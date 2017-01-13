РЕШЕНИЕ ЕСТЬ!

Председатель Комитета Государственной думы по развитию гражданского общества,

вопросам общественных объединений и религиозных организаций Сергей Гаврилов: «Передача храмов Церкви должна сопровождаться сохранением бюджетного финансирования»

10 января стало известно о решении властей Санкт-Петербурга передать Исаакиевский собор в безвозмездное бессрочное пользование Русской православной церкви. При этом сохранятся его музейно-просветительские функции, а сам памятник истории и архитектуры останется открытым для всех вне зависимости от вероисповедания. Такая схема могла бы послужить образцом при передаче Церкви других храмов, считает председатель Комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных объединений и религиозных организаций Сергей Гаврилов.

По словам депутата, нет никаких сомнений в справедливости требования возвращения всех храмов Русской православной церкви. Имеет ли при этом значение, будут ли такие храмы находиться в собственности Церкви или будут предоставлены в бессрочное пользование? Это уже юридические и законодательные тонкости. Последнее предусматривает льготное налогообложение. Если же объект передается в собственность, есть риск роста имущественных налогов. И это, считает Сергей Гаврилов, несправедливо.

Русская православная церковь должна быть освобождена от налогового бремени в обоих случаях: «С точки зрения гражданского кодекса, имущественных прав церкви и трудового законодательства мы уже немало сделали, чтобы максимально облегчить условия жизни приходов. Что касается финансирования, я полагаю, очень удачная схема сейчас осуществляется в Санкт-Петербурге при передаче музейного комплекса «Исаакиевский собор». Это модель, о которой мы говорили более пятнадцати лет. Передача самого здания храма, икон, предметов богослужения, церковной утвари Церкви должна сопровождаться сохранением или даже увеличением бюджетного финансирования. Необходимо продолжать выделять средства на реставрацию, зарплаты музейных работников, обеспечение безопасности и другие нужды. При этом необходимо исключить все возможные виды плат за вход в храм и его осмотр. За исключением, пожалуй, экскурсионного обслуживания».

Записал Владимир Ходаков

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