работу с зарплатой от 35 тысяч рублей. И почему-то уверен, что в столице отбоя от таких предложений нет… Еще один соискатель – 35-летний москвич – хочет на разгрузку-погрузку за две тысячи в день.

– У многих откровенно завышенные зарплатные ожидания, – комментирует собеседник. – Например, среднее желаемое жалованье для потерявшего документы – от 40 до 50 тысяч рублей. Поэтому первейшая наша задача – аккуратно и осторожно вернуть подопечного на землю, объяснив, что он не только не получит таких денег на руки, но, скорее всего, нарвется на очередных мошенников. Позавчера пришел пенсионер, добирается после отбытия срока из Перми в Ростов-на-Дону. Не хочу, говорит, к сестре заявляться такой обузой, да еще без денег. Помогите хотя бы дворником устроиться за 30–40 тысяч… «Так, – говорим, осознавая, что он не случайно не может найти подобное место в течение нескольких месяцев. – Пенсия у тебя 8 тысяч. А если еще такая же зарплата, да плюс кормежка и проживание?» – Ну, вроде нормально, – озадаченно соглашается. И в тот же день находит место сторожем при московском храме с графиком «сутки – трое» за 14 тысяч!

Дмитрий Анохин, фото Владимира Ходакова

Опубликовано: №6 (619) март, 2017 г.



По разным оценкам, в Москве от 15 до 50 тысяч бездомных, большинство из них – люди трудоспособного возраста, часто имеющие жилье в других регионах. В прошлом году служба «Милосердие» вернула на родину 1200 человек.

Ресурсный центр службы «Милосердие» по подбору работы для бездомных открыт по рабочим дням с 10 до 17 час. по адресу: Николоямская ул., д. 57, стр. 1. Справки по тел.: (985) 764-49-11.