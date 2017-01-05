РАЗГНЕВАЙТЕСЬ НА ГНЕВ

Как не отравить злобой радость предстоящих праздничных дней себе и ближним?

Как легко в будничной повседневности уколоть ближнего словом, разразиться в его адрес гневной тирадой! Конечно, не попусту. За дело. Вроде бы. Только отчего на душе тяжело и обидчику, и тому, кого он «уел»? Стократ печальнее, если мы даем власть над собой гневу в праздники, когда душа, казалось бы, сама рвется петь и славить Бога. Как постараться избежать этой пагубы?

Адриан Гусейнов, руководитель вокального ансамбля «ИХТИС»:

НЕ ВПУСКАЙТЕ ГНЕВ В СЕБЯ – И ОН ОТОЙДЕТ

Мне помогает молитва оптинских старцев. Главное – не впустить гнев в себя, а подождать чуть-чуть, и он отходит. Ждать не праздно, конечно, а с Иису­совой молитвой. И ни в коем случае не вестись на психологические уловки, что де гнев надо выпускать. Его не надо ни выпускать, ни подавлять, а просто изживать из себя.

Игумен Августин (Французов), настоятель Николо-Радовицкого мужского монастыря (Московская епархия): ЗЛОБА – СЛЕДСТВИЕ ЛИЧНОГО САМОЛЮБИЯ

По определению свт. Тихона Задонского, злоба есть болезнь души. Это, конечно, следствие личного самолюбия. Бывает, что человека не устраивает в людях все – их действия, поступки – потому что он только себя считает идеалом, а другие для него становятся источником зла.

Если иметь мирный дух, то первой реакцией на раздражители будет ­Иисус­ова молитва (или любая другая молитва). Но если человек при вспышке гнева начинает сразу выплескивать его в злобе – значит, у него нет защитной реакции, которая только во время молитвы и развивается.

Протоиерей Сергий Куликов, благочинный церквей Знаменского округа Северного викариатства, настоятель храма святых Космы и Дамиана в Космодемьянском:

ТУШИТЕ ПОЖАР В САМОМ НАЧАЛЕ

Cвятитель Николай Сербский (Велимирович) приводит очень хороший пример: «Гнев подобен ветру урагану, который задувает все свечи, ломает деревья, выкорчевывает. То есть наводит беспорядок как в своей жизни, так и в жизни окружающих». Он говорит: «Надо сначала усмирить этот ветер, а потом уже все и восстановится».

Сама гневливость – состояние диавольское. Поэтому мы всячески должны отстраняться от гнева. Для этого надо быть внимательным к своим поступкам, словам, делам, не допуская и мысли о какой-то гневливости.

Протоиерей Максим Козлов, 1-й заместитель председателя Учебного комитета, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной:

ПОСТУПАЙТЕ ПО ЛЮБВИ, А НЕ ПО НЕНАВИСТИ

Страсть гнева – несомненно, пагубная. Одно из важных обстоятельств, которое христианин должен иметь в виду по отношению к ней: чтобы ее побеждать, нужно избегать самооправдания, считая этот грех не слишком значительным. Будем помнить слова Христа Спасителя: «Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду» (Мф. 5, 21–22).

Зачастую человек ищет резона, почему он имеет право гневаться в той или иной ситуации. Такого рода внутреннее разрешение себе делает человека подверженным этой страсти. Приоритет для христианина – поступать по любви, а не по ненависти, даже если прибегаешь к насилию. Еще один важный совет: гнев – такое состояние, которое лучше пресекать на начальном этапе.

Дмитрий Дементьев, психолог, кандидат философских наук:

ГНЕВ МОЖНО ПРИРУЧИТЬ

Как говорит авва Исайя в «Добротолюбии», четыре вещи ввергают нас в гнев: когда мы не достигаем желаемого; когда встречаем сопротивление своей воле; когда хотим учить, а нам возражают; когда полагаем себя мудрыми, а слышим замечания в свой адрес. Гнев – сильная эмоциональная реакция. Она заключается в возмущении, негодовании в связи с чьей-то виной и побуждает человека к нападению на обидчика.

Гнев – одна из врожденных эмоций человека. Святитель Иоанн Златоуст сравнивает его с псом, который полезен своим лаем против волков, разбойников и воров, истребляя нечистые и порочные помыслы. Также святитель пишет, что гнев полезен пробуждением нас от сонливости, сообщением душе бодрости. Но этого пса необходимо научить следовать закону. Ведь всегда остается опасность, что он ослушается пастуха и примется кусать овец!

Святитель Григорий Богослов пишет, что природа, даровавшая нам гнев, также дала нам и силу владеть гневом: «Это Божий дар – под руководством и управлением разума».

«Как же сделать, чтобы страсть не возбуждалась где не должно? – рассуждает святитель Василий Великий. – Обучись предварительно смиренномудрию». Нельзя, чтобы раздражительность шла впереди мысли: «станем же обходиться с нею [раздражительностью], как с конем, который дан нам в управление, покоряется разуму, как некоторой узде, никогда не выступает из своего собственного долга, но идет, куда ему укажет разум».

Итак, в момент гнева важно проявить смиренномудрие и распознать это чувство в себе: почему я гневаюсь? Что со мной не так? Чем я недоволен? Осознавая это состояние, мы сможем вступить во взаимодействие с гневом, управлять им. Осознав же гнев, мы уже можем его укротить, по слову святителя Иоанна Златоуста, «набросив на него со всех сторон крепкую узду – страх будущего Суда» и «воспоминанием кротости Христа».

Записал Владимир Ходаков