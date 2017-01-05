РАЗГНЕВАЙТЕСЬ НА ГНЕВ

Как не отравить злобой радость предстоящих праздничных дней себе и ближним?
Как легко в будничной повседневности уколоть ближнего словом, разразиться в его адрес гневной тирадой! Конечно, не попусту. За дело. Вроде бы. Только отчего на душе тяжело и обидчику, и тому, кого он «уел»? Стократ печальнее, если мы даем власть над собой гневу в праздники, когда душа, казалось бы, сама рвется петь и славить Бога. Как постараться избежать этой пагубы?
Адриан Гусейнов, руководитель вокального ансамбля «ИХТИС»:
НЕ ВПУСКАЙТЕ ГНЕВ В СЕБЯ – И ОН ОТОЙДЕТ
Мне помогает молитва оптинских старцев. Главное – не впустить гнев в себя, а подождать чуть-чуть, и он отходит. Ждать не праздно, конечно, а с Иисусовой молитвой. И ни в коем случае не вестись на психологические уловки, что де гнев надо выпускать. Его не надо ни выпускать, ни подавлять, а просто изживать из себя.
Игумен Августин (Французов), настоятель Николо-Радовицкого мужского монастыря (Московская епархия): ЗЛОБА – СЛЕДСТВИЕ ЛИЧНОГО САМОЛЮБИЯ
По определению свт. Тихона Задонского, злоба есть болезнь души. Это, конечно, следствие личного самолюбия. Бывает, что человека не устраивает в людях все – их действия, поступки – потому что он только себя считает идеалом, а другие для него становятся источником зла.
Если иметь мирный дух, то первой реакцией на раздражители будет Иисусова молитва (или любая другая молитва). Но если человек при вспышке гнева начинает сразу выплескивать его в злобе – значит, у него нет защитной реакции, которая только во время молитвы и развивается.
Протоиерей Сергий Куликов, благочинный церквей Знаменского округа Северного викариатства, настоятель храма святых Космы и Дамиана в Космодемьянском:
ТУШИТЕ ПОЖАР В САМОМ НАЧАЛЕ
Cвятитель Николай Сербский (Велимирович) приводит очень хороший пример: «Гнев подобен ветру урагану, который задувает все свечи, ломает деревья, выкорчевывает. То есть наводит беспорядок как в своей жизни, так и в жизни окружающих». Он говорит: «Надо сначала усмирить этот ветер, а потом уже все и восстановится».
Сама гневливость – состояние диавольское. Поэтому мы всячески должны отстраняться от гнева. Для этого надо быть внимательным к своим поступкам, словам, делам, не допуская и мысли о какой-то гневливости.
Протоиерей Максим Козлов, 1-й заместитель председателя Учебного комитета, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной:
ПОСТУПАЙТЕ ПО ЛЮБВИ, А НЕ ПО НЕНАВИСТИ
Страсть гнева – несомненно, пагубная. Одно из важных обстоятельств, которое христианин должен иметь в виду по отношению к ней: чтобы ее побеждать, нужно избегать самооправдания, считая этот грех не слишком значительным. Будем помнить слова Христа Спасителя: «Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду» (Мф. 5, 21–22).
Зачастую человек ищет резона, почему он имеет право гневаться в той или иной ситуации. Такого рода внутреннее разрешение себе делает человека подверженным этой страсти. Приоритет для христианина – поступать по любви, а не по ненависти, даже если прибегаешь к насилию. Еще один важный совет: гнев – такое состояние, которое лучше пресекать на начальном этапе.
Дмитрий Дементьев, психолог, кандидат философских наук:
ГНЕВ МОЖНО ПРИРУЧИТЬ
Как говорит авва Исайя в «Добротолюбии», четыре вещи ввергают нас в гнев: когда мы не достигаем желаемого; когда встречаем сопротивление своей воле; когда хотим учить, а нам возражают; когда полагаем себя мудрыми, а слышим замечания в свой адрес. Гнев – сильная эмоциональная реакция. Она заключается в возмущении, негодовании в связи с чьей-то виной и побуждает человека к нападению на обидчика.
Гнев – одна из врожденных эмоций человека. Святитель Иоанн Златоуст сравнивает его с псом, который полезен своим лаем против волков, разбойников и воров, истребляя нечистые и порочные помыслы. Также святитель пишет, что гнев полезен пробуждением нас от сонливости, сообщением душе бодрости. Но этого пса необходимо научить следовать закону. Ведь всегда остается опасность, что он ослушается пастуха и примется кусать овец!
Святитель Григорий Богослов пишет, что природа, даровавшая нам гнев, также дала нам и силу владеть гневом: «Это Божий дар – под руководством и управлением разума».
«Как же сделать, чтобы страсть не возбуждалась где не должно? – рассуждает святитель Василий Великий. – Обучись предварительно смиренномудрию». Нельзя, чтобы раздражительность шла впереди мысли: «станем же обходиться с нею [раздражительностью], как с конем, который дан нам в управление, покоряется разуму, как некоторой узде, никогда не выступает из своего собственного долга, но идет, куда ему укажет разум».
Итак, в момент гнева важно проявить смиренномудрие и распознать это чувство в себе: почему я гневаюсь? Что со мной не так? Чем я недоволен? Осознавая это состояние, мы сможем вступить во взаимодействие с гневом, управлять им. Осознав же гнев, мы уже можем его укротить, по слову святителя Иоанна Златоуста, «набросив на него со всех сторон крепкую узду – страх будущего Суда» и «воспоминанием кротости Христа».
Записал Владимир Ходаков